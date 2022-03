„Sachsen Dreier“: Rekorderlös für Kronjuwel der deutschen Briefmarken

Wiesbaden

85 Cent Porto für einen Standardbrief, das doch mal eine echte Ansage. Gerade mal drei Pfennig musste man einst für eine Briefmarke hinlegen, die mittlerweile zu Höchstpreisen versteigert wird. Am vergangenen Sonnabend war es wieder soweit. Der Startpreis für einen „Sachsen Dreier“ bei einer Versteigerung im Auktionshaus Heinrich Köhler in Wiesbaden lag bei 80.000 Euro – am Ende kam die zu den Kronjuwelen unter den deutschen Briefmarken zählende Rarität im ältesten Briefmarkenauktionshaus Deutschlands für 260.000 Euro unter den Hammer! Das ist mal eine Rendite, nicht wahr?

Der Sachsen-Dreier“ stammt aus einer Zeit, als es, um das steigende Briefaufkommen besser organisieren zu können, zur Gründung des Deutsch-Österreichischen Postvereins kam. Nach Bayern war Sachsen das zweite deutsche Postgebiet, das Briefmarken einführte. Die neue Briefmarke kam bereits am 29. Juni 1850 heraus, war aber erst ab dem 1. Juli des Jahres gültig. Diese Marke war noch nicht zum Versand von Briefen bestimmt, sondern zur Frankatur von Druckerzeugnissen, speziell Zeitungen, im Streifband vorgesehen.

„Sachsen-Dreier“-Marken sind von musealer Bedeutung

Kaum eingeführt, wurde die erste Briefmarke des Königreichs Sachsen ein Jahr später 1851 auch schon wieder von einer neuen Marke abgelöst - die Restbestände des „Sachsen Dreiers“ wurden vernichtet. Der ungestempelte Block aus vier Briefmarken, der jetzt zum Verkauf stand, entging allerdings der Vernichtung. Er stammt aus der Sammlung von Erivan Haub, dem ehemaligen Tengelmann-Chef, der Verbindungen nach Radebeul pflegte und dort in der Nähe der Sternwarte eine Villa hatte. Die Anfänge der einmaligen Kollektion Haubs gehen bis in die 1950er Jahre zurück. Schwerpunkte seiner philatelistischen Sammeltätigkeit waren die „Altdeutschen Staaten“, die „Lokalausgaben und die Privaten Postdienste der Vereinigten Staaten im 19. Jahrhundert“ oder auch eine „Zeppelin-Spezialsammlung“. Die „Sachsen-Dreier“-Marken sind jedenfalls laut Einschätzung des Auktionshauses von musealer Bedeutung. Die zweite Hälfte des Blocks ist demnach im Besitz des Archivs für Philatelie Bonn.

Definitiv kostbar ist auch weitere Rarität, die im Auktionshaus Heinrich Köhler versteigert wurde, nämlich ein Brief, der Mitte der 1860er Jahre über den Hafen von Beirut „mit englischem Kurier“ und Kamel-Karawanen durch die Wüste nach Bagdad transportiert wurde.

Brief nach Bagdad per Kamel-Karawane' aus der Sammlung von Erivan Haub, versteigert in Wiesbaden. Quelle: Auktionshaus Köhler, PR

Der am Bahnhofspostamt in Freiberg aufgegebene Brief mit vier Sächsischen Wappenmarken zu 1 Neugroschen und 3 Neugroschen an den Minen-Ingenieur Ernst Oehlschläger in Bagdad konnte allerdings nur bis in den Hafen von Beirut vorausfrankiert werden. Der Empfänger Ernst Oehlschläger musste bei der Aushändigung des Briefes in Bagdad den Transport mit der Kamel-Karawane durch die Wüste Arabiens zusätzlich bezahlen.

Von Christian Ruf