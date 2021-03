Dresden

Die Corona-Pandemie hat die Kulturszene Sachsens in eine existenzielle Krise gestürzt. Geschlossene Ausstellungen, abgesagte Konzerte und Theaterveranstaltungen, leere Kinosäle – seit über einem Jahr steht das Kulturleben still. Je länger der Stillstand andauert, umso größer werden die Existenzängste in den Sparten, die praktisch zu einem Berufsverbot verdammt sind: seien es Musiker, Tänzer oder Schauspieler, denen als Solostselbstständige ohne Auftrittsmöglichkeit die Lebensgrundlage entzogen wird, seien es sogenannte Hypridbeschäftigte, die nur einen Teil ihres Einkommens aus künstlerischer Tätigkeit bezogen haben und in den ersten Hilfspaketen unberücksichtigt blieben.

Die Hilfen kamen schnell und konnten deshalb nicht passgenau sein

Neben den Künstlern trifft es die mit den Kultursparten symbiotisch vernetzten Berufe wie Veranstalter, Techniker, Pädagogen und Marketingdienstleister. Die Hilfen kamen schnell und konnten deshalb nicht passgenau sein. Dennoch haben die Hilfspakete, die seit dem Beginn der Pandemie vom Bund, den Ländern und Kommunen auf den Weg gebracht und sukzessive verbessert wurden, bisher das Schlimmste verhindern können.

Die Pandemie trifft auch das Selbstverständnis von Kunst und Kultur, gesellschaftliche Probleme offenzulegen. Die künstlerische Auseinandersetzung ist wesentlicher Bestandteil unserer Gesellschaft. Sie erfordert jedoch Räume für den Dialog zwischen Künstler und Publikum genauso wie den Diskurs zwischen Künstlern selbst. Seit einem Jahr finden kaum noch Proben statt. Miteinander Singen und Musizieren ist genauso unmöglich wie das gemeinsame Theaterspiel.

Auf den massiven Verlust allen schöpferischen Tuns haben die meisten Künstlerinnen und Künstler pragmatisch und kreativ reagiert. Während des Lockdown wurden über die digitalen Medien eine Vielzahl neuer Formate entwickelt, um sichtbar zu bleiben. Die neuen Präsentationsformen mit teils erstaunlicher künstlerischer Strahlkraft und einem hohen Maß an gesellschaftlicher Partizipation sind gleichzeitig ein Lichtblick für das Publikum an den Endgeräten.

Reserven sind aufgebraucht, viele Künstlerbiografien unterbrochen

Viele Kultureinrichtungen, Künstler und Kulturschaffende sind inzwischen am Limit. Reserven sind aufgebraucht, viele Künstlerbiografien unterbrochen. Es besteht die Gefahr, dass wir die Menschen verlieren, deren Kreativität unverzichtbarer Bestandteil der kulturellen Szene sind. Je länger der Lockdown andauert, umso brennender stellt sich die Frage, wann es endlich wieder losgeht und wie die konkreten Öffnungsperspektiven im Bereich Kunst und Kultur genau aussehen.

Der Neustart nach monatelangem Stillstand ist mit einem immensen Kraftakt verbunden. Dafür braucht es dringend einen Masterplan. Doch im Haushaltsentwurf des Freistaates für 2021/2022 scheint diese Herausforderung nicht reflektiert.

Mit der Streichung der Investivmittel stehen den Kulturräumen erhebliche Kürzungen ins Haus

Im Gegenteil: Viele der einst im Koalitionsvertrag verankerten Zusagen im Bereich Kultur wie die Fortsetzung der Beratung für Künstlernachlässe oder die Stärkung der Kulturraumfinanzierung finden sich im aktuellen Entwurf nicht mehr wieder. Mit der Streichung der Investivmittel stehen den Kulturräumen sogar erhebliche Kürzungen ins Haus.

Das Kultur-Update der DNN als Newsletter Theater, Musik, Tanz oder Ausstellungen – wir wissen, was läuft. Das wöchentliche Update zur Kultur in Dresden jeden Dienstag direkt ins E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Kulturräume bilden die wichtigste Basisunterstützung für die kommunalen und freien Träger der sächsischen Kultureinrichtungen und sind besonders in den strukturschwachen Regionen Sachsens eine wichtige Stütze für den Erhalt von Theatern, Museen, Orchestern, Musikschulen oder Soziokulturellen Zentren. Mit Blick auf die ernste finanzielle Lage der Städte und Gemeinden durch die Corona-Pandemie könnte es besonders für Kultureinrichtungen in den ländlichen Gebieten Sachsens eng werden.

Im Moment bleibt nur zu hoffen, dass es den Abgeordneten in den Nachverhandlungen gelingt, die Regierung an die Zusagen zu erinnern. Wichtig wäre es auch, die Pläne an die aktuelle Situation anzupassen und sie ein realistisches Neustartszenario zu integrieren. Sonst könnte sich die existenzielle Krise der sächsischen Kultur nach dem Abklingen der Pandemie noch erheblich verschärfen.

Der Sächsische Kultursenat Mit Gesetz vom 17. Mai 1993 errichtete der Freistaat Sachsen den Sächsischen Kultursenat. Er soll die Förderpolitik des Landes und der Kommunen für Kunst und Kultur beratend begleiten und Empfehlungen für inhaltliche und regionale Schwerpunktsetzungen aussprechen. Darüber hinaus nimmt er zu grundlegenden kulturpolitischen Fragen Stellung. Der Sächsische Kultursenat wird vom Ministerpräsidenten berufen. Dem Gremium gehören derzeit 24 Senatorinnen und Senatoren an. Präsidentin des Sächsischen Kultursenats ist Friederike Koch-Heinrichs, Leiterin des Museums der Westlausitz in Kamenz und Vorstandsmitglied des Sächsischen Museumsbundes. Die Geschäftsstelle des Kultursenats befindet sich bei der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen. https://www.saechsischer-kultursenat.de/

Von Friederike Koch-Heinrichs