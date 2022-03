SLUB Dresden übernimmt Landesfachstelle für Bibliotheken

Dresden

Zum Jahresbeginn 2022 wurde die Sächsische Landesfachstelle für Bibliotheken an die Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek (SLUB) Dresden überführt. Zuvor war sie bei der Landesdirektion Sachsen angesiedelt. Ihr Sitz war und ist in Chemnitz. Der Wechsel bietet eine gute Gelegenheit, die in der Öffentlichkeit nur wenige bekannte Fachstelle und ihre Aufgaben vorzustellen. Mit ihrem Leiter Robert Langer sprach Frank Sühnel.

Was eigentlich ist die Landesfachstelle für Bibliotheken, und wie sieht ihre Aufgabe aus?

Robert Langer: Die Fachstellenarbeit in Sachsen blickt auf eine über 100-jährige Geschichte zurück. Am Vorabend des Ersten Weltkrieges wurde sie in Leipzig als Staatliche Zentralstelle für volkstümliches Büchereiwesen im Königreich Sachsen gegründet. Sie unterstützt seit 1914 öffentliche, das heißt kommunalgetragene Bibliotheken. Damit dient sie als Bindeglied zwischen den Bibliotheken und ihren Trägern. Wir beraten heute jedoch nicht nur die Leitenden und Mitarbeitenden der Bibliotheken und Kommunen, sondern auch die Kulturräume zu allen Fragen des Bibliothekswesens.

Beratung ist ein weites Feld. Was muss man sich darunter konkret vorstellen?

Wir haben in der Bundesrepublik ein gestuftes Bibliothekswesen. Das bedeutet, man unterscheidet zwischen wissenschaftlichen Bibliotheken, wie Uni- und Fachschulbibliotheken, die vom Land unterhalten werden, und öffentlichen Stadt- und Gemeindebibliotheken. Für letztere sind wir zuständig. Diese Einteilung, die sich auch noch nach der Einwohnerzahl unterteilt, ist übrigens eine sächsische Erfindung, denn sie geht auf Ideen des Gründungsvaters des öffentlichen Bibliothekswesens zurück, den in Großenhain wirkenden Karl Benjamin Preusker. Die älteste öffentliche Bibliothek, ebenda in Großenhain 1828 gegründet, betreuen wir selbstverständlich auch.

Kulturelle Arbeit als „Kann-Aufgabe“ der Politik

Wie sieht Ihre Arbeit nun konkret aus?

Bleiben wir bei dem Beispiel Großenhain. Diese Bibliothek im historischen Rentamtsgebäude ist wirklich eine Reise wert! Auf drei Etagen bietet sie Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen und Senioren alles, was einen modernen Lese-, Lern- und Kulturort ausmacht. Die drei Bibliothekarinnen sind äußerst engagiert und betreiben seit Jahren kreative Leseförderung, umfangreiche Veranstaltungen und bibliothekarische Services. Im vergangenen Jahr luden mich die Kolleginnen anlässlich des 235. Geburts- und 150. Todestages Preuskers mit der Bitte um eine Festrede ein.

Im Vorfeld musste ich mir erst einmal ein aktuelles Bild von der Bibliothek machen. Dazu führte ich sowohl mit den Bibliothekarinnen als auch mit dem Oberbürgermeister ausführliche Gespräche. Hierbei konnte ich beide Seiten für die Ausrichtung der zukünftigen Bibliotheksarbeit sensibilisieren. Kulturelle Arbeit wird von den Kommunen oft als „Kann-Aufgabe“ gesehen. Doch genau dieses Kann macht die Qualität eines Ortes aus. Und gute, engagierte Mitarbeiter dafür zu haben, ist ein Pfund, mit dem man nicht nur wuchern sollte, sondern das man auch pflegen muss.

Was gehört noch zu Ihren Aufgaben?

Zum einen kann die Landesfachstelle auf die Erfahrung von sieben Mitarbeiterinnen zurückgreifen. Zum anderen agieren wir in fachlicher Abstimmung mit dem Sächsischen Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus. Unsere Aufgaben sind klar in einer Verwaltungsvorschrift geregelt, der zufolge wir die Erhaltung und die Leistungsfähigkeit öffentlicher Bibliotheken sowie ihren Ausbau zu attraktiven Orten der Information, Begegnung und des lebenslangen Lernens auf der Grundlage fachlicher Standards im gesamten Freistaat, vor allem im ländlichen Raum, fördern sollen.

