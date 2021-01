Sächsische Landesausstellung „Boom“ 2020: ein relativer Erfolg

Dresden

Die Bedingungen für das lange vorbereitete Jahr der Industriekultur 2020 waren schlimm, aber es hätte noch schlimmer kommen können. So etwa ließe sich eine Online-Pressekonferenz zusammenfassen, auf der am Freitag zurück- und vor allem nach vorn geblickt wurde. Sie bekräftigte, was sich bei Erkundigungen im Dezember schon abzeichnete. Trotz coronabedingt verspäteter Öffnung und verfrühter Schließung im November kamen knapp 104 000 Besucher zur vierten Landesausstellung „Boom“ nach Zwickau und in die sechs umgebenden Standorte. Das sind rund 30 000 mehr als zur „Via Regia“ in Görlitz vor acht Jahren.

Man hatte einen „heißen Herbst“ mit beispielsweise weiteren 4000 Schülern erwartet, als zu Novemberbeginn alle sächsischen Kultureinrichtungen schließen mussten, berichtete Sprecher Christian Landrock. Aber auch das von der Kulturstiftung betreute flankierende Jahr der Industriekultur konnte 24 Projekte durchführen und musste nur sieben absagen.

Arbeit und Lebensalltag in der Ausstellung

Kulturministerin Barbara Klepsch ( CDU) sprach von einer „besonderen Ausstellung“, weil sie wie keine zuvor auch Arbeit und Lebensalltag berücksichtigt habe. Es sei nicht nur um Geschichte, sondern auch um „Schwung für die Zukunft“ gegangen. Sie und andere würdigten das Konzept von Kurator Thomas Spring und das Engagement der bis 2019 amtierenden Kunstministerin Eva-Maria Stange ( SPD), auf deren Intentionen auch die Einbettung der Landesausstellung in das Jahr der Industriekultur zurückgeht.

Die Landesausstellung „Boom“ lebt digital weiter. Quelle: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Konzept von Zentral- und Nebenschauen kam an

Die Besucher goutierten offenbar das dezentrale Konzept mit einer Zentral- und sechs Schauplatzausstellungen wie auch die Art der Präsentation. Klaus Vogel, Direktor des mit der Ausführung betrauten Hygiene-Museums Dresden, sprach von einem „Identitätsprojekt“ und präsentierte aufschlussreiche Zahlen. Neun von zehn befragten Gästen gaben der Landesausstellung die Noten 1 und 2. Ein Drittel von ihnen waren Tagestouristen, die aus Entfernungen zwischen 100 und 250 Kilometern anreisten.

Nur jeder zweite zählte zur Akademikerkaste, während sonst im Durchschnitt der Museumsbesucher zwei Drittel über einen Hochschulabschluss verfügen. Wenig überrascht zeigte sich Vogel von der starken Resonanz auf die Standortausstellung „AutoBoom“ im Horch-Bau gleich neben der Zentralausstellung im Zwickauer Audi-Bau. Sprecher Landrock hatte im Dezember bereits erfreut mitgeteilt, dass unerwartet viele Besucher ein Kombiticket lösten, also Fahrten nach Chemnitz, Oelsnitz, Crimmitschau oder Freiberg im 30-Kilometer-Umkreis in Kauf nahmen.

„AutoBoom“ und „MaschinenBoom“ noch bis September

Die Zentralausstellung im nicht dem Freistaat gehörenden Audi-Bau wird nun abgebaut, die vielen Leihgaben treten die Rückreise an. Unterlagen werden archiviert. Die gleich den Eintritt dominierende Videoinstallation zum Annaberger Bergaltar wird künftig verkleinert im Annaberger Bergbaumuseum nahe des Besucherbergwerks zu sehen sein. Erhalten bleibt auch die Boom-Website, auf der in Kürze ein 3-D-Rundgang und ein Fotorundgang digital zu sehen sein werden. Das Hygiene-Museum wird zahlreiche Objekte aus den Ausstellungsregalen in seiner für kommenden Herbst geplanten Sonderausstellung zur Künstlichen Intelligenz verwenden. „AutoBoom“ und der „MaschinenBoom“ im Chemnitzer Industriemuseum werden bis in den September hinein verlängert.

Die Ausstellung „AutoBoom“ in Zwickauer August-Horch-Museum ist noch bis September 2021 zu sehen. Im Bild ein Belastungstest des Kleinwagens AWZ P70, 1955/1956. Quelle: Friedrich Bernstein/August Horch Museum Zwickau

Großes Interesse an Podcast und Website

Dem Jahr 2020 verdanken vergangenheitsbewusste Sachsen auch die Wiedereröffnung des Brikettfabrik-Museums Knappenrode und den besuchergerechten Ausbau des riesigen Rangierbahnhofs Chemnitz-Hilbersdorf. Aber auch die in der Kulturstiftung für das Jahresprogramm Industriekultur zuständige Sophia Littkopf und ihr Chef Manuel Frey freuen sich über 25 000 Besucher auf der weiterhin zugänglichen Internetseite und über 31 000 Abrufe des entsprechenden Podcasts. Mit einer zusätzlichen Viertelmillion Euro wird die Förderung von Industriekulturprojekten ausgebaut. Wirtschaftsminister Martin Dulig ( SPD) schließlich zeigte sich zufrieden, dass der letzte Abschnitt der Zentralausstellung „Fit for Future“ mit Spitzenleistungen der Gegenwart in digitalisierter Form noch mindestens ein Jahr erreichbar sein wird.

Nächste Landesausstellung 2029?

Die 18 Millionen Euro, davon eine Million für die Kulturstiftung, welche die Präsentation sächsischer Industrieleistungen aus fünf Jahrhunderten kostete, scheinen also trotz enttäuschender Ticketeinnahmen gut angelegt. Eine Arbeitsgruppe werde sich bald Gedanken über die nächste Landesausstellung machen, verriet Kulturministerin Klepsch. Die könnte wiederum acht Jahre auf sich warten lassen – 2029 sei eine Option. Themenvorschläge willkommen.

Von Michael Bartsch