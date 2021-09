Dresden

Vor wenigen Tagen ist der ehemalige Chefrestaurator der Gemälderestaurierungswerkstatt der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden Gerhard Rüger auf einer Reise nach Polen gestorben. Er hatte sein Leben einer bedeutenden Gemäldesammlung und einer großen Familie gewidmet.

Am 19. Juni 1937 in Dresden geboren, kam er als gelernter Dekorationsmaler schon jung in die Sempergalerie, als er bei der Rekonstruktion der Stuckmalereien eingesetzt wurde. Mit einem Studium an der Fachschule für Angewandte Kunst in Magdeburg erwarb er sich die Qualifikation, die ihn befähigte, zunächst ab 1961 als Museumsassistent der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) für drei Jahre auf der Albrechtsburg Meißen für die dortigen Gemälde und Plastiken zu sorgen und erste konservatorische Arbeiten an den Kunstwerken auszuführen.

1964 holte ihn der Chefrestaurator der Gemälderestaurierungswerkstatt der SKD, Karl-Heinz Weber, in sein Team. Diese Werkstatt zeichnet verantwortlich für die Konservierung und Restaurierung von tausenden Gemälden der beiden Sammlungen der Alten und Neuen Meister. Bei Weber lernte Rüger letztlich die theoretischen und praktischen Voraussetzungen, die ein Gemälderestaurator für seine verantwortungsvollen Aufgaben an den kostbaren Bilderschätzen braucht.

Versiert im Kopieren und Kenner historischer Techniken

Eine der ersten Dienstaufgaben Rügers war allerdings keine Bilderrestaurierung, sondern die Weiterführung und Fertigstellung einer Kopie des Gemäldes „Der Einzug König August III. in Warschau“ des Hofmalers Samuel Mock. Diese Kopie nach dem großformatigen Gemälde hatte das Historische Museum in Warschau bestellt, sie hängt heute im Schloss der polnischen Hauptstadt. Das gigantische Unternehmen, dieses Gemälde, das den Krönungseinzug des Königs 1737 vor dem Warschauer Schloss mit einem großen Triumphbogen zeigt, zu kopieren, hatte der Maler Willy Illmer begonnen. Als Illmer über dieser Arbeit starb, übernahm Rüger das Werk und malte in mehr als 4000-stündiger Arbeit (!) mehr als 320 Figuren mit teilweise porträthaften Zügen neben weiteren 900 Figuren, die das Geschehen an den Rändern begleiten. Als die Kopie fertiggestellt war, wurde sie in einem großen Staatsakt dem Warschauer Museum übergeben. Mit dieser besonderen Leistung hatte sich Rüger nicht nur als ein äußerst versierter Kopist erwiesen, sondern auch als großer Kenner im Umgang mit historischen Maltechniken.

In der Folgezeit hat Rüger an hochkarätigen Gemälden der Galerien, so beispielsweise an der „Madonna des heiligen Franziskus“ von Correggio oder an mehreren Dresden-Ansichten von Bernardo Bellotto restauratorische Arbeiten ausgeführt. Das bereits seit dem Siebenjährigen Krieg in Mitleidenschaft gezogene Gemälde „Die Taufe Christi“ von Francesco Francia beschäftigte Rüger schon, als er 1989, nach 21-jähriger Stellvertretung, die Nachfolge von Professor Weber als Chefrestaurator der Werkstatt angetreten hatte. Seine zahlreichen Gemälderestaurierungen, aber auch ein großer Erfahrungsschatz beim Auf- und Abbau von Sonderausstellungen oder bei der Vorbereitung und Betreuung von Leihgaben ins In- und Ausland befähigten Rüger zur Übernahme dieser verantwortungsvollen Position.

Dem großen Holztafelbild von Francia widmete sich Rüger bis 1992, also in einer Zeit großer Baumaßnahmen bei der Sanierung der Gemäldegalerie, als er bereits für die restauratorische Vorbereitung aller zu präsentierenden Bilder verantwortlich war und aus konservatorischer Sicht den Umbau des Hauses mit begleitete. Trotz dieser Leitungsaufgaben ließ Rüger es sich nicht nehmen, die komplizierten Farbfestigungen an dem Francia-Bild selbst vorzunehmen und mit feinem Pinsel, teilweise auch mit einer medizinischen Spritze, verdünnten Fischleim unter die Farbschollen zu bringen, um sie zu konsolidieren. Rüger hat auch maßgeblichen Anteil an den umfangreichen Reinigungsaktionen und Restaurierungen der sechs großformatigen Bildteppiche nach Kartons von Raffael.

Er durchleuchtete die „Sixtinische Madonna“

Ein besonderes Verdienst Rügers liegt in seiner kontinuierlichen Untersuchungstätigkeit mit der Röntgentechnik. Von seinem fleißigen Wirken zeugt heute ein großer Stahlschank mit weit mehr als 1000 Röntgenfilmen, die Rüger von vielen Gemälden der beiden Sammlungen anfertigte. Er durchleuchtete 1983 die „Sixtinische Madonna“ Raffaels und erstellte eine Gesamtmontage aus 45 Röntgenfilmen. Bei der Röntgenuntersuchung des Bildes „Rembrandt und Saskia im Gleichnis vom verlorenen Sohn“ fand er heraus, dass ursprünglich hinter dem Paar noch eine Lautenspielerin konzipiert war.

Rüger war mit seinem weißen Kittel immer im Einsatz. Ein Foto zeigt ihn, wie er mit über 60 Jahren ein Gemälde von Lucas Cranach aus dem Interimsdepot im Schloss Pillnitz trug, um es zusammen mit 4000 Gemälden in das im Kellergeschoß des Semperbaus neu eingerichtete moderne Bilderdepot zu transportieren.

Es muss für den Chefrestaurator deshalb umso größeren Schmerz verursacht haben, als er im Jahr 2002 seine langjährigen Bemühungen um eine konservatorisch bestmögliche Unterbringung der Gemälde buchstäblich in den Fluten des Elbehochwassers versinken sah. Die aus diesen Ereignissen erforderlich gewordenen Gemälderestaurierungen musste er, 2002 ins Rentenalter gekommen, seiner Nachfolgerin überlassen.

*Dr. Christoph Schölzel ist Restaurator in den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden

Von Christoph Schölzel*