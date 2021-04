Dresden

Ein ganz besonderes und herausforderndes Rundfunkkonzert, für das „in der Ausdrucksmächtigkeit keine größeren Gegensätze“ denkbar sind (um den Chefdirigenten Marek Janowski zu zitieren), brachte die Dresdner Philharmonie bei Deutschlandfunk Kultur zu Gehör. Es lenkte die Aufmerksamkeit der Hörer auf zwei Werke, die – so völlig unterschiedlich sie auch sind – wie keine anderen für Musik aus Wien stehen: Mozarts klangfreudige Verbeugung vor exzellenter Bläserkunst, die Gran Partita KV 361, und dazu „Pierrot Lunaire“ von Arnold Schönberg, ein Experiment aus dem Jahre 1912, mit dem er in musikalische Grenzbereiche vordrang. Nein, heftigere Kontraste konnte es wahrlich nicht geben!

Keine Schwächen zeigen

Beide Werke stellen an die punktgenaue Präzision in der Spielweise, an wohl kalkulierte Gestaltungsabsichten auf allen Positionen, an Ausdrucksvariabilität allerhöchste Ansprüche. Schwächen durfte da keiner zeigen. Marek Janowski konnte sich in jeder Hinsicht auf seine Philharmoniker verlassen. Auch unter den gegenwärtig obwaltenden Umständen sind sie bereit, Höchstleistungen zu erbringen und in beiden Fällen, ohne jeden Abstrich den Werken mehr als nur gerecht zu werden. Die Interpretationen hatten Ereignischarakter (der bei einem Live-Auftritt sicher noch verstärkt worden wäre)!

Schönbergs Zyklus op. 21 liegen dreimal sieben Gedichte des belgischen Symbolisten Albert Giraud zugrunde. Albert Schönberg vertonte einige davon in der deutschen Übertragung von Otto Erich Hartleben für die Diseuse Albertine Zehme. Dazu entwickelte er eine sehr spezielle Vortragsform, die an der Tradition des Melodrams anknüpfte. Durch die Hinzufügung weiterer Instrumente zum Klavier (Streicher, Flöte, Piccolo, Klarinette, Bassklarinette) entstand ein Kosmos kunstvoll konstruierter, oft überraschender Klangfarben. Eine gebrochene Welt tut sich auf mit Pierrot, den Figuren der commedia dell’arte, mit nächtlicher Finsternis und dem „todeskranken Mond“, grotesken Späßen, Satire und Träumen. Für jedes der Gedichte ist Schönberg eine ganz eigene Form und Farbe eingefallen. Erst im letzten Lied, im „alten Duft“ kommen alle zusammen.

Mühelos vorgetragene expressionistische Ausbrüche

Von der Sängerin fordert Schönberg „geformtes Sprechen“ mit genau festgelegten Tonhöhen und –längen. Die Mezzosopranistin Christel Loetzsch kam mit diesen sehr diffizilen Anforderungen bestens zurecht, fand einen optimalen Zugang. Bei ihrer Interpretation war der „Pierrot Lunaire“ weniger in der Spätromantik angesiedelt, sondern viel mehr in der überhitzten Atmosphäre des beginnenden 20. Jahrhunderts, mit mühelos vorgetragenen expressionistischen Ausbrüchen, morbider Farbigkeit, kantig, rau, sprachlich perfekt, emotional immer zum Punkt kommend. Die Philharmoniker und Marek Janowski webten eine subtile, instrumentale Grundlage, wie sie zutreffender und feinsinniger nicht sein konnte.

Mozarts Vorliebe Für Bläserbesetzungen ist bekannt. In diesen Kontext gehört auch seine Serenade B-Dur für zwölf Bläser und Kontrabass, KV 361, die Gran Partita. Das siebensätzige Werk scheint nur dazu gemacht, beim Hören Freude zu empfinden, ausgefeiltes Zusammengehen von meisterlichen Bläsern zu genießen – „o es tat eine Wirkung – herrlich und groß, trefflich und hehr“. Die Serenade vereint fünf Bläsergruppen zuzüglich Kontrabass in sich. Und jeder der sehr unterschiedlichen Teile ist ein köstliches Mozart’sches Kabinettstück für sich, sowohl was Instrumenteneinsatz als auch Klangcharakter betrifft. Da ist dieses traumhafte Adagio, in dem die Oboe eine schmelzende Melodie über einem dunklen Grund anstimmt oder die ganz unterschiedlichen Menuette – zierlich das erste und herzhaft zupackend das zweite. Die Beispiele ließen sich fortsetzen.

Dank der durchweg exzellenten Bläser der Philharmonie hielt die Wiedergabe der Gran Partita alles, was man in seinen größten Träumen erwarten durfte. Das war Spielfreude pur, fein abgestimmte Ensemblehomogenität, tonliche Wärme und Schönheit – kurz ein sehr lebendiger, detailbewusster Mozart, gut für Herz und Sinne.

Von Mareile Hanns