Dresden

Nach gut 28 Jahren verabschiedet sich Dirk Syndram aus den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Nachdem der promovierte Kunsthistoriker 1993 das Grüne Gewölbe, das damals noch im Albertinum zu Hause war, übernommen hatte, warteten auf ihn weitaus größere Aufgaben mit der Gestaltung des Dresdner Schlosses als Residenz der Kunst und Wissenschaft.

Unter seiner Leitung entstand, alles begleitet von einer Vielzahl von Sonderausstellungen und Publikationen, das Neue Grüne Gewölbe, wurde das Historische Grüne Gewölbe rekonstruiert, die Rüstkammer mit der ungeheuren Vielfalt ihrer Objekte etabliert sowie die historischen Paraderäume wieder hergestellt. Das Ausscheiden Dirk Syndrams, der trotz erreichter Altersgrenze gern noch etwas länger geblieben wäre, nahm Lisa Werner-Art für die DNN zum Anlass, um mit ihm über seine Direktorenjahre zu sprechen.

Ein Abenteuer, Wagnis, Glück

Wenn Sie gedanklich einen großen Bogen um Ihre Jahre an den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden schlagen, wie sieht dann Ihre Bilanz aus?

Dirk Syndram: Es war ein großes Abenteuer, auch ein Wagnis, und zugleich ein absolutes Glück, das Residenzschloss gestalten zu können. Dresden hat sich so wunderbar verändert. Als ich kam, war das Schloss noch Fiktion. Ich hatte die Stadt 1992 erstmals besucht. Nach einem Kunsthistorikerkongress in Berlin – dort lernte ich Gerhard Glaser und Heinrich Magirius kennen – bin ich dann mit beiden durch Dresden gegangen. Um das Schlossareal stand dazumal noch ein meterhoher Zaun. Und nun empfangen die hier angesiedelten Museen schon seit Jahren Besucher.

Ein Blick in den Großen Schlosshof des Dresdner Residenzschosses, wo die von Dirk Syndram geleiteten Museen zu Hause sind. Quelle: SKD

Es ist eine tolle Erfahrung, einen solchen Ort Stück für Stück entstehen zu sehen. Plötzlich scheint alles schon immer da gewesen. Am Anfang hat eine kluge Grundsatzentscheidung gestanden: Räume, die man rekonstruieren konnte, zu rekonstruieren und jenen, wo dies aufgrund fehlender Substanz – auch weil es schon zu früherer Zeit Veränderungen gab wie etwa beim Riesensaal – nicht mehr ging, eine zeitlos-moderne Fassung zu geben. Wichtig war auch, dass Horst Witter die Idee für den neuen Zugang vom Bärengarten aus hatte, und Peter Kulka die Überdachung des Kleinen Schlosshofs vorschlug.

Wie haben sich die Pläne für das Grüne Gewölbe, später auch die Rüstkammer, entwickelt, möglicherweise auch modifiziert?

Mein Privileg war, von Martin Roth (Generaldirektor der SKD von 2001 bis 2011) den durchaus schwierigen Auftrag zu bekommen, eine Vision für das Schloss als gemeinsam erfahrbaren Museumskomplex zu entwickeln. Ziel war eine Nutzung, die der Geschichte des Hauses entspricht und zugleich die Besucher fasziniert. Mit der Zeit konnte ich erleben, wie sich eins zum anderen fügt – etwa Neues Grünes Gewölbe und Historisches Grünes Gewölbe.

Die Einrichtung der Rüstkammer war dann eine noch größere Aufgabe angesichts der einzigartigen Vielfalt und Qualität ihrer 16.000 Objekte, wobei beide Sammlungen nur vergleichbar mit denen in Wien, Madrid oder Moskau sind. Entstehen sollte eine große Erzählung, die sich auf das Land Sachsen bezieht, ein Eintauchen in die europäische Geschichte ermöglicht, Identität schafft. Ergebnis ist die thematische Gliederung der Räume, die den Bogen von der Renaissance bis zum Frühbarock, von „Weltsicht und Wissen“ bis zu „Macht und Mode“ schlägt und auch die Schätze der Türckischen Cammer einbezieht, die hier so gut wie nirgends, auch nicht in der Türkei, erschlossen sind.

