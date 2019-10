Dresden

Die Dresdner Musikfestspiele stellen ihr Programm 2020 unter das Motto „Inspiration Natur“. Geplant sind vom 12. Mai bis 12. Juni mehr als 60 Konzerte. Das Abschlusskonzert gestalte der legendäre britische Musiker Sting, kündigte der Cellist und Intendant der Musikfestspiele, Jan Vogler, am Dienstag in Dresden an. Der Schwerpunkt des Festivals liegt auf der Musik von Ludwig van Beethoven (1770-1827), dessen Geburtstag sich im nächsten Jahr zum 250. Mal jährt.

Zur Galerie Sting eröffnet die Dresdner Filmnächte am Elbufer 2017

Allein 19 Konzerte mit Beethovens Musik sind beim Dresdner Festival vorgesehen. Unter anderem würden sämtliche 17 Streichquartette von sechs jungen Quartettensembles interpretiert. Die Bedeutung Beethovens für die Musikgeschichte sei unvorstellbar groß, sagte Vogler. Seine Musik strahle bis heute eine „unglaubliche Energie“ aus.

Weltmusik zwischen Jazz, Rock und Klassik

Mit Sting und anderen namhaften Künstlern sei das Festival sehr breit aufgestellt. „Wir reagieren auf einen Trend, der von anderen Klassikfestivals noch nicht so entdeckt ist“, sagte Vogler. Geboten werde Weltmusik zwischen Jazz, Rock und Klassik. 2019 hatte Vogler die Gitarrenlegende Eric Clapton zu den Musikfestspielen geholt. Das Konzert wurde mit Begeisterung angenommen. 2020 steht zudem mit dem Konzert für Violine, Cello, Klarinette und Orchester des Schweizer Komponisten William Blank auch wieder eine Uraufführung auf dem Programm.

Zur Galerie Mit einem Konzert Eric Claptons sind am Montagabend die Dresdner Musikfestspiele zu Ende gegangen. Dabei musizierte der Gitarrist auch mit Intendant und Cellist Jan Vogler. Wir haben die Bilder des Abends.

2019 zogen die Dresdner Musikfestspiele rund 58.000 Besucher an. Der Festivaletat beträgt 5,5 Millionen Euro. Fast drei Millionen Euro kommen den Angaben zufolge aus Eigeneinnahmen. Zur Eröffnung des Festivals am 12. Mai spielen die New Yorker Philharmoniker.

Von epd