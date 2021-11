Es ist heute schwer zu verdauen, aber „Kammertürken“, „Hofmohren“, „Inselindianer“ gehörten wie „Riesen“ oder „Zwerge“ in barocker Zeit zur Entourage vieler Fürstenhäuser Europas. Zugegeben, das waren jetzt einige Wörter, die in der deutschen Sprache heute nur noch mit Untertitel und Fußnote verwendet werden dürfen, aber einst wurden sie lediglich deskriptiv, nicht diffamierend verwendet.

August der Starke wollte niemanden verspotten, als er beim „Aufzug der Vier Erdteile“, zusammen mit seinem Gefolge, beim Besuch König Friedrichs IV. von Dänemark in Dresden 1709 schwarz bemalt (wofür er heute wegen „Blackfacings“ im „Shitstorm“ stehen würde) als stolzer Herrscher Afrikas erschien.

Die historische Bedeutung des Wortes „Mohr“

Das Wort Mohr bezog sich, wie die Historikerin Silke Herz in ihrer lesenswerten Biografie über Christiane Eberhardine festhält, generell auf Menschen dunkler Hautfarbe, nicht nur auf Afrikaner. Zurückzuführen ist das Wort wohl auf den Heiligen Mauritius, der in frühchristlicher Zeit römischer Offizier der in Nordafrika stationierten Thebaischen Legion gewesen war.

Dieser Mauritius war vom römisch-deutschen König Otto dann 937 n. Chr. zum Reichsheiligen erhoben worden, wodurch er sakrosankt wurde. Er fand sogar Eingang in viele Stadtwappen, etwa dem von Coburg. Ja, er wurde mit den Merkmalen stolzer Andersartigkeit dargestellt, mit dunkler Haut und krausen Locken. Aber eben diese Andersartigkeit wurde durchaus als positiv erachtet – ansonsten hätte man nämlich mit Sicherheit kein Wappen mit ihm als Aushängeschild geschmückt.

Menschen als Kriegsbeute

Wie auch immer: Nachdem jahrhundertelang die Armee der Osmanen auf dem Balkan siegreich gewesen und Beute, auch in Gestalt von Sklaven, gemacht hatte, schlug ab der vergeblichen Belagerung Wiens 1683 das Pendel massiv zurück. Nun waren es Türken, die als Kriegsbeute in Mittel- und Westeuropa landeten, Polens König Jan Sobieski III. schenkte etwa Sachsens Kurfürst Johann Georg III. nach dem Entsatz Wiens vier Türken.

Waren sie erst einmal in Deutschland angekommen, ging es ihnen – den Umständen entsprechend – in der Regel sogar durchaus gut, die Turkomanie, die Türkenmode, hatte die Orientfantasien frönenden Höfe erfasst. Menschen fremder Ethnien avancierten im 17. und 18. Jahrhundert zu einem „prestigeträchtigen Bestandteil der Hofgesellschaft“, wie Silke Herz festhält. Ob Hofmohren oder Kammertürken – sie übernahmen im Bereich der Bedienung und Unterhaltung wichtige Funktionen fürstlicher Repräsentation, spätestens mit Erreichen des Erwachsenenalters waren sie dem einheimischen Personal gleichgestellt und erhielten ebenso ihre Besoldung.

Gegenüber den „Heidenkerlen“ war man, die Chroniken sind da eindeutig, sehr tolerant. Sie wurden zunächst eingestellt als Lakaien, als Diener bei Hofe – und je hübscher und stattlicher sie waren, desto öffentlicher war ihr Amt. Es stand ein eigenes Budget zur Verfügung, um sie türkisch auszustaffieren, mit Pluderhosen, Kaftan und Schnurrbart.

Für die Kammertürken gehörten das Sieden von Kaffee, das Bedienen bei Tisch, Botengänge und Reinigungsarbeiten zu den Hauptarbeitsfeldern. Sie konnten auch aufsteigen und zu einer Vertrauensperson des Fürsten werden, je nachdem wie sehr dieser seiner moralischen Verpflichtung nachgekommen war: Dem Herrn eines Kammertürken bzw. eines Hofmohren oblag es nämlich, für eine sprachliche und religiöse Ausbildung zu sorgen, je nach Bedarf Studium, Beruf oder Mitgift zu finanzieren.

Man sah es gern, wenn Türken zum Christentum konvertierten

Man sah es gern, wenn die Türken sich taufen ließen, Listen hochfürstlicher Taufpaten lassen den Wert erkennen, welcher der Bekehrung der „Heiden“ zugemessen wurde. Es verlieh den Paten Ansehen, wenn sie sich um die Bekehrten kümmerten. Von 1682 bis 1717 wurden allein in Dresden 21 Türken sowie sieben Mohren getauft. Grundsätzlich durfte sich ein „Beutetürke“ Zeit lassen mit dem Konvertieren. Bekannt ist der Fall eines alten Kammertürken, der sich erst nach siebenunddreißig Jahren taufen ließ und, als er starb, jedem Trauergast fünf Kreuzer versprach, worauf neunhundertfünfundzwanzig Trauernde erschienen.

