Der Sächsische Musikrat hat nach einer Debatte auf seiner Mitgliederversammlung Ende November eine Entschließung verabschiedet, die über die akute Notlage der Kultur hinausweist. Michael Bartsch sprach daraufhin mit dem Präsidenten und Dirigenten Milko Kersten und Geschäftsführer Torsten Tannenberg.

Frage: Es fällt auf, dass Ihre kurze Denkschrift nicht gegen die verordnete Schließung von Kultureinrichtungen protestiert...

Milko Kersten: So sehr wir im Sächsischen Musikrat das Unglück der Kulturschaffenden verstehen können, müssen wir uns zuallererst auch als Mitglieder dieser Gesellschaft mit einer gesellschaftlichen Verantwortung begreifen. Wir respektieren in der Krisensituation den notwendigen Schutz der Gesellschaft als oberstes Prinzip. Wo die Risse in der Gesellschaft tiefer werden, wie derzeit zu beobachten, ist das Sinnstiftende, was Kultur leisten kann, aber von besonderer Notwendigkeit. Deshalb muss es erlaubt sein, dass wir uns zu Wort melden und prüfen wollen, wie die Kultur zu einem möglichst frühen Zeitpunkt wieder in ihre Aufgabe eingesetzt werden kann. Die sehen wir ganz allgemein in der Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts.

Milko Kersten beim Landesjugendorchester Sachsen

Kultur versus den „Rest“

Das klingt in Ihrer Entschließung insbesondere bei der Ausbildung des Nachwuchses an, eine Forderung, die jetzt mindestens bis Januar obsolet geworden ist...

Torsten Tannenberg: Neben dem Verständnis für die akute Situation steht auch die Einsicht, dass bestimmte Bereiche unserer Gesellschaft weiter funktionieren müssen. Auf Wirtschaft wird Wert gelegt, aber der Kulturbereich wird zunächst als verzichtbar angesehen. Spätestens da haben wir eine Verpflichtung, uns zu Wort zu melden und Nein zu sagen.

Milko Kersten: Ich finde, dass der Begriff „Systemrelevanz“ noch einmal hinterfragt werden muss. Wir müssen die Frage umkehren und dahingehend stellen, was für eine gesunde Gesellschaft relevant ist. Danach hat sich das System auszurichten! Wenn wir Kultur weiterhin als kulinarische Garnierung in Konjunkturzeiten verstehen, wird es gefährlich. Das Glück Lebensqualität finden wir nur durch den kulturvollen Umgang miteinander!

Die Frage der Systemrelevanz hat über Sachsen hinaus eigentlich schon vor der Krise gestanden, nämlich in Gestalt der Verteilungskämpfe um die Gelder in Haushalten. Sie haben das „Verteilungsverwerfungen“ genannt. Es geht darum, sie neu zu beantworten?

Torsten Tannenberg: Wir meinen einmal den Kulturbereich versus den „Rest“, also beispielsweise die Konkurrenz zu Wirtschafts-, Verkehrs- oder Sozialpolitik, zum anderen Schieflagen innerhalb der Kultursparten und Kulturformen. Beim ersten stellt sich logisch die Systemfrage, wie wichtig uns Kultur ist. Kulturleute tun sich meist schwer damit, sich in eine solche Systemdiskussion hineinzubegeben, und sind eher apolitisch. Gleiches gilt für den Kulturbereich intern. Wir haben einen hochgradig professionellen institutionalisierten Bereich, große Theater und Staatsorchester. Auch den gut durchfinanzierten Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk rechne ich dazu. Auf der anderen Seite haben wir die Grundversorgung, die Basisarbeit vor Ort, um die man sich eher stiefmütterlich kümmert. Wir sehen es an den Freiberuflern, bei denen es um eine Grundsicherung geht. Keine relevante politisch aktive Partei in Regierungsverantwortung greift dieses Thema Grundversorgung auf.

Dirigent Milko Kersten

Musikpädagogik muss attraktiver werden

Ein lange schwelendes Thema, das durch die Krise verschärft und offener zutage getreten ist …

Milko Kersten: Die Krise, in der wir alle und die Kulturschaffenden jetzt sind, führt auch zu dem Denken, wir könnten fröhlich und glücklich zum vorherigen Zustand zurückkehren, wenn alles überstanden ist. Das scheint uns ein Trugschluss zu sein. Wir müssen die Chance jetzt nutzen, die Verwerfungen und Fehlentwicklungen, die es zuvor schon auch in der Kulturbranche gegeben hat, zu analysieren und zu ändern. Eine Wurzel sehen wir in der musikalischen Bildung.

