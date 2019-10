Romanvorstellung im Kulturpalast: „Wolgakinder“ – Märchenwelt und Schrecken der Geschichte

Dresden

Die ersten deutschen Worte hat Gusel Jachina von ihrem Großvater gelernt, der Deutschlehrer war. Dazu gehörte auch Heinrich Heines „Loreley“. Von Kasan aus betrachtet, wo die russische Schriftstellerin tatarischer Abstammung 1977 geboren wurde, erschienen die Deutschen dem Kind als fernes Volk. „Erst als die Sowjetunion zerfallen war, erfuhr ich, dass mitten in meiner Geburtsstadt schon seit Jahrhunderten nicht nur Russen und Tataren, sondern auch Deutsche gelebt hatten.“

Seither hat sich die diplomierte Deutsch- und Englischlehrerin, die auch an der Moskauer Filmhochschule studierte, intensiv mit der Geschichte und Kultur jener Deutschen beschäftigt, die Zarin Katharina II. 1763 per Manifest als Siedler an den Unterlauf der Wolga einlud und die 1924, als Lenin starb, sogar eine Autonome Sowjetrepublik bekamen.

Nun hat sie diese erstaunliche Menge ihres Wissens in einen Roman gegossen, bei dessen Lektüre die Begeisterung Seite um Seite wächst, bis man begreift: Wir haben es mit einem literarischen Meisterwerk zu tun.

„Wolgakinder“ im Kulturpalast

Damit war sie jetzt zu Gast in der Zentralbibliothek im Dresdner Kulturpalast. Schauspielerin Jennipher Antoni hat zwei Passagen der großartigen Übersetzung von Helmut Ettinger gelesen, die uns die Schönheit dieses großen Prosastromes mit seiner Fülle an genauen Sprachbildern offenbart und mit Gespür für Nuancen den Ton jener vergangenen Zeit trifft, in der die Handlung angesiedelt ist: die der Jahre zwischen 1916 und 1938.

Schon „Sulaika öffnet die Augen“ (2015 auf Russisch, 2017 auf Deutsch erschienen) war ein großer Wurf. Das neue Buch ist noch besser. Weil diese Schriftstellerin vieles auf einmal kann: Ausufernd, mit langem Atem erzählen und dennoch dicht; den Dingen vielfältige Schattierungen und Farben geben, zugleich ihre symbolische Dimension hindurchscheinen lassen, doch nie gewollt. Bis in die kleinsten Details ist dieser Roman mit einer enzyklopädischen Fülle an Alltagsgegenständen und Bräuchen der Wolgadeutschen ausstaffiert.

„Alles was ich beschreibe, kann man bei Historikern nachlesen“, sagt Gusel Jachina über „Wolgakinder“. Quelle: Aufbau Verlag

Die Geschichte vom Gnadentaler Dorfschulmeister Jakob

Gebannt folgen wir dem Geschehen und merken, dass es immer auch noch umfassendere Bedeutung hat. Die Szenen entwickeln eine dramatische Wucht, die einen aufwühlt. Umso mehr, als man begreift, dass dies keine konstruierte Action-Dramatik ist, sondern die der realen Geschichte, vor deren Heillosigkeit und Grausamkeit dieser Gnadentaler Dorfschulmeister Jakob Iwanowitsch Bach Frau und Kind in einer Einöde am jenseitigen Flussufer bewahren möchte. Er ist als Mitte die markanteste Figur. Wir sehen, wie er sich verändert. Ein stotternder Sonderling zu Beginn, mit viel Sinn aber für Sprache und klassische Literatur. Wie ihm die Liebe zu Klara, seiner Schülerin, die er auf so seltsame Weise kennenlernt, die Zunge löst, wie er nach deren Unglück die Sprache verliert, aber ein begnadeter Schreiber wird.

Annchen, seine Tochter, mit der er sich in einer Sprache kleinster Gesten verständigt, ein Kind, das ohne Worte aufwächst und der Leidenschaft furchtloser Neugier verfällt, so, dass man mit ihrem Vater von einer Angst in die nächste fällt. Dieser Wassja, ein Landstreicherkind jener Zeit, in dem man auch eins jener Straßenkinder von heute erkennt; ein grässlich, aber einfallsreich Fluchender, der aber einmal hingerissen der Musik von einer Schallplatte lauschen kann.

Hier zeigt sich die große Autorin: Wenn sie uns für Momente in die helle Seele eines solchen verhaltensauffälligen Rüpels blicken lässt.

Oder Hoffmann, der Parteisekretär, Einwanderer aus dem Ruhrgebiet, ein Mann mit missgebildeten Gliedern, aber sanftem Frauengesicht. Das hat Farbe, Kontur, Leben, vor allem: Tiefe.

Wie die Wolga, die zur eigentlichen Hauptperson wird, wie die Autorin im Gespräch mit Moderatorin Danuta Springmann, Lektorin in der Stadtbibliothek, sagte. Mit ihr beginnt das Buch und endet es, in einem grandiosen Finale, wo alles noch einmal vor unserem Auge erscheint – in einer traumhaft anmutenden Unterwasserwelt. Zugleich wird der Fluss zum Symbol für die Geschichte, in der Dinge und Menschen auftauchen und wieder verschwinden.

„Alles, was ich beschreibe, kann man bei Historikern nachlesen.“

Um Macht und Ohnmacht von Sprache geht es in diesem Buch. Staunend gewahren wir, wie die Märchen, die Dorfschullehrer Bach schreibt und die der zwar redegewandte, aber schreibunfähige Hoffmann im „Wolga-Kurier“ veröffentlichen lässt, in Erfüllung gehen. Realismus und Phantasie verbinden sich in diesem Roman auf solch faszinierende Weise, dass man kaum noch weiß, wo das eine aufhört und das andere anfängt. In den Märchen nimmt die Poesie dieses Volkes Gestalt an. Bach, sie aufzeichnend, bewahrt sie vor dem Vergessen. Er ist ein Bewahrer, der gegen den rücksichtslosen Gang der Geschichte anschreibt. Gusel Jachina hat es ja selbst bei ihren Recherchen gemerkt: „Die Wolgadeutschen sind heute ein vergessenes Thema.“ Wer jedoch suche, stoße auf ihre Spuren.

All diese Geschichten sind Teil des großen Märchens des Kommunismus, das unerfüllt blieb, statt dessen Schreckliches freisetzte. Die Autorin erzählt von Bach, diesem spindeldürren Vater, und seiner Tochter Annchen und schaltet dazwischen in einer Nebenlinie Kapitel vom großen „Vater der Völker“, Stalin.

„Mein Buch ist ein realistischer Roman“, betont Gusel Jachina. „Alles, was ich beschreibe, kann man bei Historikern nachlesen.“ Aber sie verwandelt diesen Stoff in eine großartige Geschichte – so, dass alles unsere Seele erreicht.

Gusel Jachina: Wolgakinder. Aufbau. 591 S., 24 Euro

Von Tomas Gärtner