Dazu zählen neben der strategischen Beratung der Bibliotheken, Kommunen und Kulturräume, die Vernetzung der Bibliotheken, Koordinieren gemeinsamer Projekte zur Lese- und Medienförderung und die Vermittlung fachlicher Standards. Gerade letzteres flächendeckend zu erreichen, ist durch die unterschiedliche finanzielle Förderung der einzelnen Kulturräume ziemlich schwierig. Wenn eine Kommune in ihrem Kulturraum kaum oder keine finanzielle Unterstützung erhält, kann man auch schlecht auf fachlichen Standards beharren.

Die SLUB bietet einen professionellen Rahmen

Bedeutet das, dass Sie keine Fördermittel austeilen?

Richtig. Die Aufgabe, Bibliotheken finanziell zu unterstützen, haben in Sachsen die fünf ländlichen und drei urbanen Kulturräume. Ob und wie sie jeweils ihre Bibliotheken stärken, bleibt ihnen überlassen. Hier können wir nur beratend tätig werden. Wenn ein Kulturraum unsere fachliche Empfehlung nicht annehmen will, haben wir und die Entwicklung der Bibliotheken schlechte Karten. Auch das sehen wir leider in einigen Bereichen.

Seit diesem Jahr gehören Sie zur SLUB. Welche Auswirkungen wird das für Sie haben?

Mit der SLUB Dresden hat uns die Landesregierung einem starken und professionellen Dach unterstellt. Wir haben nun die Möglichkeit, im engen fachlichen Austausch das Bibliothekswesen zu stärken. Die SLUB besitzt ähnlich wie die Fachstelle einen Landesauftrag. Zukünftig werden die öffentlichen Bibliotheken von den professionellen Arbeitsabläufen und innovativen Impulsen profitieren. Die SLUB wiederum gewinnt durch die starken regionalen und lokalen Netzwerke der Bibliotheken in den ländlichen Räumen. An dieser Stelle stärkend und vermittelnd zu agieren, darin sehr ich die kommende große Aufgabe der Landesfachstelle.

Seit Kurzem haben Sie eine Koordinationsstelle für Nationalsozialistisches Raubgut, die an die Fachstelle für Bibliotheken angegliedert ist. Warum?

Mit der Schaffung der Koordinationsstelle bekennt sich die Landesregierung zur Verpflichtung von Bund, Ländern und Kommunen, Kulturgüter, die unrechtmäßig während der Nationalsozialistischen Zeit in die Bestände öffentlicher Einrichtungen gelangt sind, aufzuspüren und faire Lösungen für die Rückgabe zu finden. Die großen landesfinanzierten Einrichtungen wie die SLUB und die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden betreiben diese Arbeit schon viele Jahre. Kommunale Einrichtungen, wie unsere Stadtbibliotheken, haben weder das Personal noch die Expertise dafür.

Mehr als verstaubte Buchausleihstationen

An dieser Stelle benötigen Bibliotheken mit historischen Buchbeständen koordinierende Unterstützung. Ich bin sehr froh, dass wir für diese feinfühlige Aufgabe einen sehr erfahrenen Spezialisten gewinnen konnten. Momentan sind wir dabei, uns einen Überblick über die historischen Buchbestände in Sachsen zu verschaffen. Parallel dazu begann bereits die Vernetzung und Sensibilisierung der Mitarbeitenden der Altbestände und die ersten Vor-Ort-Besuche haben stattgefunden. Sobald es die allgemeine Lage wieder zulässt, wird diese Arbeit weiter intensiviert.

Wie sehen Sie die Zukunft der Bibliotheken im ländlichen Raum?

Gegen einige Entwicklungen können auch wir nichts ausrichten, wie die Veränderung des Leseverhaltens oder die Landflucht. Doch sollten wir in Kooperation mit den kommunalen Entscheidungsträgern und der Landesregierung nach kreativen Lösungen für die Bibliotheksarbeit suchen. Öffentliche Bibliotheken zählen in Sachsen zu den positiv wahrgenommenen Orten und haben in normalen Jahren jährlich über 6,4 Millionen Besucher, wobei die Hälfte auf die ländlichen Räume entfällt.

Bibliotheken sind heute weit mehr als verstaubte Buchausleihstationen. Viele, vor allem die größeren, haben sich bereits zum „Wohnzimmer der Stadt“ entwickelt. Doch besonders im ländlichen Raum muss es uns gelingen, dieses Potenzial zu heben. Warum sollte in einer Kommune, in der die Bibliothek der einzige hauptamtlich geleitete, kosten- und zweckfreie Ort ist, nicht auch sozialer Treff und Austausch zwischen den Generationen stattfinden? Hier lassen sich kommunale Angebote und Aufgaben bündeln. Allerdings müsste dafür der Boden bereitet werden. Das halte ich auch für eine unserer großen Aufgaben. Wenn uns das gelingt, ist mir um die Zukunft der Bibliotheken im ländlichen Raum nicht bange.

