Da stehen sie nun, die Inventarnummern 37607 und 37608. Was heißt stehen, die zwei Prunkköfferchen thronen auf ihren Tischen. Mehr Barock geht nicht, mehr Luxus auch nicht. Die ausdrucksstarken Fratzengesichter an den Koffern, das faszinierende Dekor aus reich ornamentierter Schildpatt-Messing-Marketerie, die skulptural ausgearbeiteten feuervergoldeten Beschläge, vom Ebenholz mal ganz zu schweigen.

Einst gehörte diese beiden Inventarnummern August dem Starken. Er wollte dieses kostbare Ensemble unbedingt besitzen. Er hatte solche Köfferchen einst selbst in Paris gesehen, auf seiner Kavalierstour 1687 bis 1689. Der Jugendliche war beeindruckt vom Prunk am Hofe Ludwigs XIV. in Versailles. Als Kurfürst später wollte er dem nicht nachstehen.

Als er über seinen Kunstagenten Baron Nicolas de Montargon von diesem besonderen Zwillingspaar hörte, wollte er es sofort haben. Und er wusste auch sehr genau wofür. „Das sind die Toilette-Koffer aus dem Paradeappartment, aus dem Schlafzimmer, dem geheimsten, speziellsten Raum von August dem Starken damals“, erklärt Thomas Geisler. Der Direktor des Dresdner Kunstgewerbemuseums schmunzelt, als er sagt, jeder kenne einen Kulturbeutel: „Das hier ist natürlich die nobelste Ausführung solch eines Objekts. Es ist schließlich eine Arbeit von André Charles Boulle.“

Ein kleiner Prunkkoffer auf einem Tisch: Luxus zum Vorzeigen. Quelle: SKD

Der Franzose gilt bis heute als der herausragenden Handwerker und Künstler im Bereich der Marketerie des 17. Jahrhunderts. Er arbeitete überwiegend für den französischen Hof. Schon damals konnten sich seine Arbeit nur wenige leisten. Die Möbel des Kunsttischlers waren damals neben denen aus Silber das wertvollste Mobiliar, was es auf dem Markt gab.

Das Mobiliar sorgte für Aufsehen

1717 jedenfalls kamen diese zwei Kulturbeutel an den sächsischen Hof. Genutzt wurden sie nur zur Freude, zum Bewundern und Angeben, wie Christiane Ernek-van der Goes erzählt: „Dieses Zwillingspaar ist extra anlässlich der Hochzeit des Kurprinzen mit Maria Josepha von Österreich angeschafft worden. Das war der perfekte Zeitpunkt, um auf sich aufmerksam zu machen, um zu protzen.“ Schließlich sei halb Europa zu Gast gewesen. Das Mobiliar sorgte für Aufsehen. Auf einer Kupferstichzeichnung von damals sind beide Prunkköfferchen abgebildet, deutlich sichtbar. „August der Starke hatte keinen größeren Knall als alle anderen Fürsten und Könige damals. Aber er war wohl süchtig nach schönen Dingen,“ meint Thomas Geisler und auch: „Man muss einfach sagen, er hatte einfach guten Geschmack.“ Einen erlesenen Geschmack, fügt er noch hinzu.

In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts aber wanderten die Prunkköfferchen ins Depot. Wie auch immer. 300 Jahre wechselvolle Geschichte hinterlassen deutliche Spuren. Die einst kostbaren Möbel verloren ihren Glanz, ihr Leuchten. Irmela Breidenstein und Lucas Nierhaus haben sich deshalb ihrer angenommen, kümmerten sich um die feuervergoldeten Beschläge, um die großen Maskarons an den Koffern, vor allem aber an der Schildpatt-Messing-Marketerie, dem Markenzeichen von André Charles Boulle.

Die Spuren der Zeit sind deutlich sichtbar Quelle: SKD

Die größte Herausforderung für die beiden Restauratoren aber war das seltene Material, das Schildpatt. „Sie kennen doch den Farbton von angelaufenen Kupfer,“ meint Irmela Breidenstein. Es habe keine Kontraste mehr gegeben, man konnte die vielen Details nicht mehr erkennen. „Golden leuchtete hier nichts mehr, die ganze Fläche war nur noch ein einziges uniformes Braun“, erzählt sie. Die Restauratorin berichtet, dass sich ihre Kollegen schon früher am Schildpatt versucht haben: „Wir haben neun verschiedene Restaurierungen nachgewiesen. Immer und immer wieder wurde das Schildpatt neu poliert. Sie können auch schreiben: abgeschliffen, nach und nach.“

Die Dresdner haben deshalb versucht, ohne Schleifmittel die Korrosion abzunehmen. Doch das sei nicht die einzige Herausforderung gewesen, sagt die Expertin weiter. Das Schildpatt habe sich zu ganz großen Teilen abgelöst. Es sei extrem schwierig gewesen, es wieder anzuleimen. Sie erklärt: „Meine Vorgänger hatten viele, viele kleine Nieten verwendet, um es zu festigen, und sie verwendeten sehr viel Öl. Das aber saugte sich unter die Oberfläche. Lange wussten wir uns keinen Rat.“

Schildpatt zählte damals im Barock zu dem begehrtesten Material. Das habe dazu geführt, berichtet Lucas Nierhaus, dass auf Schildkröten Jagd gemacht wurde. Schon damals habe man von einer Seltenheit gesprochen. Heute stehen Schildkröten unter Artenschutz. Das sei auch richtig so, meint der Restaurator und erzählt weiter: „Wir dürften sogar Schildpatt verwenden, historisches jedenfalls. Das ist im musealen Bereich sogar erlaubt. Doch was erlaubt ist, das muss ja nicht gut sein, oder? Wir jedenfalls wollten ein Statement setzen.“ Aus diesem Grund suchten er und seine Kollegin nach einem ganz speziellen Werkstoff. „Schauen Sie sich das Schildpatt hier an, sehen Sie, wie es leuchtet und glänzt. Und dieser warme Farbton, die schöne Fleckung! Genau nach solch einem Kunststoff haben wir gesucht“, erzählt Lucas Nierhaus.

Doch das seien nicht die einzigen Kriterien gewesen, berichtet er weiter: „Das Material, das aus den flachen Hornschuppen des Rückenschildes gewonnen wird, kann man unter Wärme biegen. Es ist geradezu ein Alleskönner.“ Man könne es sägen, feilen, schleifen und auf Hochglanz polieren. Der Kunststoff nun könne all dies auch und sei dennoch ein deutliches Zeichen, eine Botschaft für seine Kollegen irgendwann, fügt er noch hinzu.

Ein Jahr konzentrierte Arbeit nur an diesem einen Projekt liegen hinter der Restaurierungswerkstatt. 100 000 Euro ließ der Freistaat sich dies kosten. Kein Cent zuviel, wie Christiane Ernek-van der Goes betont: „Noch einmal, es sind Möbel von André Charles Boulle, dem Kunsttischler von Ludwig dem XIV. Dass diese Stücke auf uns gekommen sind, das ist ein großes Geschenk. Es ist schließlich weltweit die einziges Gruppe wirklich von genau diesem Entwurf: von diesem rechteckigen Koffer auf dem geschwungenen Gestell.“ In wenigen Tagen ziehen die Toilette-Koffer ein letztes Mal um. Natürlich in das geheimste Zimmer von August dem Starken, in sein Schlafzimmer.

