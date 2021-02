Renommierte Auszeichnung für eine Wahl-Pulsnitzerin Sabine Schubert

Pulsnitz

„Wahl-Pulsnitzerin“ ist nicht ganz richtig, steht das Wohnhaus der Familie doch in Ohorn. Gleichwohl ist Sabine Schubert als Vorsitzende des 1990/91 gegründeten Ernst-Rietschel-Kulturrings e.V. mit Pulsnitz aufs Engste verbunden. Ihr Ruf strahlt zugleich darüber hinaus. Andernfalls wäre sie 2020 nicht mit der renommierten Maecenas-Ehrung des ASKI e.V., des Arbeitskreises selbstständiger Kulturinstitute mit Sitz in Bonn, bedacht worden. Der ASKI vereint 37 national und international angesehene Kultur- und Forschungsinstitute. Darunter sind etwa die Stiftung Deutsches Hygiene-Museum, die Wartburg Stiftung Eisenach, die Klassik Stiftung Weimar sowie die Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora.

Ohne großes Vermögen Einzigartiges geleistet

In die Hand bekam Sabine Schubert die Auszeichnung – es ist seit 2003 eine handliche bronzene Nike von Manfred Sihle-Wissler – wegen Corona allerdings noch nicht. Das soll im Mai mit einer Festveranstaltung im Deutschen Hygiene-Museum nachgeholt werden. Die erste Ostdeutsche unter den Geehrten reiht sich ein unter Namen wie Arend Oetker, Henri Nannen, Hermann Hinrich Reemtsma, Prinz Michael von Sachsen-Weimar-Eisenach, Anette und Udo Brandhorst oder Anne Sophie Mutter, aber auch Marion Ermer, welcher der nach ihr benannte Preis für junge Künstler aus Sachsen sowie der Dresdner Theaterkahn zu verdanken sind. Mit der Pulsnitzer Kulturringchefin wurde nun jemand geehrt, der „ohne großes Vermögen Einzigartiges leistet und bewirkt“. Letzteres machte bei der Jury besonderen Eindruck.

Ernst Rietschel in den Fokus rücken

Begonnen hatte Sabine Schuberts ostsächsischer Lebensabschnitt in den späten 1980er Jahren mit dem Umzug der Familie von Berlin nach Ohorn, in ein Haus mit Geschichte. Grund war die Verlagerung des Arbeitsortes ihres Mannes, eines Dokumentarfilmers, nach Dresden, ins DEFA-Trickfilmstudio. Die nun Geehrte fand in der in Pulsnitz ansässigen Klinik eine Stelle, wurde für Kultur zuständig. Dabei blieb es auch nach der nach 1989 erfolgten Privatisierung, als das Haus Teil der Wittgensteiner Kliniken wurde. In zeitlichem Zusammenhang reifte die Idee zur Gründung des Ernst-Rietschel-Kulturring e.V. Der aus Pulsnitz stammende Bildhauer sollte wieder mehr ins öffentliche Bewusstsein rücken, zugleich aber auch zeitgenössische Kunst gepflegt werden. An Rietschel (1804–1861) erinnert in der ostsächsischen Kleinstadt noch einiges, woran man anknüpfen konnte: Das Grab des einst weit über Dresden und Sachsen hinaus wirkenden Künstlers, der mit Denkmalen für Luther in Worms, Goethe und Schiller in Weimar oder Lessing in Braunschweig Bildhauereigeschichte schrieb; die Rietschel-Kapelle in der Nicolaikirche; das nur wenige Schritte davon entfernte Geburtshaus; das seit 1890 auf dem Markt an den großen Sohn der Stadt erinnernde Denkmal von Gustav Kietz.

Auf dem Marktplatz in Pulsnitz erinnert ein Denkmal an Ernst Rietschel. Foto: Marion Doering Quelle: DNN