Einer der modernsten Museumskomplexe in Europa

Da die Welt all der erhaltenen Objekte aus Grünem Gewölbe und Rüstkammer uns Heutigen so unheimlich fern ist, musste natürlich die Herstellung von Nähe besonders bedacht werden. So entwickelte sich die Idee, im Historischen Grünen Gewölbe die Objekte nicht hinter Glaswänden zu präsentieren, im Neuen Grünen Gewölbe und andernorts entspiegelte Vitrinen einzusetzen oder auch die Besucher unter eins der Türkenzelte schlüpfen zu lassen. Diese Präsentationsformen findet man sonst nirgends in vergleichbaren Museen. Überhaupt ist das Residenzschloss einer der modernsten Museumskomplexe in Europa und so auch ein Orientierungspunkt für andere.

Bleibt etwas offen von dem, was Sie vorhatten?

Die beiden Säle links und rechts des Porzellankabinetts bleiben meinem Nachfolger oder meiner Nachfolgerin überlassen. Geplant war, dort die Festkultur des sächsischen Hofes zu präsentieren, die sehr gut überliefert ist – etwa bis zu Gegenständen wie einer Holzlanze, mit der Gräfin Cosel an einem Ringrennen teilnahm. Auch die Gotische Tonne unterhalb des Erdgeschosses wartet noch auf Inhalt: die Ausstellung zur Schlossgeschichte. Und in der ehemaligen Schlosskellerei, deren Räumlichkeiten teils noch aus der Spätgotik stammen, wird man sich nach einem kräftezehrenden Museumsrundgang – mehr als 80 Prozent der Besucher halten sich hier länger als zwei Stunden auf – schon bald an Speisen und Getränken laben können.

Welche Botschaft vermitteln Museen wie Grünes Gewölbe und Rüstkammer unter den heutigen, sich rasant wandelnden gesellschaftlichen Bedingungen?

Dass Sachsen auf dieses reiche Erbe als Teil europäischer Kultur stolz sein kann. Und angesichts von Inventaren, Rechnungen und überlieferten Kaufdaten kann man auch davon ausgehen, dass beim Erwerb der Objekte alles mit rechten Dingen zuging. Hinzu kommt: Eine Staatsregierung wie die sächsische weiß offensichtlich, dass man Geld ausgeben muss, um solche überkommenen Schätze zu hegen und zu pflegen. Zur Botschaft gehört auch, dass es sich lohnt, in die Vergangenheit einzutauchen, um sich in der Gegenwart zurecht zu finden.

„Schatzkunst“ statt „Nippes“

Dabei verändert sich auch der Blick auf die Objekte, entstehen neue Einsichten. So bin ich zu der Überzeugung gekommen, dass der Begriff „Schatzkunst“ am treffendsten umschreibt, womit wir es im Grünen Gewölbe zu tun haben. Erstmals habe ich ihn 1999 publiziert. Sponsel dagegen hatte noch von „Nippes“ gesprochen. Auch die Waffen in der Rüstkammer sehe ich vorrangig in ihrer ästhetischen Qualität. Nicht zufällig sind im Gardesaal Pistolen als Ornament arrangiert. Und auch die Gewehrgalerie, die ab 20. August ihre Türen öffnet, ist wie eine Schatzgalerie gestaltet.

Welche Schwerpunkte sehen Sie für die Vermittlung? Sehen Sie veränderte Erwartungen der Öffentlichkeit und des Publikums?

