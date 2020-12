Rudolf Kempe-Nachlass geht an das Archiv der Sächsischen Staatstheater

Dresden

Ein bedeutender Musikalien-Schatz aus Partituren und Tondokumenten nebst Schriftwechsel, Programmheften, Rezensionen und ähnlichen Zeitzeugnissen kommt nach Dresden und soll öffentlich zugänglich gemacht werden. Es handelt sich um den Nachlass des in Dresden geborenen Dirigenten Rudolf Kempe (1910-1976), ehemaliger Kapellmeister der Staatskapelle Dresden und bis 1953 Generalmusikdirektor der hiesigen Staatsoper.

Dessen Witwe Cordula Kempe, künstlerische Leiterin der Rudolf Kempe Society, hat sich entschieden, das Konvolut dem Historischen Archiv der Sächsischen Staatstheater als Schenkung zu übergeben, wo es sukzessive erschlossen wird und voraussichtlich ab der neuen Saison zur Einsicht zur Verfügung steht – heißt es in einer Pressemeldung der Sächsischen Staatskapelle Dresden.

Ehefrau: „Hier, und nirgendwo anders, ist seine wahre Heimat“

„Ich bin überglücklich, dass es nun möglich ist, den künstlerischen Nachlass meines Mannes nach Dresden zu geben! Hier, und nirgendwo anders, ist seine wahre Heimat. Von hier ging alles aus, als der 14-jährige Oboist ‚Rudi‘ Kempe 1924 sein Studium begann“, lässt Cordula Kempe wissen. Ausgebildet in der kapelleigenen Orchesterschule der Staatskapelle, kam Rudolf Kempe 1949 über Stationen als Oboist in Dortmund und Leipzig sowie als Dirigent in Leipzig, Chemnitz und Weimar zurück nach Dresden. Bis 1953 war er Generalmusikdirektor der hiesigen Staatsoper und insbesondere der Staatskapelle Dresden auch über die Zeit seiner Cheftätigkeit hinaus eng verbunden. Mit der Staatskapelle führte Kempe vor allem die Strauss-Pflege fort. Am 27. Januar 1976, nur wenige Wochen vor seinem Tod im Mai in Zürich, stand Rudolf Kempe das letzte Mal am Pult seines ehemaligen Dresdner Orchesters.

Nach seinem Tod blieb eine Verbindung zwischen der Staatskapelle und der Witwe Kempes bestehen. So wurde anlässlich des 100. Geburtstages von Rudolf Kempe in Zusammenarbeit mit der Staatskapelle und dem Historischen Archiv der Sächsischen Staatstheater eine Ausstellung über den ehemaligen GMD im Opernkeller der Semperoper gezeigt.

Zu Kempes Nachlass gehören in erster Linie Partituren, die seine künstlerische Arbeit von über fünfzig Jahren dokumentieren. Hinzu kommen umfangreiche schriftliche Dokumente über die internationale Musikszene und ihre Entwicklung von den 1920er Jahren an; ebenso Tondokumente von ihm und anderen Künstlern, die großenteils unveröffentlicht sind.

„Wir sind Frau Kempe und der Rudolf Kempe Society außerordentlich dankbar, dass sie das Archiv unseres ehemaligen Chefdirigenten vertrauensvoll in unsere Hände geben“, so der Orchestervorstand. „ Rudolf Kempes künstlerische Arbeit mit der Staatskapelle in mitunter schweren Zeiten, erstmals im Mai 1946, hat zum Fortbestand der musikalischen Qualität unseres Orchesters einen entscheidenden Beitrag geleistet. Seine herausragenden Strauss-Interpretationen sind glücklicherweise für die Nachwelt auf zahlreichen Schallplattenaufnahmen erhalten. Wir sind uns sicher, dass sein unschätzbarer Nachlass neue Einsicht und Inspiration für Generationen von Musikern und Wissenschaftlern gewähren wird.“

www.staatskapelle-dresden.de

Von Silke Fraikin