Dresden

Graue Tristesse mit bunten Nymphen, da ist die Welt noch in Ordnung. Nicht von übergriffigen Menschen ins Wanken und an den Abgrund gebracht. Oder doch? Schließlich sehnt sich das Lieblingstöchterchen des Wassermanns nach Oberfläche: begehrt Menschenliebe statt Tiefgang. Dabei findet sich bis auf einen Eimer mit Wasser kein Tropfen Nass in der Szene. Die Dresdner Neuinszenierung von Antonín Dvoráks Oper „Rusalka“ verlegt dieses lyrische Märchen sehr deutlich (aber keineswegs trocken) in die Menschen-, in die Theaterwelt.

Ein tristes Foyer, ganz in Grau, das Kassenhäuschen scheint ganz ohne Funktion. Hier werden schon längst keine Karten mehr für eine Auszeit im Bühnenzauber verkauft. Ein Sehnsuchtsort ist dieser geradezu jenseitig wirkende Bau dennoch geblieben. Rusalka ist ans Bett gefesselt und schaut mit großen Augen zu ihren tanzenden Geschwistern. Wie gern würde auch sie den Weißen Schwan geben! Doch das Mädchen hat einen Klumpfuß, kann ohne Krücken nicht einmal stehen. Ein anrührendes Bild.

Überhaupt hat Regisseur Christof Loy durch den albanischen Choreografen Klevis Elmazaj und sowieso durch seinen engen Arbeitspartner Johannes Stepanek viel tänzerische Unterstützung erfahren, quasi das schwimmende Element auf Spitze gesetzt. Diese Sicht auf „Rusalka“ ist von tiefem Liebesbegehren, traurigem Entbehren und bleibender Sehnsucht geprägt. Die Warnung des Wassermanns „Weh dem, der sich den Menschen nähert!“ könnte als Metapher über dieser Lesart stehen. Das Bühnenbild Johannes Leiackers unterstreicht die melancholische Grundstimmung. Für Farbe sorgen hier nur die von Ursula Renzenbrink entworfenen Kostüme der drei Nymphenschwestern und ihrer tanzenden Pendants. Fast alles andere lebt in Grau und Schwarzweiß.

Grau prägt die Bühnenbildstimmung. Quelle: Ludwig Olah

Nur nicht Rusalkas Stiefmutter Ježibaba. Knallblond im rosa Oberteil hat die erst einmal nichts Bedrohliches, erst das aufbrausende Spiel und noch mehr die wandelbare, hier auch mal abgründige Stimme von Christa Mayer lässt das Hexenhafte dieser Figur hochkochen. Doch sowohl sie als auch der sehr väterlich gegebene Wassermann, dem Alexandros Stavrakakis trotz klingender Kraft auch Milde im Ausdruck verleiht, können dem Sehnen Rusalkas nicht widerstehen. Ein Zauber lässt den Fuß gesunden, das schöne Mädchen findet seinen Prinzen, und sogleich steht beider Hochzeit bevor. Das allfällige Happyend verhindert nur ein böser Fluch, denn Rusalka kann jetzt zwar tanzen und lieben, darf aber nicht reden und küssen. Diese Freiheit würde den Tod kosten.

Treffliche Besetzung

In einem orgiastischen Hochzeitsfest, das vor allem von wilder Lust energiegeladener Tanzszenen lebt, erliegt der Bräutigam den Verlockungen einer fremden Fürstin, bricht für Rusalka die Welt zusammen.

Man mag in dieser Tristesse die Poesie der 2010 an der Semperoper herausgekommenen „Rusalka“-Inszenierung von Stefan Herheim vermissen; dem emotionalen Bruch, der schieren Ausweglosigkeit und der abgrundtiefen Ernüchterung aber wird die aktuelle Produktion von Christof Loy ergreifend gerecht. Was freilich mit an der trefflichen Besetzung liegt, angefangen mit den drei ungleichen Schwestern, die sich bestens ergänzen. Dass Constance Heller neben Ofeliya Pogosyan und Stepanka Pucalkova mit gebrochenem Arm agiert, verdient zusätzlich Respekt. Zwei zunächst stumme Rollen (die mit ihren schwarzen Bowler-Hüten an Kafkas Wächter im „Prozeß“ erinnern) mutieren später zum gewollt komischen Duo Wildhüter (Sebastian Wartig mit der Wucht eines gut gefüllten böhmischen Bierkellers in seinem Organ) und und Küchenjunge (Nicole Chirka, bei leiseren Tönen aus dem Graben übertönt). Doppelbödig ist der Jäger als gespenstischer Bajazzo gezeichnet, Simeon Esper verleiht ihm sehr gekonnt etwas Geheimnisvolles.

Olesya Golovneva in der Titelpartie

Dreist im Auftritt und beherrscht im Ausdruck angelt sich Elena Guseva mit edel kultiviertem Sopran als Fürstin den Prinzen, der von Pavel Cernoch mit stählern geschliffenem Tenor und körperlicher Anmut ausgestattet wird. Als Idealbesetzung darf Olesya Golovneva in der Titelpartie bezeichnet werden. So berührend sensibel sie ihre Figur spielt (auch in den stummen Szenen!), so silbrig lichtvoll singt diese Sopranistin das zutiefst berührende Scheitern einer unmöglichen Liebe. Trotz aller Zartheit bewältigt sie diesen Part bis ins kraftzehrende Finale, den gemeinsamen Liebestod. Wieso sie aber zu den Worten „Ich sterbe glücklich, sterb’ ich doch in deinen Armen“ berührungslos hinter dem liegenden Prinzen stehen muss, bleibt ein Rätsel der Regie. Dem dann nur noch die Streicherwellen der Ewigkeit folgen.

Joana Mallwitz steht in „Rusalka“ zum ersten Mal am Pult der Sächsischen Staatskapelle. Quelle: Ludwig Olah

Vorhang zu und – nach kurzem Aufatmen – brausender Beifall für diesen Opernabend! An dem neben dem wie immer untadeligen Staatsopernchor auch die slawische Opulenz hervorkehrende Staatskapelle ihren Anteil hatte. Die ist zum ersten Mal von Joana Mallwitz dirigiert worden – mit tänzerischer Eleganz und präziser Musikalität. Blumen unter ihre Füße!

Aufführungen: 10., 14. & 20.5., 4. & 11.6.

semperoper.de

Von Michael Ernst