Revue am Staatsschauspiel Dresden – „Gundermann: alle oder keiner“

Die frohe Kunde zuerst: Gundermann lebt. Dank Drehbuchschreiberin Laila Stieler, dank Filmregisseur Andreas Dresen, dank Chronisten wie Richard Engler und Hans-Dieter Schütt oder Grit Lemke – und dem klugen Vorgehen seiner Familie und damit Urhebererben. Man musste dennoch – auch trotz der zahlreichen musikalischen Ehrerbietungen von Revivalbands inklusive der alten Seilschaft, jetzt mit Christian Haase unterwegs – ein wenig um den Fortbestand des Werkes fürchten. Doch nun setzt das Dresdner Staatsschauspiel mit „ Gundermann: alle oder keiner“ energisch wie dynamisch nach und schafft per Uraufführung von Tom Kühnels „ Revue über Helden, Gras und Kohle“ im Schauspielhaus generöse Abhilfe.

Nicht nur, aber vor allem für jene, die diesen Sommersonnenwendeschock 1998 – Topnachricht bei MDR-Sputnik am Morgen – noch heute in sich tragen. Denn Gerhard Gundermann, damals mit 43 über Nacht gegangen, gehört als Liedermacher wie Sprachrohr zum Genpool der zweiten Generation Ost, die zur Aufmüpfjugend der Wendezeit zählt und noch heute oft recht unangepasst dem geltenden Systemgusto gern und hart widerspricht, mikrokosmisch heimatlos durch akute Misswelten diffundiert und sich ab und an fragt: Wie wäre die Wende ohne Künstler verlaufen, die aus ihren Rollen traten und sich per Resolution öffentlich äußerten?

Es betrifft also jene Geburtsjahrgänge, deren Idealen als Vision in immerhin 37 Nächten, genauer vom 4. Oktober (lauter Protestknall in Dresden) bis zum 9. November (Schabowskis Mauerfall in Berlin), ein Hauch von realer Chance anhaftete. Und die hernach wie Gundermann empfanden: „Wie kann ich Heimat sagen zum Land, auf das mein Schatten fällt.“ Wichtiger noch seine Werke zuvor: Die erste und einzige Amiga-Scheibe „Männer, Frauen und Maschinen“ von 1988 und seine Mitarbeit an Sillys „Februar“ von Anfang 89 – beide immer noch hörenswert und gültig.

Gras, Narben, Kohle & Kumpeltod

Insofern ist diese Revue von der erzeugten Erwartungshaltung her gewagt. Doch Tom Kühnel, Cottbusser Jahrgang 1971 und bis 2019 zehn Spielzeiten lang Hausregisseur in Hannover, feierte vor drei Jahren ein furioses Dresdendebüt mit „Wir sind auch nur ein Volk“ nach Jurek Becker im Kleinen Haus und servierte vor fast einem Jahr hier mit „Richtfest“ eine Reise gen Absurdistan. Sein Stilmittel in beiden Inszenierungen: bewusste Überreizung aller Sinne, um den dahinter liegenden Ernst nicht in purem Gelächter verwässern zu lassen. Zudem sorgt er mittels steter Interventionen für immer neue Facetten und ergänzende Blickwinkel.

Nun hat er mit Betty Freudenberg und Thomas Eisen (zum dritten Mal) sowie Nadja Stübiger zum zweiten Mal bewährte Kräfte zur Verfügung, ergänzt um die nicht minder begabte Jugendbrigade von Henriette Hölzel, Daniel Séjourné und Jannik Hinsch sowie linker Hand um ein schwarzgekleidetes Bandtrio unter Leitung von Matthias Trippner und Jan Stolterfoht.

Das Sextett kommt anfangs nacheinander, mehr oder mindern schüchtern im typischen Gundi-Outfit (große eckige Brille, blonde Perücke, Fleischerhemd, taubenblaue Wisentjeans, weiße Turnschuhe) auf die Vorbühne, beginnt mit der traurigen Steigerliedversion einen sich steigernden Klang- und Bilderrausch, dessen Erfolgsrezept auf mehreren Komponenten beruht: Zu musikalischer Qualität und beeindruckender wie hintersinniger Ausstattung von Jan Pappelbaum (Bühne) und Leonie Falke (Kostüme) kommt ein Tagebauflugfilm zu „Trauriges Lied vom sonst immer lachenden Flugzeug” ins wendische Revier – und ein Reigen voller Regieideen.

