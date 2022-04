Dresden

Seit die sanierte Augustusbrücke wieder zum Flanieren einlädt, gerät auch das Blockhaus am Neustädter Brückenkopf verstärkt ins Blickfeld. Die Neugier wächst, was sich da im Rahmen der Umbaumaßnahmen hinter den Fassaden tut. Lange genug stand das Gebäude wie ein hohler Zahn an der Straßenecke, des Daches und seines gesamten Innenlebens beraubt. Übrigens nicht das erste Mal in seiner Geschichte. Doch diesmal war nichts kriegsbedingt ausgebrannt, sondern zukunftsorientierte volle Absicht auf dem Weg zum Archiv der Avantgarden.

Hinter dem Goldenen Reiter taucht inzwischen wieder die gewohnte Ansicht mit Dachaufbau, doppelter Reihe Dachgauben und Schornsteinzier auf. An weiteren Dachflächen und den historischen Fassaden wird kräftig gearbeitet. 20 Firmen sind nach Angaben des Staatsbetriebes Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB), das die freistaatlichen Liegenschaften betreut, auf der prominenten Baustelle beschäftigt. Und so konnte jetzt erstmals auch der Blick hinter die Kulissen freigegeben werden, in ein „spektakuläres Ambiente“, wie Finanzminister Hartmut Vorjohann (CDU) befand. Eigentlich war zum Richtfest geladen, denn der Rohbau ist fertiggestellt, und der Innenausbau für das besondere Archiv beginnt. Am Kran hängt auch der Richtkranz, doch das Fest fällt coronageschuldet aus. Nicht so jedoch die Besichtigung der modernen Architektur im Inneren.

Ein schwebender Kubus im Inneren

Kurze Rückschau: 2016 und noch einmal 2018 schenkte der deutsch-italienische Sammler und Mäzen Egidio Marzona den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) Objekte seines reichhaltigen Archivs der Avantgarden, kurz AdA genannt. Was wie ein netter Mädchenname klingt, ist ein Konvolut von Schriften, Skizzen, Collagen, Plakaten, Dokumenten aller Art, aber auch von Kunstwerken, Möbeln, Objekten avantgardistischer Künstler des 20. Jahrhunderts. Die Menge von 1,5 Millionen plus nochmals 200 000 Gegenständen brauchte den passenden Rahmen, der in einem zeitgenössisch veränderten Blockhaus gefunden wurde. Aus einem europaweiten Architekturwettbewerb ging das spanisch-deutsche Architekturbüro Nieto Sobejano Arquitectos, Niederlassung Berlin, mit dem kühnen Entwurf eines schwebenden Kubus als Sieger hervor. Der hängende Quader soll das eigentliche Archiv aufnehmen.

Hinter der historischen Hülle des Blockhauses findet man jetzt viel Sichtbeton: darunter einen frei hängenden Kubus und die imposante freitragende, schmale Wendeltreppe. Quelle: Anja Schneider

Erstmals war nun im Rahmen eines Presserundgangs die bisher bekannte und auch in den DNN veröffentlichte Visualisierung mit dem echten Baukörper abgleichbar. Für Puristen vielleicht gewöhnungsbedürftig, findet sich hinter der historischen Hülle viel Sichtbeton. Der frei hängende Kubus lässt die Erdgeschosszone ohne weitere Ausstattung zunächst etwas niedrig erscheinen, weitet aber den Raum in den Lichtschneisen bis hoch zum Dach. Von da strömt Helligkeit ein. Auch die imposante freitragende, schmale Wendeltreppe ist fertiggestellt. Als 2020 das Haus entkernt war – 2018 begann die Planung, 2019 war Baubeginn –, habe er sich nicht vorstellen können, „wie es aussieht, wenn man gegen die Physik baut“, so Vorjohann. Das sei nicht nur schwierig, sondern außerdem auch teuer. Umso erfreuter zeigte sich der Finanzchef, dass das Budget eingehalten wird – zumindest „für den Moment“, fügte er noch schnell hinzu.

Kulturelles Alleinstellungsmerkmal mit internationaler Strahlkraft

Bewilligt sind 25 Millionen Euro plus drei Millionen für die Gestaltung der Außenanlagen mit neuen Sitzgelegenheiten. Kultur- und Tourismusministerin Barbara Klepsch (CDU) nannte das Blockhaus die gegenwärtig größte Kulturinvestition des Freistaates und seine geplante Nutzung ein „weiteres kulturelles Alleinstellungsmerkmal mit internationaler Strahlkraft“.

Weitere Zahlen zum Bau hielt Sarah Kuhne, vom SIB beauftragte Projektleiterin, bereit. Das 2013 stark vom Hochwasser geschädigte Gebäude steht jetzt in einer 1200 Quadratmeter großen flutsicheren weißen Wanne. 5100 Quadratmeter Beton finden sich in Decken und Wänden, dazu brauchte es 330 Tonnen Stahlbewehrung. Das Eigengewicht des kompakten Kubus wird in den Ecken über Konsolen abgeleitet, erklärte Kuhne weiter. Sie ist begeistert von der handwerklich gut gemeisterten Arbeit am Beton und insbesondere von der Realisierung der Treppe.

