Rettet Kunst die Dresdner Robotron-Kantine?

Vielleicht ist der Blick nach Potsdam unfair und passend gleichermaßen. Dort lässt der Mäzen Hasso Plattner das 1977 eröffnete Restaurant „Minsk“, das kurz vor dem Abriss stand, umbauen in ein Museum, das seine Sammlung von DDR-Kunst zeigen soll. Das Schicksal der Dresdner Robotron-Kantine ist da wesentlich unklarer. Es dürfte aber, und da lässt sich eine Parallele nach Potsdam ziehen, ziemlich eng mit Kunst verknüpft sein. Es ist sogar keine allzu gewagte Prognose, wenn man die Zukunft des Dresdner Ostmoderne-Baus zuvorderst als einen Ort für Kunst definiert.

Das wird aktuell bestens dokumentiert. So lässt Henning Haupt seine Installation „The Arrival of Magenta“ vom begrünten Vorplatz das Gebäude stürmen. Oder taucht es eher von dort zur Wiese ab? Die farbige Welle, die auf hölzernen Stützen ruht, bildet jedenfalls den dritten Teil von Kunstaktionen am Gebäude, die unter dem Titel „Prélude Nordost Südwest“ das Vorspiel sind für eine 2022 geplante Ausstellung zeitgenössischer Kunst an mehreren Orten in der Stadt. In dieser Reihe ist noch eine Performance von Stephanie Lüning vorgesehen, die ursprünglich am Himmelfahrtstag stattfinden sollte, nun aber pandemiebedingt verschoben wird. Bis wann genau, ist noch offen. „In zwei bis drei Wochen“ werde das aber über die Bühne gehen, versprach Christiane Mennicke-Schwarz, Leiterin des Dresdner Kunsthauses.

Hoffentlich nicht programmatisch: Kunst auf dem Dach der Robotron-Kantine. Quelle: Anja Schneider

Der Schwung des Ganzen sei geradezu sinnbildlich, sagte Silke Wagler mit Blick auf Haupts Installation. Der Leiterin der Sammlung Kunstfonds in den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden fehlt ein Ort, um das stetig wachsende Konvolut an Kunstwerken, das ihre Einrichtung ankauft, zu zeigen. So ist ihre geäußerte Hoffnung, alle zwei Jahre in der Robotron-Kantine – im Wechsel mit der Ostrale – eine solche temporäre Ausstellung auf die Beine zu stellen, nur zu gut nachvollziehbar.

Was den Bogen wiederum zur Ostrale schlägt. Dresdens Biennale für zeitgenössische Kunst soll am 1. Juli in der Robotron-Kantine eröffnen und rund drei Monate dauern. Danach müsste man mit der Bespielung des Hauses gleich weitermachen, „permanent“, wie Ostrale-Chefin Andrea Hilger es nannte. Die aktuell getroffenen Vereinbarungen würden es ermöglichen, dass 2022 das Ausstellungsprojekt des Kunsthauses und 2023 wieder die Ostrale an diesem Ort gastieren könnten, fügte sie an.

Der Abriss ist noch nicht vom Tisch

Die Zukunft der Kantine ist dennoch völlig offen, auch wenn der Stadtrat im Sommer 2019 mit großer Mehrheit den Kauf beschlossen hatte, für 2,1 Millionen Euro. Seither hat sich jedoch einiges getan. Dresdens Kulturhauptstadtbewerbung scheiterte, der Immobilieninvestor wechselte, von Corona und den Auswirkungen für den kommunalen Etat ganz zu schweigen.

Die Lebendigkeit des Ortes aber ist es, die von allen Beteiligten betont wird. Daran knüpfen sich Hoffnungen wie die, dass der Investor (mittlerweile die Gateway Real Estate AG) schauen müsse, „ob er diesen Weg mitgeht“, wie es Mennicke-Schwarz ausdrückte. Sie erntete auch sogleich ernstes Nicken auf ihre Feststellung: „Theoretisch ist der Abriss immer noch nicht vom Tisch.“

Noch eine Koinzidenz am Rande: In Potsdam ist es ein früheres Restaurant, in Dresden eine ehemalige Kantine, die nun zu ikonenhaften Überbleibseln der DDR-Architektur erklärt werden. Das hat sicher viel damit zu tun, dass andere Bauten aus dieser Zeit längst schon den Abrissbirnen zum Opfer fielen und oft genug durch schwache Neubauten ersetzt wurden.

Beide Gebäude stehen auch für eine Form des Zusammenkommens, für Treffpunkte, für lebendige Plätze. Ihre weitere Existenz ist natürlich berechtigt (schon aus Gründen der Nachhaltigkeit), selbst wenn ihre architektonische Bedeutung durchaus kontrovers zu diskutieren ist. Was den Autor zu der abschließenden Frage führt: Wann endet eigentlich der Dornröschenschlaf der ehemaligen Postkantine an der Königsbrücker Straße? Sie dürfte mindestens in der Liga von „Minsk“ und Robotron-Kantine zu Hause sein.

