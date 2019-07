Dresden

Popmusik in einer lauen Sommernacht: Revolverheld haben am Sonnabend im Rahmen ihrer Sommertour 2019 Station in Dresden gemacht. In der Jungen Garde begeisterten die Jungs aus Hamburg ihr Publikum mit Songs wie „Das kann uns keiner nehmen“, „Ich lass für dich das Licht an“ oder „Halt dich an mir fest“. Wir haben die Bilder des Auftritts unter freiem Himmel:

Von DNN