Der Minimalismus des Entwurfs habe schnell überzeugt, sagte Marion Ackermann, Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Im Mittelpunkt der Kubus, in dem „die weltweit einmalige Sammlung des Archivs der Avantgarden ihren Platz findet und als Herz des Gebäudes fungiert“. Im Erdgeschoss wird es eine offene Fläche für Ausstellungen, Vorträge, Workshops und dergleichen geben, im Galeriegeschoss, der ersten Ebene des Kubus, einen weiteren öffentlichen Bereich – insgesamt entstehen 1900 Quadratmeter öffentliche Nutzfläche. Die zweite Etage des Kubus ist einer halböffentlichen Forschungsabteilung vorbehalten, wo sich Interessierte Originale zeigen lassen können, wie es auch im Kupferstich-Kabinett üblich ist. Auf einer dritten Ebene ist der Digitalisierungsbereich angesiedelt. Zudem haben elf Mitarbeiter künftig ihren Arbeitsplatz im Kubus.

Avantgarde als Thema der Zukunft

Präsentieren, forschen, sich international und interdisziplinär austauschen, das sind die Prämissen. Geplant sind unter anderem Korrespondenzen mit Einrichtungen in Polen und Singapur. Avantgarde sei auch ein Thema der Zukunft, betonte Ackermann. Zur Eröffnung will sie das Archiv mit seinen Höhepunkten vorstellen. Schon das ein schwieriges Unterfangen, denn Marzona sei ein „obsessiver Sammler“, der selbst mit Schwierigkeiten gekämpft habe, seinen Schatz zu strukturieren. Bis jetzt sind erst 25 Prozent der übereigneten Objekte in einer Schnellerfassung aufgenommen, erklärte die Generaldirektorin. Eine Tiefenerfassung stehe noch aus. Archivleiter Rudolf Fischer will in zehn Jahren alles gesichtet und gemeinsam mit der Sächsischen Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek (SLUB) digitalisiert haben. „Ein sportliches Vorhaben“, unterstrich er gegenüber DNN.

Noch ist es Zukunftsmusik. Voraussichtlich im Frühjahr oder Frühsommer 2023 könnte das Haus an die SKD übergeben werden. Wenn dann auch die klimatischen Bedingungen stimmen, sind laut Ackermann jährlich zwei Sonderausstellungen vorgesehen, eine in der kühleren Jahreszeit im Innen- und eine im Frühling/Sommer im Außenbereich. Ob dann auch ein Café Besucher einladen wird, ist derzeit noch offen. Es soll elbseitig im Untergeschoss seinen Platz haben, aber offenbar ist die Frage der Kosten (gesprochen wird von rund 100.000 Euro) noch nicht abschließend geklärt. Ein barrierefreier Zugang wird ebenso gewährleistet wie ein Fluchtweg zur Augustusbrücke.

35 Jahre lang Ruine

Wandlungen sind für das Blockhaus nicht neu. 1732 bis 1737 nach Plänen von Zacharias Longuelune als Neustädter Wache errichtet, wurde es noch vor der endgültigen Fertigstellung von Johann Christoph Knöffel baulich verändert und diente später auch als Wohn- und Verwaltungsgebäude. 1892/93 erfolgte ein Ausbau der Dachgeschosszone. Während der Bombardierung Dresdens im Februar 1945 brannte das Blockhaus vollständig aus und blieb 35 Jahre lang eine Ruine. 1978 bis 1982 konnte endlich der Wiederaufbau nach dem baulichen Zustand von 1892 realisiert werden. Es gab im nunmehrigen Haus der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft einen Veranstaltungssaal und eine Gaststätte, die nach der politischen Wende geschlossen blieb.

1994 ging das Objekt in Eigentum des Freistaates über. Die Sächsische Akademie der Künste, die Sächsische Akademie der Wissenschaften, Außenstelle Dresden, und die Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt hatten hier bis zum Aus nach dem Elbehochwasser 2013 ihren Sitz. Zehn Jahre später soll nun spektakuläre Architektur im Inneren einen riesigen Fundus an Zeugnissen künstlerischer Avantgarden aufnehmen.

Der schwebende Kubus ist in Dresden nicht die einzige Architekturzutat, die Historie ergänzt und neu interpretiert. Im Albertinum besitzen die SKD eine Arche für Kunst, das als Brücke eingehängte Depot. Im Residenzschloss überspannt eine Membrankuppel den kleinen Schlosshof. Die Altsubstanz des Militärhistorischen Museums wird durch einen Stahlkeil gespalten. – Am Blockhaus ist noch immer die Buchstabeninstallation des Dresdner Künstlers Daniel Rode zu sehen. Darin enthalten: I am the future. Ich bin die Zukunft.

Von Genia Bleier