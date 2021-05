Sächsische Staatskapelle Dresden: Ehrendirigent Blomstedt leitet Sonderkonzert

Dresden

Dieses Mozartkonzert mit ihrem Ehrendirigenten Herbert Blomstedt mag für die Sächsische Staatskapelle Dresden ein wahres Labsal gewesen sein, in musikalischer wie mentaler Hinsicht. Von Anfang an lagen eine entspannte Stimmung (nicht mit Oberflächlichkeit zu verwechseln) und Spielfreude über dem Ganzen. Sicher, inzwischen sind Blomstedts Schritte bedächtiger geworden – er ist immerhin im 94. Lebensjahr –, aber wenn er dann auf dem Podium steht, und das tat er im wörtlichen Sinne die ganze Zeit, und zu dirigieren beginnt (meist auswendig), dann strahlt er nach wie vor ungebrochene, ansteckende Vitalität aus, Begeisterung für die ausgewählten Werke, reifes Können, was am Ende zu qualitativen Höchstleistungen bei allen Beteiligten führt. Aufgenommen wurde das Konzert in der Semperoper, zu hören war es bei Deutschlandfunk Kultur, MDR Kultur und MDR Klassik.

Mit Mozarts Sinfonie Nr. 38 D-Dur, der „Prager“, wurde eine gedankliche Brücke in Blomstedts erstes Chefjahr 1975 geschlagen, als er schon einmal dieses Werk mit dem Orchester erarbeitete, wovon noch heute eine Rundfunkaufnahme zeugt. Zwischen dem Erfolg von „Le nozze di Figaro“ in Prag und der ein dreiviertel Jahr später dort stattfindenden Uraufführung des „Don Giovanni“ führte Mozart sie erstmals im Januar 1787 im Prager Ständetheater auf – dreisätzig, also ohne Menuett (vielleicht weil man es damals in Prag so liebte), eine Sinfonie voller Leidenschaft und emotionaler Zerrissenheit, in drei Sonatensätzen kompositorisch dicht, dramatisch ungeheuer spannend und in Mozarts symphonischen Schaffen gleichsam einem Quantensprung entsprechend.

Musiker in Hochform

Was das herausgehobene Niveau der Wiedergabe durch die Staatskapelle und Herbert Blomstedt ausmacht, war die ungekünstelte Natürlichkeit, in der Schroffheiten genauso Platz hatten wie die kontrapunktischen Finessen und die von allen begeistert ausgekosteten dynamischen Kontraste. Man war hingerissen vom ersten bis zum letzten Ton. Blomstedts Einschätzung „sehr schön gespielt“ kann man nur zustimmen.

Die Bläser der Kapelle liefen sämtlich zur Hochform auf. Und der von den Damen und Herren um den 1. Konzertmeister Roland Straumer gewebte, unglaublich flexible Streicherteppich suchte seinesgleichen. In die auf gegenseitiger Wertschätzung und künstlerischer Verehrung beruhende Harmonie zwischen Herbert Blomstedt und der Kapelle passt auch nach so vielen Jahren kein Blatt.

Musikalische Delikatesse

Das traf auch auf die weiteren Werke des Konzerts zu, etwa die andere Sinfonie. So richtig erklären lässt es sich nicht, warum die C-Dur-Sinfonie (KV 338), Mozarts letzte Salzburger Sinfonie, im Schatten ihrer berühmten Schwestern, auch der „Prager“, steht. In barock anmutender Üppigkeit treffen hier oft völlig abrupt wechselnde Themen und dynamische Entwicklungen aufeinander. Herbert Blomstedt und seine Mitstreiter nahmen sich dieses Wechselbads der Gefühle ausgesprochen detailreich an, edel im Klang. Da waren das vor Energie berstende Allegro vivace zu Beginn, das präzise ausbalancierte Streicher-Andante und schließlich das in virtuoser Pracht dahin eilende Finale.

Mit dem A-Dur-Violinkonzert KV 219 stammte auch der solistische Beitrag von Mozart, wobei das Besondere des Stückes gerade darin besteht, dass solistische und orchestrale Passagen aufs Engste miteinander verquickt sind. Die Norwegerin Vilde Frang hatte 2018 als Einspringerin bei der Staatskapelle debütiert und durfte sich nun über eine weitere Einladung freuen. Es ist das letzte der Mozart’schen Violinkonzerte und bedeutet zugleich auch das Ende von seiner Geigerkarriere. Vilde Frang zeigte sich bestens vertraut mit dem sehr beliebten, melodisch einprägsamen Stück. Sie brachte vor allem technische Souveränität und eine Riesenportion unbestechlichen Geschmacks mit. Bei ihr atmete das Adagio keine triefende Sentimentalität, sondern offenbarte seine Größe ganz aus sich selbst heraus. Voller Schwung und geigerischer Delikatesse musizierte sie die Ecksätze, wobei ihr die Kapelle und natürlich Herbert Blomstedt die sensibelsten und inspirierendsten Partner waren, die man sich vorstellen kann.

Von Mareile Hanns