Was war das für ein Jahr, dieses 2019. Das eines satten Besucherrekordes bei den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD), die damals gut 2,6 Millionen Gäste zählten. Eins, in dem diese Besucher fast zehn Millionen Euro als Erlös in die Kasse des Museumsverbundes spülten. Eins, in dem mit Blick auf die Höhepunkte von 2020 wie die Neueröffnung der Gemäldegalerie Alte Meister oder auch der überwältigende Zulauf zu den Paraderäumen des Schlosses eine Grenze plötzlich erreichbar schien: drei Millionen Gäste. Dirk Burghardt, Kaufmännischer Direktor der SKD, der Herr über die Zahlen des Hauses, erzählt das ruhig, fast beiläufig.

Ein kleines Pflänzchen Hoffnung

Was dieses Jahr stattdessen brachte, wissen wir alle mittlerweile nur zu gut. Das trifft auch die SKD. Wobei sich der Freistaat als Hauptzuschussgeber angesichts von deutlich weniger Besuchern – vor allem der siebenwöchigen Schließzeit zwischen März und Mai geschuldet – in der Pflicht sieht, die so entstandene Lücke zu schließen. Dafür haben die SKD laut ihrer Generaldirektorin Marion Ackermann „rund 4,5 Millionen Euro zusätzliche Aufwendungen“ erhalten.

Geld, das aber nicht einfach so fließt. Man habe dem Freistaat seinerseits dokumentieren müssen, wo es Einsparungen geben soll, sagt Burghardt. Außerdem wurde ein Szenario erstellt, das zeigt, mit welchem Anteil der Besucherlöse in diesem Jahr realistischerweise zu rechnen ist. Es sind demzufolge nur etwa 40 Prozent der geplanten Einnahmen. Mit Blick auf das zweite Halbjahr hofft man im Haus auf 70 Prozent – falls der internationale Tourismus dann wieder stärker anzieht. Denn in der Zeit seit Mai, seit die SKD wie auch andere Dresdner Museen wieder offen sind, haben vor allem lokale und regionale Besucher, aber auch Gäste aus ganz Deutschland dafür gesorgt, dass mit Blick auf den Publikumszulauf wieder ein kleines Pflänzchen Hoffnung keimt. Oder wie Burghardt es umschreibt: „Ich sehe die Besucher als unsere Finanziers.“

2021 lautet das Motto „Einsamkeit und Empathie“

Andere Zahlen sprechen ebenfalls eine deutliche Sprache. Lediglich sieben neue Ausstellungen sollen das Jahr 2021 schmücken (2019 waren es beispielsweise mehr als 40 Projekte). Das kommende Jahr haben die SKD nichtsdestotrotz unter das Motto „Einsamkeit und Empathie“ gestellt. Natürlich zielt das auf die vergangenen Wochen und Monate – aber nicht nur. Einerseits verspricht Ackermann, sich vor allem jenen stärker zuwenden zu wollen, die unter den Auswirkungen der Pandemie besonders gelitten haben, wie Kinder, Jugendliche, aber auch ältere Menschen. Und es geht andererseits darum, aus der Not der Sparsamkeit eine Tugend wachsen zu lassen, die das Kommende dichter und reicher werden lässt. Denn wenn schon deutlich weniger neues Programm möglich ist, soll das dann so intensiv wie möglich über die Bühne gehen.

Beispiele drängen sich da sofort auf. Da wäre die Kooperation mit der Staatlichen Tretjakow-Galerie in Moskau, wo – wenn pandemisch nichts dazwischen kommt – am 10. Dezember die Ausstellung „Träume von Freiheit – Romantik in Russland und Deutschland“ eröffnet werden soll. Die große Romantik-Schau, die laut Ackermann rund dreieinhalb Jahre lang vorbereitet wurde, umfasst mehr als 200 Exponate und kommt anschließend, ab Juni 2021, ins Albertinum. Ein nicht gar so kleines Extra: Gestaltet wird die Ausstellung vom Architekten Daniel Libeskind.

Die größte Vermeer-Ausstellung in Deutschland

Es ist ein bilateral ähnlich ambitioniertes Vorhaben wie „Die Kunst der Aufklärung“ 2011 in Peking, damals noch unter dem SKD-Chef Martin Roth. Auch deshalb, weil die Kultur auf diesen Wegen einen Austausch ermöglicht, der aus diversen Gründen (von der Krim über den Abschuss des Fluges MH 17 über der Ostukraine bis hin zu Nawalnys Vergiftung) mit Russland auf politischer Ebene derzeit geradezu unmöglich erscheint.

Ein weiteres Großprojekt – die SKD sprechen in ihrer Jahresankündigung von einer „der spektakulärsten Schauen“ der eigenen Geschichte – wird die am 19. März startende Ausstellung mit dem schlichten Titel „Vermeer“ sein. Laut SKD ist es die bisher größte Ausstellung über den Maler in Deutschland. Natürlich wird dann Vermeers frisch restauriertes Bild „Brieflesendes Mädchen am offenen Fenster“, eins der bekanntesten Gemälde der Dresdner Gemäldegalerie, im Mittelpunkt stehen, ergänzt um neun Leihgaben. Das ist mehr als Viertel von Vermeers bislang bekanntem Gesamtwerk. Dazu kommen weitere 40 bis 50 Bilder holländischer Genremalerei aus der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Diese Ausstellung zu verschieben hätte bedeutet, dass sie schlicht nicht stattfindet, wie Ackermann erzählt. Vor allem wegen der Absprachen mit den Leihgebern.

Ein Ausblick, der hoffen lässt

Die Sammlung Hoffmann, die 2018 per Schenkung nach Dresden kam und rund 1200 Arbeiten moderner Kunst umfasst, ist in „Still Alive“ in Dresden erstmals ab 12. Februar zu sehen, zumindest teilweise. Kurz vorm Herbstbeginn, am 18. September, kehrt dann die Kinderbiennale zurück, die in diesem Jahr den aktuellen Umständen zum Opfer fiel. Sehr viel näher liegt da die Ausstellung „1 Million Rosen für Angela Davis“, die in gut zwei Wochen im Lipsiusbau eröffnet werden soll. Ein Zusammengehen von DDR-Geschichte und aktuellen Fragen zu jeder Form von Diskriminierung.

Drei der sieben Ausstellungsprojekte sind laut Ackermann komplett extern finanziert, eins teilweise. Das Auswärtige Amt übernimmt die Kosten für die Moskauer Romantik-Schau. Die SKD-Generaldirektorin will beim Sponsoring auch neue Partner auftun. „Es gibt ja auch Gewinner in dieser Krise“, resümiert sie. Man müsse schauen, ob von dort künftig Unterstützung komme.

Den Prolog zur Pressekonferenz besorgten übrigens Enrico Sutter und die Dresdner Go Plastic Company mit der Performance „ A Still Life“. Zeitgenössische Kunst bekam so ihren Platz unterm gläsernen Rautendach des Kleinen Schlosshofes, durch das die Sonne ihre Muster aufs Mauerwerk malte. Diese Programmatik soll ähnlich auch im ganzen Haus wirken. „Obwohl die Mittel weniger werden, wollen wir verstärkt sammeln, auch um die Kunstszene zu unterstützen“, kündigt Ackermann an. Ein Ausblick, der hoffen lässt.

Von Torsten Klaus