Die „Verteilungsverwerfungen“ in der Kultur ähneln doch sehr denen in der Wirtschaft. Wir haben auch ein Reserveheer von „doppelt freien kulturellen Lohnarbeitern“ im Marxschen Sinn. Wenn das korrigiert würde, könnte der Kulturbereich zum Vorbild für eine gerechtere Gesellschaft werden?

Milko Kersten: Wenn wir in Richtung einer gesunden Gesellschaft gehen wollen, hätten wir in Sachsen die Chance, alle Musikpädagogen fest oder zumindest sozialversichert anzustellen. Sie verlassen gut ausgebildet die Hochschulen, sind aber immer weniger bereit, zu den herrschenden Bedingungen vor allem außerhalb der Großstädte in ihrem Beruf zu arbeiten. Dann hätten wir plötzlich wieder eine Grundmusikalisierung im Lande, die bindungswirksame gesellschaftliche Prozesse befördern kann.

Torsten Tannenberg: Es ist eine Riesenaufgabe, die Musikpädagogik wieder attraktiver zu machen. Da droht uns ein Bereich wegzubrechen. Die Widersprüche sind greifbar: Auf der einen Seite hat eine ganze Berufsgruppe keine Chance, Vorsorge für das Alter oder für Krisen zu treffen. Auf der anderen Seite haben wir als reiche Nation Gärten gehabt, in denen eine Sättigung stattgefunden hat, die Kreativität eher behindert als befördert.

Kultur als gesellschaftlicher Kitt

Der Appell Ihrer Entschließung, die Krise als „Anlass zur Kurskorrektur“ zu begreifen, gilt also dem Bekenntnis zum Rang der Kultur allgemein wie auch solchen konkreten Existenzfragen?

Torsten Tannenberg: Er ist als Hoffnung formuliert, aber er ist für uns auch ein Auftrag, eine Arbeitsaufgabe. Wir erleben andererseits auch die Haltung: Ihr seid doch der vernünftige Teil der Gesellschaft, nun haltet mal still!

Milko Kersten: Wir können nur erinnern an die Tausenden, die in Chören singen, tanzen oder in verschiedensten Orchesterformationen spielen. Genau dies hat den gesellschaftlichen Kitt hergestellt, weil es ein Interesse am Miteinander gibt über religiöse und politische Unterschiede hinweg. Dann wird man sich nicht auf der Straße anschreien oder bewerfen und bekriegen. Wenn man dies in der Krise aber so rigoros herunterfahren muss, muss man auch wissen, dass Gefahren wachsen, nämlich unter anderem von der Vereinsamung von Menschen, die dann wieder Anschluss an manipulierbare Massen suchen.

Aber Sie sind doch nicht still und Sie werden auch gehört!

Milko Kersten: Zum Beispiel in der Musikschulfrage haben wir konkret die Erfahrung gemacht, dass wir uns wirksam in demokratische Prozesse einbringen können. Ich meine zu beobachten, dass eine sehr laute Minderheit im Moment einzig und allein im Demonstrationsrecht ihre Möglichkeit sieht, sich einzubringen. Das ist aber nur ein Baustein des demokratischen Miteinanders.

20 Jahre Landesjugendorchester Sachsen - Probe und Konzert in Leipzig am 3.11.2012

Torsten Tannenberg: Wir reden mit der Staatsregierung auch über das Konzept Kulturelle Jugendbildung oder die Amateurmusik. Wir gehen weg vom elitären Kulturansatz zur breiten Teilhabe. Im Januar/Februar werden wir eine Richtlinie zur fairen Vergütung veröffentlichen. Das könnte im Haushalt zu kleinen Umschichtungen führen.

Aber der wirtschaftliche Aufholprozess und die gegenwärtig debattierten Landes- und Kommunalhaushalte lassen doch ahnen, dass wieder neu um die Kulturfinanzierung gefeilscht wird!

Torsten Tannenberg: In der Koalitionsvereinbarung steht, dass sich die Landesregierung um eine faire Vergütung von Künstlern kümmern will. Daran werden sich Staatsregierung und Landtag messen lassen müssen. Wir wollen mit Forderungen an die Parteien im Landtag herantreten und daran erinnern, was in der Krise versprochen worden ist: Wir kümmern uns um Euch!

Milko Kersten: Ich bleibe Optimist und mag keinen apokalyptischen Prophezeiungen folgen.

Von Michael Bartsch