Ein Schicksal als Mätresse

Die Schönen unter den verschleppten Frauen ereilte nicht selten ein Schicksal als Mätresse. Alexandre Dumas, der Vater des Romanciers, berichtete von einem Besuch des Rastatter Schlosses, in dem die Beute des ob seiner militärischen Erfolge respektvoll „Türkenlouis“ genannten Markgrafen Ludwig Wilhelm von Baden-Baden zu bewundern war: „Ein dritter Raum enthält eine nicht minder merkwürdige Trophäe: Es sind vier Bildnisse in natürlicher Größe von den vier Frauen des Paschas, die der Sieger gefangen nach Rastatt verbracht hat. Man versichert, die Markgräfin habe diesen Teil der Beute am aller wenigsten zu schätzen gewusst.“

Was wohl Sachsens Kurfürstin Christiane Eberhardine zu Fatima sagte, die von August dem Starken zur Mätresse gemacht wurde? Fatima, die die Rückeroberung der Festung Neuhäusel in der heutigen Slowakei überlebt hatte, wurde auf den Namen Maria Aurora getauft, Taufpatin war Maria Aurora Gräfin von Königsmarck, die Fatima 1694 mit nach Dresden brachte. Herz und Lenden Augusts des Starken „entflammten“, Fatima bzw. Maria Aurora gebar dem Schwerenöter auf Sachsens und Polens Thron einen Sohn, Moritz von Sachsen, der später in französischen Diensten stehend einer der größten Feldherren seiner Zeit werden sollte.

Eberhardine bekam mit 15 Jahren bereits eine „Kammertürkin“

Schon lange vorher war Christiane Eberhardine eine Kammertürkin übereignet worden – und zwar während ihres Aufenthalts bei der Kurfürstenwitwe Magdalena Sibylla in Dresden, als Christiane Eberhardine gerade mal 15 Jahre alt war. Margarethe Susanne Gräfin von Zinzendorf, Favoritin Johann Georgs III., überbrachte ihr persönlich die kleine Türkin als Präsent. Bei ihrer Rückkehr an den Hof ihres Vaters in Bayreuth nahm Christiane Eberhardine die kleine Türkin mit.

Zu ihrer langjährigen Kammertürkin avanciert dann Cattko, die 1686 bei der Einnahme der von den Osmanen besetzten Stadt Ofen in Ungarn gefangen genommen worden war und zunächst beim preußischen, später beim sächsischen Generalfeldmarschall Hans Adam von Schöning gelebt hatte. Nach dessen Tod 1696 nahm Sachsens Kurfürstin, die bald Königin von Polen werden sollte, die Türkin zur Kammeraufwartung an ihrem Hof auf. Wie Herz vermittelt, wurde Cattko 1703 in der Kapelle des Residenzschlosses getauft und mit dem neuen Namen Christiana Eberhardina bedacht. Sie überlebte ihre Herrin und erbat sich 1728 bei August dem Starken Unterstützung für ihren Lebensunterhalt.

Die „Hofmohrin“ bekam zu ihrer Hochzeit eine hohe Mitgift

Für den Hofstaat Christiane Eberhardines registrieren die Akten wiederholt zwei „Mohrinnen“. Bereits ab 1699 lebte ein afrikanisches Mädchen namens Aischa an ihrem Hof, welche die Königin selbst in England oder über englische Händler als Sklavin gekauft hatte. Da afrikanische Kinder etwa fünf- bis achtjährig erworben wurden, um sie christlich zu erziehen, kann laut Herz „ein Geburtsdatum des Mädchens um 1690 bis 1694 angenommen werden“.

„Mohrin“ und Kleinwüchsiger auf einem Gemälde aus dem Besitz der Königin. Quelle: Foto: aus „Königin ...“

Die Königin kleidete das Mädchen kostbar, nachweisbar ist u. a. der Kauf weißer Seide und silberner sowie goldener durchbrochener französischer Tressen. Auch für medizinische Betreuung und einen Informator, sprich einen Lehrer, kam man auf. Das Einfügen in die höfische Etikette fiel schwer, die Königin klagte über die Hartnäckigkeit und üble Conduite“ der jungen Aischa.

Letztlich aber gehörte sie – erstmal erwachsen geworden – zum engeren Hofstaat und begleitete die Fürstin auch auf Reisen. Auf einer Badereise der Königin ins böhmische Teplitz wurde sie am 10. Juni 1704 auf den Namen Christiana Eberhardina getauft. Als sie 1712 heiratete, wurde sie von der Königin, die bei der Hochzeit ihrer Dienerin mit dem brandenburg-bayreuthischen Wildmeister Georg Andreas Knoll im Bayreuther Schloss anwesend war, mit einer weit höheren Mitgift ausgestattet, als für einheimisches Personal üblich war.

Von Christian Ruf