Hier gibt es verschiedene Aspekte. Zunehmend sind wir in anderen mit den sächsischen Herrschern verbundenen Schlössern wie Torgau, Freiberg oder Hubertusburg mit Ausstellungen zu Gast. Ebenso geht es auch um internationale Präsenz. Ich erinnere an Schauen in Seoul, New York, Vilnius, Doha. Anfang November werden wir in Warschau sein. Mitunter bin ich erstaunt, dass wir mit vier Festangestellten und in Zusammenarbeit mit den Restauratoren dies alles bisher stemmen konnten.

Dirk Syndram blickt beim Abschied fast versonnen auf ein Exponat der Rüstkammer. Quelle: Dietrich Flechtner

Der andere Aspekt der Vermittlung betrifft das Residenzschloss. Natürlich sollen vor allem die Objekte zu den Besuchern sprechen. Und Audioguides sind selbstverständlich, wo es möglich ist, auch Touchscreens. Museen sind wie Landschaftsgärten, wo man immer wieder etwas entdecken kann. Sie sind aber keine Lehranstalten. Gleichwohl ist die direkte Ansprache von Kindern oder Jugendlichen, was ja schon getan wird, sehr wichtig. Insgesamt darf man die Besucher aber nicht unterschätzen. Ich freue mich immer über die vielen Neugierigen – besonders auch jetzt, seitdem die Corona-Entwicklung es wieder möglich macht.

Können Sie Ihre Gefühlslage nach dem Einbruch ins Historische Grüne Gewölbe beschreiben? Hatten Sie sich so ein Ereignis überhaupt vorstellen können?

Zunächst war das unvorstellbar für mich, zumal die Außenhautsicherung des Museums als zuverlässig galt. Als der Telefonanruf kam, war ich fassungslos. In der Folge stellt man dann fest, dass das Grundgefühl der Sicherheit abhanden gekommen ist. Es fühlt sich etwa so an, wie es wohl ist, wenn man eine schwere Krankheit oder einen Unfall erlebt. Und natürlich wünscht man sich einen Anruf, der mitteilt, dass die Schätze wieder da sind. Bei diesem Täterkreis jedenfalls ist alles vorstellbar. Fakt ist, dass wir den Verlust historisch einzigartiger Schmuckstücke zu beklagen haben, deren einzelne Diamanten allerdings eher nicht der heute gefragten Qualität entsprechen.

Wie sehen Ihre Pläne aus? Was wünschen Sie Ihrem Nachfolger oder Ihrer Nachfolgerin?

Zunächst: Ich bin dankbar, dass ich über viele Jahre diese Aufgabe ausfüllen konnte. Mit jeder Eröffnung wurde ich mir auch immer sicherer, dass ich sie lösen werde. Dabei konnte ich eine Kollegialität erleben, wie sie nicht überall vorkommt. Ich denke da besonders an Kuratoren wie Charlotte von Bloh, Jutta Kappel, Ulrike Weinholt oder Holger Schuckelt, die ja alle Spezialisten sind. Wenn ich nun auch meine Tätigkeit in den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden beende, ist für mich mit 66 aber noch nicht Schluss.

Verabschiedung Die offizielle Verabschiedung von Dirk Syndram geht am Donnerstag ab 18 Uhr im Stallhof über die Bühne. Die Veranstaltung trägt – auch coronabedingt – eher einen internen und intimen Charakter. Dennoch werden außer Syndram selbst noch zwei weitere wichtige Redner erwartet: Marion Ackermann, Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, und Michael Kretschmer (CDU), Sachsens Ministerpräsident.

Möglicherweise begegnen wir uns in einer Ausstellung wieder, die ich als freier Kurator eingerichtet habe. Froh bin ich allerdings, dass nun keine Verwaltungsaufgaben mehr auf mich warten. Auch wenn ich gern Verantwortung übernehme – immerhin war ich viele Jahre stellvertretender Generaldirektor und auch eine Zeit lang kommissarisch Generaldirektor –, so muss das nun nicht mehr sein. Was meine Nachfolge betrifft, bekommt sie faktisch die Tasche von Mary Poppins. Aus der kann man bekanntlich immer wieder etwas Neues, Überraschendes herausholen.

Von Lisa Werner-Art