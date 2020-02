Richard Strauss gemeinfrei – und digital in der SLUB Dresden

Dresden

Fast genau 111 Jahre nach der Uraufführung von Richard Strauss’ „Elektra“ an der Dresdner Oper, der dritten von insgesamt neun in Dresden erstmalig vorgestellten Bühnenwerken des Komponisten, ist es dem Lauf der Jahre zu danken, der Besonderes ermöglicht: Richard Strauss‘ Werke sind seit dem 1.1.2020 und damit 70 Jahre nach seinem Tod gemeinfrei. Das heißt, der Urheberrechtsschutz für seine Werke ist ausgelaufen und damit auch nicht mehr unter der Obhut von Erben oder Rechteinhabern, ausgenommen natürlich solche Teile der Strauss-Werke wie Aufnahmen oder Texte, wo etwa beteiligte Dirigenten oder Librettisten noch Schutzrechte innehaben.

Konvolute, Sammlungen und Noten

Die Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek (SLUB) hat nun die in Dresden vorhandenen, zum Teil auch erworbenen Quellen zu Leben und Werk des Komponisten online gestellt. Dabei sind es nicht nur die bibliothekseigenen Konvolute, sondern auch die Sammlungen und Noten, die sich im Historischen Archiv der Semperoper und der dortigen Musikbibliothek befinden. Diese im Besitz der Staatskapelle Dresden befindlichen Materialien wurden von der SLUB im Rahmen des Landesdigitalisierungsprogramms für Wissenschaft und Kultur des Freistaates Sachsen bearbeitet und veröffentlicht.

Vielfältige Quellen zu Leben und Werk von Richard Strauss sind nun in den digitalen Sammlungen der SLUB Dresden verfügbar. Quelle: Annemarie Grohmann/SLUB

Die Noten wiederum sind übrigens Aktivposten, denn aus den Uraufführungsstimmen von „Elektra“ und „Rosenkavalier“ wird weiterhin gespielt – mit vielen Bunt- und Bleistifteintragungen sind Änderungen der Stricharten und teilweise sogar von Strauss selbst zu den Aufführungen beigegebene Hinweise sichtbar. Auf den letzten Blättern der Stimmen wurden traditionell die Aufführungsdaten handschriftlich von den Musikern eingetragen: „2014, Thielemann“ steht da auf der letzten, schon etwas vergilbten weißen Seite der „Elektra“-Stimme in den zweiten Violinen, und man ist sofort auf dem neuesten Stand.

Und doch, der Segen der Digitalisierung ist natürlich (nicht nur) für die Strauss-Freunde spür- und nutzbar: Die Leiterin der Musikabteilung der SLUB, Barbara Wiermann, betont, dass sich „nun neue Möglichkeiten eröffnen, die vielfältigen Quellen auch im digitalen Raum zugänglich zu machen“. Und tatsächlich kann nun jede(r) Musikinteressierte auf der Website der SLUB in den Uraufführungsmaterialien, Briefen oder Skizzen stöbern, insbesondere bislang kaum beachtete Skizzen zu den ebenfalls in Dresden uraufgeführten Bühnenwerken „Intermezzo“ (1924), „Die Ägyptische Helena“ (1928) und „Die Schweigsame Frau“ (1935) dürften auf Interesse stoßen. Wo zuvor aufwendige Beantragungen zur Einsicht nötig waren und damit verbunden etwa für Übersee-Musikwissenschaftler auch lang zu planende Reisen, da reicht nun der Doppelklick von zu Hause.

Auch in anderer Hinsicht ist die Gemeinfreiheit eine Fundgrube: Wo bislang Rechteinhaber ihre Daumen draufhielten, weil etwa bestimmte Briefpassagen oder Zitate nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sein sollten, hat nun juristisch niemand mehr etwas zurückzuhalten. Damit könnte auch ein möglicherweise bislang erwünschtes oder eben nicht vollständiges Strauss-Bild in einigen biografischen wie künstlerischen Aspekten zukünftig erweitert, wenn nicht gar korrigiert werden. Damit ergäben sich vielfältige Aufgaben für die Forschung, so Musikwissenschaftler und Strauss-Experte Walter Werbeck.