Errichtung der Walter-Nessler-Stiftung

Seit seiner Gründung vor 30 Jahren zog der konstant etwa 100 Mitglieder zählende Kulturring mit vielfältigen Ausstellungen Besucher an. Mit Beteiligungen anderswo sind es bis heute 350. Erinnert sei auch an begleitende Lesungen, Konzerte oder Filmvorführungen im Kultursaal der heutigen Helios Klinik. Ein bedeutender Höhepunkt wurde im Rietschel-Jahr 2004 die Festveranstaltung zum 200. Geburtstag des Künstlers in der Nicolaikirche sowie die sich anschließende Veranstaltungsreihe. Als besonderer Coup erwies sich die „Teilnahme“ von Goethe und Schiller an diesem Fest in Gestalt einer Kopie des Weimarer Denkmals. Sabine Schubert erinnert sich an eine „richtige Völkerwanderung“, wozu wohl auch beitrug, dass sich der Kulturring für vereinte Aktivitäten der neun „Rietschel-Städte“ von Bautzen bis Worms – einschließlich Dresden – eingesetzt hatte. Die wachsende Ausstrahlung des Vereins zog schließlich Schenkungen und Nachlässe an. Besonders hervorhebenswert ist die Errichtung der Walter-Nessler-Stiftung, in die der künstlerische Nachlass des 1937 aus Dresden nach London emigrierten Malers einging – 500 Bilder und Bildobjekte sowie mehr als 1000 Arbeiten auf Papier. Weitere Werke, etwa von Richard Dreher, Carl Lohse, Herbert Vogt und vieler ostdeutscher Künstler, darunter Horst Leifer, beherbergt heute das Schaudepot des Rietschel-Hauses.

Vergabe des Ernst-Rietschel-Kunstpreises

Letzteres hatte der sich auf Projektförderung und Sponsorenmittel stützende Kulturring 2005 von der Stadt Pulsnitz erwerben können, nachdem es bereits ab 2000 in Nutzung war. Im Untergeschoss empfängt die Besucher eine Dauerausstellung zu Leben und Werk Ernst Rietschels. Diese hat der Verein ebenso eingerichtet, wie er als Herausgeber von mehr als 100 Publikationen hervortrat, darunter das zweibändige Rietschel-Werkverzeichnis, aber auch Kataloge zu zahlreichen anderen Künstlern, von denen Werke in Pulsnitz gezeigt wurden. Diesbezüglich war es Sabine Schubert immer ein Anliegen, sach- und fachkundige Verbündete zu gewinnen, etwa die Hochschule für Bildende Künste Dresden, wo Rietschel ja einst Professor war, oder die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD). Dies gilt nicht zuletzt für den Ernst-Rietschel-Kunstpreis für Bildhauerei. Zehnmal wurde er zwischen 1991 und 2013 – das Preisgeld stifteten zunächst die Wittgensteiner Kliniken, später traten Angehörige der Familie an diese Stelle – unter dem Dach des Kulturrings vergeben, eingeschlossen Ausstellung und Katalog. Im Ergebnis qualitativer Veränderungen im Kreis der Preisträger und ihrer Arbeiten liegt auf Initiative Sabine Schuberts und in Übereinstimmung mit der Familie seit Preis Nummer elf die Verantwortung nun bei den SKD.

Rietschel-Familie gründet Pfefferküchlerei

Das jüngste „Kind“ der agilen Kulturringchefin ist die 2012 dank einer Erbschaft eröffnete Ostsächsische Kunsthalle Pulsnitz, eine einstige Kaufhalle, die von April bis November mehrere Kunstausstellungen zeigt. Auch an weiteren Aufgaben mangelt es nicht, etwa dem Wirken als Vorsitzende des Stiftungsrats der Stiftung für Kunst und Kultur Schloss Königshain. Nicht unterschlagen werden soll, dass der Verein ab 2003 auch für die „Pfefferkuchenstadt“ Pulsnitz aktiv war. Das erschien sinnvoll, waren doch Rietschels Schwester und ihr Mann die Begründer der Pfefferküchlerei Groschky, deren Ruf weit über Pulsnitz hinausreicht und die heute gegenüber dem Rietschel-Haus ihren Standort hat. Es entstand ein Pfefferkuchenmuseum, das große Publikumswirksamkeit entfaltete, ebenso gehörte das Marktwesen – berühmt ist der Pfefferkuchenmarkt – zu den Tätigkeitsfeldern. Seit 2013 sind diese Bereiche in einer städtischen GmbH verankert, in der Sabine Schubert bis zu ihrem Renteneintritt Geschäftsführerin war.

Es ist mehr als erfreulich, dass mit der Maecenas-Ehrung ein Engagement Aufmerksamkeit erhält, das weit weg von den großen Kulturzentren Strahlkraft in einem Maße entwickelte, wie es vergleichbaren Aktivitäten selten gelingt. Über diese Anerkennung können und sollten sich nicht zuletzt die Pulsnitzer und ihre politischen Repräsentanten freuen.

www.ernst-rietschel.com

www.ostsaechsische-kunsthalle.de

Von Lisa Werner-Art