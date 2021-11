Richter, Bellotto, Zwintscher: So wird das SKD-Ausstellungsjahr 2022

Dresden

Sein Name ist hier der eines gefühlten Ehrenbürgers. Bernardo Bellotto, Künstlername Canaletto, der seine Heimatstadt Venedig Mitte des 18. Jahrhunderts ein für allemal Richtung Norden verließ, schuf von Dresden zahlreiche detaillierte Stadtansichten. Bellottos Veduten ziehen bis heute das Publikum in ihren Bann. Seine Wanderjahre führten ihn einst noch weiter bis an den Hof in Warschau.

Bellottos 300. Geburtstag und Gerhard Richters 90.

Bellottos 300. Geburtstag ist nun Anlass für die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD), ihm eine große Ausstellung zu widmen. Unter dem Titel „Zauber des Realen“ werden ab 21. Mai in der Gemäldegalerie Alte Meister zahlreiche dieser markanten Bilder zusammengefasst. Natürlich hat dieses Jahresplanung einen längeren Vorlauf. Trotzdem lässt sich mit Blick auf das Frühjahr 2022 (und der damit verbundenen Hoffnung, dass die Pandemie nicht noch einen weiteren Schub bekommt) konstatieren: Bellotto dürfte einerseits Publikumsmagnet werden. Andererseits sind seine Veduten so anhaltend präsent, dass man von einem imaginären Lagerfeuer des Bekannten sprechen kann, an dem sich die Besucher in Menge wärmen können.

Die Malerei bietet noch zwei weitere Namen im SKD-Programm 2022. Der eine, Gerhard Richter, bedarf dabei wohl kaum noch der Vorstellung. Selbst in eher kunstfernen Kreisen ist der Künstler nicht unbekannt. Richter wird am 9. Februar 90 Jahre alt. Dresden, wo Richters Archiv ein dauerhaftes Domizil gefunden hat, richtet ihm ab 5. Februar mit „Portraits. Glas. Abstraktionen.“ eine gut 30 Arbeiten umfassende Werkschau ein.

Gerhard Richter Quelle: David Pinzer

Ob der Altmeister persönlich anwesend sein wird, ist noch offen. „Wir sind guter Dinge“, sagte SKD-Sprecher Holger Liebs in einer digitalen Pressekonferenz. Das lasse sich aber nur kurzfristig beantworten, auch wenn Richter bei bester Gesundheit sei.

Ein anderer Name harrt dagegen noch seiner großen Wiederentdeckung: Oskar Zwintscher. Dem sächsischen Künstler wird ab 14. Mai im Albertinum unter dem Titel „Weltflucht und Moderne“ eine große Schau gewidmet. Die SKD bezeichnen die Ausstellung selbstbewusst als „Sensation“. Zwintschers Name stehe neben denen großer Künstler um 1900 wie Böcklin, Hodler, Stuck und Klimt, hieß es weiter. Generaldirektorin Marion Ackermann versprach eine mehr als 100 Werke umfassende Schau des Malers, den sie „zwischen Symbolismus und Neuer Sachlichkeit“ verortet.

Sein 1914 entstandenes Bild „Adele im Hamsterpelz“, das seine Frau zeigt, hätten die SKD im vergangenen Jahr „für die Sammlung gesichert“, sagte Ackermann. Das Bild war als Leihgabe aus den USA gekommen. Es hatte lange als verschollen gegolten und wurde 2018 von einem amerikanischen Sammler erworben.

Oskar Zwintscher: Bildnis einer Dame mit Zigarette, 1904, Öl auf Leinwand Quelle: © Albertinum | Galerie Neue Meister, Staatliche Kunstsammlungen Dresden

Auf dem Jahresprogramm steht außerdem der 300. Jahrestag der Gründung des Völkerkundemuseums im ostsächsischen Herrnhut, das zum SKD-Museumsverbund gehört. Die Jubiläumsausstellung soll mit Partnern vor Ort, darunter die Herrnhuter Brüdergemeine, gestaltet werden.

Die aktuell laufenden Ausstellungen seien trotz Corona-Pandemie sehr erfolgreich, sagte der Kaufmännische Direktor der Kunstsammlungen, Dirk Burghardt. Allein die Schau über Johannes Vermeer ziehe wöchentlich 4000 bis 4500 Gäste an, „Deutsches Design 1949-1989“ im Lipsiusbau 2000, die deutsch-russische Romantik-Schau „Träume von Freiheit“ rund 3000. Die Mitte September gestartete Kinderbiennale im Japanischen Palais zählte demzufolge bisher etwa 14 000 Besucher. Die im Oktober beendete Ausstellung „Beuys zum Geburtstag“ im Schloss hatte laut Burghardt rund 20 000 Besucher.

Vieles bleibt in der Pandemie noch ungewiss

Die 2G-Regel werde von Besucherinnen und Besuchern der Museen akzeptiert, es gebe weniger Kartenrückgaben als erwartet. Mit Blick auf die sich verschärfende Pandemielage bleibt aber vieles ungewiss. „Es wird auch 2021 Einnahmeverluste geben“, kündigte Burghardt an. Die SKD hoffen aber auf Unterstützung durch Mittel aus dem Corona-Überbrückungsfonds. Für die Summe von 1,4 Millionen Euro fehle jedoch noch die Zustimmung des Landtages.

Bei der bis Anfang Januar laufenden Vermeer-Ausstellung sei die Nachfrage größer als das Ticketangebot, sagte Burhardt. Die im Zwinger laufende Schau kann freitags und sonnabends jeweils bis 22 Uhr besucht werden. 2022 wird Vermeer dann nach Japan exportiert. Ab 22. Januar ist die Ausstellung in vier Städten zu Gast: Tokio, Sapporo, Osaka und Sendai. Außerdem zeigen die Kunstsammlungen Werke aus ihrem Bestand in Paris sowie auf der im September startenden Lyon Biennale.

SKD-Jahresthema 2022: „Der Schlüssel zum Leben“

Das SKD-Jahresthema 2022, „Der Schlüssel zum Leben“, spiegelt sich dann direkt in einer ab Anfang Juni gezeigten Präsentation. Der Mathematisch-Physikalische Salon und das Museum für Sächsische Volkskunst stellen im Lipsiusbau „500 Jahre mechanische Figurenautomaten“ vor. Das spanne den Bogen in die Gegenwart bis hin zu Themen wie Roboter oder Künstliche Intelligenz, sagte Ackermann. Die meisten dieser Automaten seien nicht mehr in Bewegung zu zeigen, fügte sie an. Das solle dafür digital veranschaulicht werden.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch innerhalb Sachsens wollen die Kunstsammlungen wieder aktiv sein. So werde die Schenkung Sammlung Hoffmann mit zeitgenössischer Kunst ab 5. März im Kulturhistorischen Museum Görlitz und den Städtischen Museen Zittau zu Gast sein, kündigte Ackermann an.

Unter dem Arbeitstitel „Fenster zum Osten“ soll ab Herbst 2022 ein starker Fokus auf Ost- und Mitteleuropa gelegt werden, auf eine immer noch völlig unzureichend bekannte Region und ihre Künstler. Außerdem planen die SKD das Ausstellungs- und Veranstaltungsprojekt „Kontrapunkte“, das unter anderem der Frage nachgeht, welche Rolle Kunst und Kultur in den Beziehungen der DDR zu ihren jeweiligen Partnerländern gespielt haben.

www.skd.museum

Von Torsten Klaus