Die Strauss-Aufführungspraxis in Dresden sei nun ebenso detailliert zu verfolgen wie auch die Aufführungs- und Inszenierungsgeschichte der Bühnenwerke. Mit den Dresdner Bühnenskizzen und Kostümentwürfen von Alfred Roller sei mit dem „Rosenkavalier“ 1911 ein Gesamtkunstwerk entworfen worden, das weit über die rein musikalische Werkkonzeption hinaus wies, so Werbeck.

Die in München an der Ludwig Maximilians Universität in Entstehung befindliche „Kritische Strauss-Ausgabe“ werde von den Dresdner Materialien ebenfalls profitieren. Zudem seien ca. 320 Tonaufnahmen früher Strauss-Interpretationen, Skizzenmaterialien, Textbücher und insgesamt 130 Briefe, etwa an die in Dresden für Strauss wirkenden Dirigenten Ernst von Schuch und Hermann Kutzschbach, wertvolle Ergänzungen in der Strauss-Forschung.

Handschriftliche Anmerkungen von Strauss zu seinen Werken

Zur Vorstellung des neuen „digitalen“ Strauss in der SLUB wurden auch sogleich spannende Details untersucht, wie einige handschriftliche Anmerkungen des Komponisten zu seinen Werken, die er aus dem Gedächtnis an Theodor Müller-Reuter übermittelte. Der gab 1909 ein „Lexikon der Konzertliteratur“ heraus – damals ein Standardwerk, heute ein Fundus für die sinfonische Musikpraxis der damaligen Zeit. Aus diesen Überlieferungen heraus vermittelt sich ein höchst lebendiges Bild des an seinen Aufführungen selbst bis in kleinste Details aktiv interessierten und kümmernden Komponisten – was damals nicht für jeden ein Labsal war, denn Strauss hatte zumeist auch Uhr und Geldbörse im festen Griff und war vielleicht auch einer der ersten Kulturmanager und Komponisten in Personalunion.

Juliane Schunke, Dramaturgin an der Semperoper Dresden, hebt des weiteren einen eher analogen Aspekt der Gemeinfreiheit hervor: Nun sei es beispielsweise möglich, Strauss künftig auch im Ballett zu erleben, was mit den „Vier letzten Liedern“ in der Choreographie von David Dawson in dieser Saison erstmalig umgesetzt würde. Es ist ein Beispiel einer nun neu zu denkenden künstlerischen Beschäftigung mit dem Werk von Richard Strauss, das in Dresden sicher mit Respekt vor einem der „Hausgötter“ an der Semperoper geschehen wird, aber eben auch in einer künstlerischen Freiheit, die Strauss zugleich würdigt und neue Aspekte seines Schaffens, vielleicht sogar durch ein neues, originär entstehendes Kunstwerk zu vermitteln vermag.

Fast zeitgleich hat übrigens die Bayrische Staatsbibliothek München ihre Strauss-Bestände (und die des nun ebenfalls gemeinfreien Hans Pfitzner dazu) ebenfalls online gestellt. Und wenn die Gemeinfreiheit hier in Dresden vor allem zur Forschung aufruft, dürften sich auch freie Ensembles, Veranstalter und Bearbeiter in ökonomischer Hinsicht freuen: Strauss ist nicht nur frei und bedenkenlos aufzuführen, er wird nun auch günstiger. Ob das in den Konzertsälen zu spüren sein wird, bleibt abzuwarten. In Dresden zumindest verging auch bislang nahezu kein Jahr ohne „Alpensinfonie“ und „Rosenkavalier“, und damit haben wir hier durchaus einen musikalischen Luxus, in dem weiterhin geschwelgt werden darf.

Die Quellen der Strauss-Sammlung sind erreichbar unter www.slubdd.de/strauss (Überblick), www.slubdd.de/straussdigital (Handschriften und Drucke) und www.slubdd.de/strausston (Tonaufnahmen).

Von Alexander Keuk