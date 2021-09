Roman über die Bibliothek im Japanischen Palais Dresden: Verleger gesucht

Dresden

Das Japanische Palais als Domizil der Sächsischen Landesbibliothek bis 1945 hält Renatus Deckert für eine grandiose Geschichte. Noch ruhe sie im Dämmerschlaf. Sie daraus zu wecken verspricht er mit seinem ersten Roman „Das Japanische Palais“. Über eine Agentur sucht der 44-jährige Dichter und Herausgeber derzeit einen Verlag dafür, wie er bei seiner Lesung aus dem Manuskript erzählte. Das erste Kapitel steht in der neuen Ausgabe der Literaturzeitschrift „Sinn und Form“.

Die Kulisse ist authentisch

Beschäftigt hat ihn die Bibliothek schon früh. Zahlreiche Fäden verknüpfen sie mit seiner Biografie. 1977, in seinem Geburtsjahr, bekam sein Großvater Helmut Deckert, Leiter des Buchmuseums der Landesbibliothek, den Nachlass Victor Klemperers auf den Schreibtisch. Aus den Tagebüchern Klemperers liest Renatus Deckert, wenn er in Schulen in Lüneburg unterwegs ist, wo der geborene Dresdner heute lebt. In der Kreuzschule in Striesen, die er besuchte, luden Bibliothekare 1945 die geretteten Exemplare ab, die sie in Bücherkarren durch die Stadt zogen.

Autor Renatus Deckert Quelle: Karsten Thielker/Suhrkamp Verlag

Gleichwohl sollten wir nicht erwarten, dass uns hier einer berichtet, wie es „wirklich“ gewesen ist damals. Auch wenn Renatus Deckert gründlich recherchiert, sich wieder und wieder bei Buchmuseumsleiterin Katrin Nitzschke nach Details erkundigt hat, dies ist alles andere als ein historisches Sachbuch. Mögen die auf Fakten Versessenen auch verschnupft sein, ein Roman wird’s erst mit künstlerischer Phantasie. Das ist wie bei diesen Historienfilmen: Die Kulisse ist authentisch bis auf den letzten Serviettenring, aber in ihr bewegen sich erfundene Figuren und sprechen ausgedachte Sätze.

Was ist Realität, was Kopfgeburt?

Ein Motiv setzt der Autor deshalb als unübersehbares Warnsignal gleich ins erste Kapitel: Erinnerung. Eine alte Frau berichtet dem Ich-Erzähler in dessen Kindheit von Pferden, die sie während des Bombenangriffes im Februar 1945 in der Prager Straße habe ganz dicht an sich vorüberjagen sehen. Die Szene verfolgt den Jungen bis in die Träume, nistet sich in seinem Kopf ein, als wäre es seine eigene Erinnerung. Nur galoppieren die Pferde nun durch die Prager Straße, wie er sie kennt: vorüber an Plattenbauten. Als „Lügner“ beschimpfen ihn seine Mitschüler, denen er das geschildert hat. Was ist Realität, was Kopfgeburt? Können Erinnerungen wandern?

Weitergegeben zumindest werden sie in diesem Text: Ein Ich-Erzähler erinnert sich Anfang der 1990er an den alten Bibliothekar Arndt Eckmann (Goethe! Eckermann!, zwinkern sich die klassisch Gebildeten zu). Der wiederum erinnert sich an die Zeit Mitte der 1930er Jahre.

Eine Geschichte mit Zwischenböden also. Hin und her geht es im Strom der Assoziationen. Dieser Arndt mag viel zu tun haben mit Deckerts Großvater. Identisch ist er mit ihm ebenso wenig wie der Ich-Erzähler mit dem Schriftsteller.

Geistesmenschen in der Zeit des Nazi-Ungeists

„Menschen machen Bibliotheken“ heißt die Ausstellung der SLUB, in deren Begleitprogramm Deckert las. Solche Menschen sind auch seine Figuren. Spannend zu werden verspricht das Buch da, wo es um das Verhalten dieser Geistesmenschen in der Zeit des Nazi-Ungeists geht. Die Kategorien „Widerständler“ oder „Mitläufer“, zeigt uns Deckert, erweisen sich als viel zu grob. „Dieses Schwarz-Weiß gibt es nicht“, kommentiert er im Gespräch. Auf die feinen Grautöne kommt es ihm an.

Zum Beispiel bei Bibliotheksdirektor Martin Bollert. Dieser hat Listen zur Bücherverbrennung entgegenzunehmen, aber lässt die Exemplare erst mal sichten, weshalb sie nicht auf dem Scheiterhaufen landen. Auch die Bände, welche die Nazis auf den Index setzen, verbannt er nicht ins Sperrmagazin. Amtsträger, ja sicher. Doch schreitet er den Spielraum stiller Verweigerung aus. Bis er es 1937 nicht mehr erträgt.

Sehr schön, wie der Autor den gefährlichen Ernst mit Humor kontrastiert, in der Figur von Heinz Hofmann, wandelndes Lexikon, der hinter der Auskunftstheke mit seinem unglaublichen Wissen verblüfft, und als passionierter Bergsportler an der Fassade hoch zu seinem Arbeitsplatz klettert, wenn er wieder mal zu spät dran ist und dem Chef ausweichen muss. Erfrischend, wie Deckert die beiden in ein Verhältnis zwischen Verärgerung und Sympathie bringt, das in eine gelungene Pointe von bitterer Tragikomik mündet: unter der Hitlerbüste, die Bollert hat aufstellen müssen, wenigstens ins Treppenhaus verbannen konnte. Wie gern auch er, flüstert er Hofmann zum Abschied zu, dessen Weg über die Fassade genommen hätte, nur um die Büste zu meiden.

Sinn und Form, Heft 5/2021, hrsg. von der Akademie der Künste, 11 Euro, S. 690-696

Von Tomas Gärtner