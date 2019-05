Dresden

Es ist wie eine ungeschriebene Regel des Festivals, dass eine Band, die erstmals nach Dresden eingeladen wurde, nicht schon im übernächsten Jahr erneut kommt. Das portugiesische Ensemble Xaral’s Dixie, das 2017 beim Dixieland-Festival debütierte, bildet eine Ausnahme.

2008 schloss sich das neunköpfige Kollektiv zusammen. Xaral’s Dixie spielten seither auf Straßenfesten, Hochzeiten, Konzerten und Festivals im In- und Ausland. Allein die Bewerbungsaufnahmen genügten dem Orga-Team des Dixieland-Festivals, um eine Einladung auszusprechen. Und sie wurden nicht enttäuscht: Junge Musiker kamen da, die nur so strotzten vor Spielfreunde, Energie, Fröhlichkeit und mitreißendem Musikantentum.

Die Tonkünstler wurden über Nacht zu den Lieblingen der Dresdner und waren selbst von Dresden, dem Festival, dem Publikum und der Atmosphäre begeistert. Xaral’s Dixie hätten sich verliebt in diese Festival, sagten sie. Wer könnte einer solchen Liebeserklärung widerstehen? Nun kommen die quirligen Portugiesen also zum zweiten Mal – diesmal als gute Freunde, denen nichts fremder ist als abgeklärte Spielroutine.

Xaral’s Dixie spielen am Freitag, 24. Mai, um 19.30 Uhr beim Jazzclub im Feldschlösschen Stammhaus, noch am selben Abend beim Event „Dixieland International“ im Kulturpalast sowie am Samstag, 25. Mai, um 19.30 Uhr bei der „1. Großen Samstagabend Jazz-Show“ in der Ballsportarena.

Von sem