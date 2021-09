Dresden

An Zahlen, mit denen es eine besondere Bewandtnis hat, ist kein Mangel. So auch mit der 99. Abraham ist exakt 99 Jahre alt, als ihm Jahwe/Gott erscheint. In der sufistischen Strömung des Islam stellt die meditative ständige Wiederholung der 99 Namen Allahs einen wichtigen Bestandteil der Annäherung an Allah dar.

Holzgewordene seelische Erlebnisse

Es sind zufällig erstaunlicherweise auch exakt 99 Holzskulpturen, die Ernst Barlach nachweislich geschaffen hat, von denen heute allerdings nur – oder immerhin – noch 85 erhalten sind. Der Künstler nannte diese Figuren die meiste Zeit beiläufig „Püppchen“, doch in einem Brief an seinen Vetter Karl im Jahr 1914 rang er sich einmal auch zu einer leidenschaftlicheren Bezeichnung durch und sprach von „holzgewordenen seelischen Erlebnissen“.

Die meisten Holzskulpturen Barlachs befinden sich in öffentlichen Sammlungen. Es kommt nur alle Jubeljahre vor, dass doch ein Exemplar auf einer Auktion zur Versteigerung gebracht wird – wie im März. Beim Auktionshaus Christie’s in London kam die 86,4 Zentimeter und 25 Zentimeter breite Holzskulptur „Schwangeres Mädchen“ unter den Hammer. Und ein Kunsthändler bot im Auftrag der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) mit. Der Hammer fiel dann bei 500.000 Pfund. Aufgeld, Umsatzsteuer sowie Transport- und Versicherungskosten hinzugerechnet, hatten die SKD insgesamt umgerechnet 778.000 Euro zu überweisen.

Auch wenn die SKD über einen Ankaufsetat verfügen, den so manches (Kunst-)Museum gar nicht mehr hat, konnte man die hohe Summe nicht allein stemmen – aber dank einer großzügigen finanziellen Unterstützung durch die Ernst von Siemens Kunststiftung und die Hermann Reemtsma Stiftung, die auch schon bei anderen Ankäufen der SKD ihr Scherflein betrugen, sowie durch Absprachen mit möglichen anderen Kaufinteressenten kam alles zu einem für Dresden höchst erfreulichen Abschluss.

Hilke Wagner, Direktorin des Albertinums, konnte deshalb freudig verkünden, dass die Lücke, die die NS-Aktion „Entartete Kunst“ 1937 hinsichtlich des Barlach-Bestandes in den SKD hinterließ und die über Jahrzehnte nicht geschlossen werden konnte, nun durch den Kauf wieder etwas schmaler geworden ist. Zu den Verlusten hatte damals auch die 1920 für die Skulpturensammlung erworbene, aus Mooreiche geschnitzte Skulptur „Frierendes Mädchen“ gehört.

Provenienz lückenlos dokumentiert

Mit dem „Schwangeren Mädchen“ erhält das Albertinum eine der markantesten Holzskulpturen Barlachs, die dem „Frierenden Mädchen“ formal sehr ähnlich ist, wie Astrid Nielsen, Konservatorin an den SKD, versicherte. Die Provenienz der Holzskulptur ist lückenlos dokumentiert: Geschaffen 1924, ging sie an den Kunstsalon Cassirer in Berlin, landete dann in der Sammlung des Krefelder Textilfabrikanten Hermann Lange und schließlich beim Kunsthändler Karl Buchholz in New York. Letzter Eigentümer war die Deutschen Bank, die seit geraumer Zeit Teile ihrer Kunstsammlung versilbert, um Platz für jüngere Arbeiten auf Papier und Fotografien zu machen.

Der Neuerwerb erweitert den Bestand der Skulpturensammlung auf insgesamt neun Werke Barlachs, zusätzlich zu den über hundert Lithographien, Holzschnitten und Zeichnungen im Kupferstich-Kabinett. 2020 würdigte das Albertinum Barlach zu seinem 150. Geburtstag mit einer großen Jubiläumsausstellung, auf der das „Schwangere Mädchen“ übrigens nicht zu sehen war.

Die typische Statuarik

Für Nielsen ist das nun angekaufte Werk ein „repräsentatives Beispiel für Barlachs Schnitzkunst und charakteristisch für seine Gewandfiguren“. In der für sein reifes Werk typischen Statuarik greife der Künstler ein Motiv auf, das er bereits 1922 in einer Zeichnung entwickelt habe. „Barlach schildert die Schwangerschaft nicht allein als glücklich-freudvollen Zustand, sondern zeigt das Mädchen vielmehr in sich gekehrt, in sich ruhend und nachsinnend über das, was kommen wird.“

Noch laufen die Untersuchungen, aus welchem Holz Barlach das „Schwangere Mädchen“ schnitzte, denn wie alle Holzfiguren versah Barlach auch dieses Werk mit einem dunklen Farbüberzug. Der Künstler verwendete bewusst viele unterschiedliche Holzarten, in diesem Fall könnte es Lindenholz sein. Wie fast immer schnitzte er die Figur nicht aus Vollholz, sondern verwendete einen Block, der sich aus vielen kleinen verleimten Hölzern zusammensetzt. Eine Besonderheit gibt es allerdings: Hinten am Rücken ist die Figur ausgehöhlt, um Rissbildung zu vermeiden. Er wandte also eine mittelalterliche Technik an. Ihm sei sonst keine andere Skulptur Barlachs bekannt, bei der er, sich in die Tradition der mittelalterlichen Schnitzkunst stellend, ähnlich agierte, sagte Sebastian Giesen, der Geschäftsführer der Reemtsma-Stiftung.

Zu sehen ist das „Schwangere Mädchen“ nun im „Expressionistensaal“, in unmittelbarer Nähe von Erich Heckels Gemälde „Männer am Meer“, das 2011 aus Privatbesitz erworben werden konnte – auch hier nur dank großzügiger finanzieller Unterstützung.

Von Christian Ruf