So haben die beiden Musiker viel Zeit damit verbracht, bekannte Titel neu zu arrangieren – oder gar in völlig neuem Gewand zu präsentieren. Da klingt Gundermann plötzlich nach Artrock, nach U2 oder stampfend nach Peter Fox. Doch generell baut Kühnel auf die originale Textkraft – und greift auf etliche Songs von der ersten Scheibe zurück, eingebettet von „Lancelots Zwischenbilanz“ (I & II). So bricht sich plötzlich Christoph Heins „Ritter der Tafelrunde“ als Ausflug gen April 1989 hier Bann: Thomas Eisen als Gundermann-Lancelot, umschwärmt von zwei Burgfräuleins, die Ritter als SED-Bonzen, Nadja Stübinger als Generalsekretär-Artus. Das Problem nach einsam-siegreichen Jahren: Er glaubt nicht mehr an den Gral – und liest als Drehfigur auf dem runden Tisch den Genossen die Leviten.

Viel Zeit – insgesamt elf schräge und ein ernstes Bild – verwendet Kühnel für die Stasigeschichte von IM Grigori. Verschnitten mit Westwerbung auf der Drehbühne wird episodenhaft nach Schuld und Sühne gesucht: greller Slapstick in knalligem Westdesign mit stetig wechselnden Rollenspielen – ohne die wahre Tragik auszublenden und rührend aufgelöst. Die dritte große Regieidee symbolisiert die Phase, als Gundermann als radikaler Veganökologe keine Talkshow scheute: ein Insektensextett diskutiert nach einer Krabbelperformance die Zukunft unter dem Motto des gemeinen Futurfreitagfurors: lieber Kumpel- oder Klimatod?

Es gab mehrfach Punkte, an denen man – auch angesichts des Aufbrauchens der inneren emotionalen Spannkraft – denkt: Schluss jetzt, besser geht es doch sowieso nicht mehr. Dennoch folgen weitere Szenen und Lieder, pausenlose 145 Minuten, die echten Fans wohl zu Mehrfachbesuchen herausfordern. Den Schlusspunkt setzt Jannik Hinsch – in Progrock-Art an Elektras Manuel von Senden erinnernd –, bevor bei der zweiten Premiere am Sonnabend aufgrund des großen Jubels noch einmal eine mäßig geprobte „Gras“-Zugabe in Musette-Manier mit Akkordeon folgte und nach einem „inneren Parteitag“ (O-Ton GG) alle summend in einen nachdenklich-beschwingten Abend entließ.

Mannschaftsspiel mit Kultpotenzial

Mehrmals gibt es Szenenapplaus – bei Betroffenheit auch mal leiser: Henriette Hölze, als silberne Ameise auf dem letzten Brikett seiner Grube „Brigitta“ röhrend oder Betty Freudenberg bei einer gehauchten Minimalversion von „Hier bin ich geborn“, erzeugten Spontanreaktionen im Publikum. Am meisten aber Thomas Eisen, der nach seinem wilden Brief an die greisen Genossen in Berlin, im zornigen Monolog seinen Wiener Dialekt leicht durchschimmern lassend, die vorhergehende Entgleisung gegenüber seinem verbockten Parteisekretär rechtfertigt, der perfekte Lancelotabgang.

Überhaupt lässt Kühne bei allen Darstellern deren Identität jenseits der Rolle mitschwingen, während Trippner (Piano und Schlagzeug) und Stolterfoht (Gitarre) erstaunlich genau die Stimmpotentiale der Akteure einschätzen und ausreizen. Ebenso brillant: Christoph Hermann als dritter Musikus an Cello, Flöte und Trompete. Daniel Séjourné, von Statur und Stimme dem Original in der Erinnerung am nächsten, spielt passabel E-Gitarre, Eisen bekannterweise gut Bassgitarre und Hölzel Ukulele – alle (mehr oder minder) Akustikgitarre.

Es ist keine sonderlich gewagte Prognose, dass diese Revue (im Oktober schon nahezu ausgebucht) als fulminantes Mannschaftsspiel, das auch im Hinterhaus bei Bühnentechnikern und Maskenbildnerinnen Höchstleistung fordert, Kultcharakter erringen wird. Insofern freut man sich schon auf das stehende Getobe im rappelvollen Saal nach der Pandemie –, die weiße interaktive Showtreppe ist dafür schon weise vorgeplant. Und am 21. Februar ist Gundermanns 66. Geburtstag …

Schauspielhaus Dresden: 15., 16. & 24. Oktober (alle ausverkauft), 25. Oktober; 1., 2., 11. & 12. November.

Von Andreas Herrmann