Fast 90 Orte sind seit einem knappen Jahrhundert allein im Lausitzer Kohlerevier der Braunkohle gewichen. Sie existieren nur noch in alten Karten, in den Erinnerungen ihrer Bewohner, in den Erzählungen von Lokalhistorikern. Viele weitere Dörfer wurden zumindest teilweise abgebaggert. Ein Faden, der bis ins Heute reicht, wo der Flecken Mühlrose in die Schlagzeilen geriet, weil der Stromerzeuger LEAG dort schon die ersten Häuser abreißen lässt, obwohl für die darunter schlummernde Kohle noch keine Abbaugenehmigung existiert. Lausitz 2020.

Alte Quellen ins digitale Zeitalter transformieren

Auch wenn es vor allem über das Verschwinden solcher Orte und Umsiedeln ihrer Einwohner bereits einige Reportagen und Dokumentationen gibt, schafft der kurze Film dennoch eine kleine Atmosphäre. 1962 entstanden die Aufnahmen in Scado im Kreis Hoyerswerda. Recht verfallene Häuser, ein äußerst bedürftiges Dach wird gedeckt, das Ortsschild ist auch zu sehen. Amateurhafte Aufnahmen einer kleinen Heimat. Zwei Jahre später verschwand Scado von der Landkarte, der Tagebau Koschen machte es dem geschundenen Erdboden gleich.

Parallelen von Geschichte – so könnte passenderweise einer der Subtexte des Projektes heißen, das Filmmaterial wie das über Scado für die Ewigkeit (auch wenn das ein großes Wort ist) bewahren will. Der Schlüssel dazu liegt in der Digitalisierung solcher Quellen, zu denen auch reines Tonmaterial gehört. Vor gut einem Jahr ist es gestartet, das Programm zur Sicherung des audiovisuellen Erbes in Sachsen (SAVE). Genauer gesagt, am 28. August 2019.

Seither sind etwa 1800 Filme, Tondokumente und lokale TV-Sendungen mit einer Gesamtlaufzeit von rund 900 Stunden oder 52.000 Minuten digitalisiert worden. Und wenn man dem Projektleiter André Eckardt zuhört, glaubt man ihm den „Schneeballeffekt“, von dem er beim Thema Digitalisierung spricht, sofort. Damit meint er: Wird entsprechendes Film- und Tonmaterial von seinen Mitarbeitern gesichtet und zur Digitalisierung vorbereitet, ergibt sich daraus häufig genug der Zugang auf weitere, nicht weniger interessante Dokumente. Übersetzt: Das Sichern alter Quellen fürs digitale Zeitalter ist für sich genommen ebenfalls eine Arbeit, die locker ewig dauern könnte.

Möglichst alles soll für alle online verfügbar sein

Doch dafür bedarf es Geld. Seit vergangenem Jahr fließt es auch. Für 2019 und 2020 gibt der Freistaat jeweils 350.000 Euro aus, um diesem Digitalisierungsschub das anhaltende Tempo zu verpassen. Dabei ist SAVE Teil eines größeren Ganzen, nämlich des 2015 begonnenen Landesdigitalisierungsprogramms Wissenschaft und Kultur in Sachsen, das jährlich eine Millionensumme erhält und von der Sächsischen Landes- und Universitätsbibliothek (SLUB) Dresden koordiniert wird. Logischerweise ist auch SAVE an der SLUB daheim.

„Alle digitalisierten Aufnahmen aus dem Programm sind, soweit möglich in der Online-Mediathek der SLUB zugänglich und werden ab 2021 auch auf Sachsens zentraler Plattform sachsen.digital zu finden sein“, verspricht Projektleiter Eckardt schon einmal. Denn alles dreht sich vor allem darum, das so gesicherte Material für die Öffentlichkeit aufzubereiten. Dafür werde momentan ein neuer digitaler Audio- und Videoplayer entwickelt. Etwa drei Viertel des Materials sei auch rechtemäßig abgesichert und könne ohne weiteres der interessierten Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden, sagt Eckardt. Für das restliche Viertel müsse man jedoch den Weg in die Bibliothek nehmen und es an einem der dortigen Leseplätze direkt in Augenschein nehmen.

Älteres Material wie ein 1921 entstandener Farbfilm (!) über Marienberg geht jedenfalls ebenso den Weg hin zum Digitalen wie die Aufnahmen sorbischer Tänze aus den 1950er Jahren oder auch die privaten 8-Millimeter-Filme von Alfred Schindler, der Bratschist bei der Sächsischen Staatskapelle war. Von ihm seien 33 Filme à 20 Minuten digitalisiert worden, die zwischen 1955 und 1983 bei Konzertreisen des Orchesters in aller Welt entstanden waren, wie Eckardt erzählt. Es ist der Blick ins Innere der Reisetätigkeit des damals schon weltberühmten Klangkörpers und andererseits eine Art Mikrogeschichte der DDR. Die Exotik, die Schindlers Aufnahmen innewohnt, kann wohl tatsächlich der am stärksten einschätzen, dem die Begrenztheit des Landes damals schon, spätestens seit 1961, schwer wie Blei auf den Schultern lastete. Ein Rauskommen war nur wenigen vergönnt – wie den Musikern der Staatskapelle.

Begeisterung weltweit: aus einem Video des Staatskapelle- Bratschisten Alfred Schindler, Japan 1973. Quelle: Slub/Gabriele Schacht

Tonmaterial gibt wiederum andere, aber nicht weniger authentische Einblicke in Gewesenes. Das zeigen Aufnahmen von Radiosendungen, in denen in den 1950er und 1960er Jahren Fachärzte in der DDR Gesundheits- und Erziehungstipps gaben. Ein von 1962 stammendes Beispiel lässt einen Dr. Richter über das Problem der sogenannten Halbstarken dozieren, wobei er die „nicht in Harmonie“ befindliche körperliche und psychische Entwicklung der Jugendlichen damals schon auf deren Reizüberflutung zurückführte. So ändern sich die Zeiten – oder eben auch nicht.

Geld bleibt natürlich vor allem mit Blick auf die vergangenen Monate und kommende Ausgaben bei der Digitalisierung vordringliches Thema. Kein Wunder also, dass SLUB-Generaldirektor Achim Bonte bei der Staatsministerin für Kultur und Tourismus, Barbara Klepsch ( CDU), dafür wirbt, das Digitalisierungsprogramm auch im nächsten Doppelhaushalt angemessen zu berücksichtigen. Die Ministerin antwortet, dass man mit Blick auf Sachsens Etat 2021/22 Schwerpunkte setzen müsse, „das gilt für alle Häuser“. Eine stabile Weiterfinanzierung wäre mit Blick auf Forschung und Bildung wünschenswert. Mehr wird aber nicht gehen. Große Sprünge, sprich der Ausbau solcher Programme, sind vorerst wohl kaum umsetzbar. Das Jahr 2020 wird auch in dieser Hinsicht noch einen recht langen Schatten werfen.

Von Torsten Klaus