Sachsens Musikschulen schließen wieder – Was das für Lehrer und Schüler bedeutet

Einen Monat lang konnte Armin Adler, Klavierschüler an der privaten Dresdner Musikschule „Maestro“, keinen Unterricht im direkten persönlichen Miteinander genießen. Denn sein Lehrer und Schulgründer Mateusz Czech musste Online-Unterricht per Mikrofon und Kamera probieren. Das mag für Anfänger gerade noch so zumutbar sein, im vierten Unterrichtsjahr bringt es kaum etwas. „Wenn die Internetverbindung nicht optimal ist, hört man sich gegenseitig nicht gut. Fehler fallen kaum auf und sind nur schwer zu korrigieren“, spricht Armin aus Erfahrung.

Mit der Verschärfung der Isolationsvorschriften ab nächster Woche wird er sich wieder auf den Digitalunterricht einstellen müssen, wenn der Kontakt nicht ganz abreißen soll. Er versucht zu akzeptieren, dass es sich also bei der Wiederöffnung der Musikschulen Anfang Dezember nur um ein Intermezzo handelt. Aber schon die Schließung vier Wochen zuvor hat er nicht verstanden.

Keiner weiß, die lange das Verbot dauern wird

Ein sächsischer Alleingang, nachdem Nordrhein-Westfalen und Hessen Anfang November ihre Musikschulen schnell wieder geöffnet hatten. Eine Petition zur Wiederöffnung zog Kreise, die Musikschulverbände und der Sächsische Musikrat intervenierten, schließlich rief Ministerpräsident Michael Kretschmer dessen Geschäftsführer Torsten Tannenberg an. Musikschulleiter Mateusz Czech nennt die Erlaubnis zum Wiederbeginn des Einzelunterrichts deshalb „politische Diplomatie“. Von Gruppenunterricht wie an größeren kommunalen Musikschulen hält er ohnehin nicht viel. Allerdings gilt gerade das Ensemblespiel als deren besonderer Vorzug.

Die nun wieder anstehende Schließung ab Montag nimmt er spürbar widerwillig in Kauf. Eine private Schule ohne öffentliche Zuschüsse ist existenzieller auf Unterrichtsgebühren angewiesen. „Theoretisch würden wir ein bis zwei Monate aushalten. Aber am schlimmsten ist die Unsicherheit, wie lange das Verbot dauert“, kommentiert Czech die Lage.

Am Heinrich-Schütz-Konservatorium hat Tanzpädagogin Annelie Schöne mit ihrem Unterricht nicht wieder begonnen, weil er in der Gruppe stattfindet. Sie vertritt die Honorarlehrkräfte, die einen Großteil des Unterrichts bestreiten. Die hatten im Januar 2017 vor der Kommunalisierung sogar schon einmal gestreikt, um auf ihre prekäre Lage aufmerksam zu machen. Ein generelles Problem nicht nur hier, das durch die Verzichtsleistungen während der Corona-Pandemie sichtbarer und verschärft wurde. Auch Annelie Schöne hat es mit Online-Unterricht versucht, der aber „mit der gewohnten Unterrichtsqualität nicht vergleichbar ist“. Für sie als freie Pädagogin bedeutet dies zusätzlichen eigenen Aufwand, den ihr niemand ersetzt. Sie braucht den eigenen Laptop, die eigene Kamera, ein Mikrofon und muss das Streaming-Portal selbst bezahlen.

Viele kehren dem Lehrerberuf den Rücken

Die Lage der selbstständigen Musikpädagogen wird ein immer drängenderes Thema. Auch der Sächsische Musikrat warnt vor einem völligen Verlust der Attraktivität des Berufes, wenn gut und lange ausgebildete Pädagogen gar nicht mehr ins Musikerleben einsteigen. Annelie Schöne drückt es noch drastischer aus: „Viele studierte Musik- und Tanzpädagogen sind jetzt dabei, sich nach einem anderen Weg umzuschauen. Sie kehren ihrem Beruf den Rücken, weil sie sich nicht mehr davon ernähren können.“

Posaunist und Orchesterleiter Lutz Jurisch leitet derzeit interimsweise das Schütz-Konservatorium. Ihn beschäftigen mehr die künstlerischen und mentalen Folgen der „nicht beeinflussbaren und nicht leichtfertig getroffenen Entscheidung“, wenn nun absehbar mit den Schulen auch die Musikschulen wieder schließen müssen. Schon nach der ersten Corona-Welle hatte er erlebt, wie sehnsüchtig Schüler insbesondere in die Ensembles zurückkehrten. Analog habe die kurzzeitige Wiederaufnahme des Unterrichts im Advent klargemacht, wie wichtig die persönliche Präsenz ist. „Die Schüler entwickeln einen ganz anderen Bezug zum Lehrer und zur Musik“, stellt er erneut fest. Deshalb komme erneut eine „ganz schwierige Situation“ auf die Musikschulen zu.

Abmeldungen überlasteter Schüler

Auch der hoffnungsvolle 14-jährige Posaunenschüler Moritz Bonte räumt ein, „dass die Motivation leidet“. Ein besonderes Problem vor dem ursprünglich für Januar geplanten und nun verschobenen Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“. Einesteils kann Moritz sein Programm etwas länger üben, andererseits ist die künstlerische Spannung nicht beliebig lange zu halten, wenn der Auftrittstermin ungewiss bleibt.

Lehrer und Schüler weisen auch noch auf eine andere bedenkliche Begleiterscheinung der Seuche hin. Lutz Jurisch beobachtet besonders in den Ensembles vermehrt Abmeldungen überlasteter Schüler. Viele fordert die anstrengende Regelschule jetzt ganz, auch wenn sie nicht vor einem Schulabschluss stehen. „Es ist so viel los in der Schule, da ist am Nachmittag die Lust gering, am Instrument zu üben“, formuliert Moritz Bonte. Und ein bisschen Lust und nicht nur Pflichterfüllung sollte beim Musizieren schon mitschwingen. Schwierige Zeiten also auch für die Ausbildung des musikalischen Nachwuchses.

Von Michael Bartsch