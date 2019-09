Dresden

Die vom Dresdner Geschichtsverein herausgegebene Publikationsreihe beschäftigt sich in ihrer 138ten Ausgabe mit der Kulturhauptstadtbewerbung der sächsischen Landeshauptstadt. Zugegebenermaßen animiert das Layout der Heftreihe nicht unbedingt zur begierigen Lektüre. Was also bietet der Inhalt?

Das Cover des Dresdner Hefts Nr. 138. Quelle: Dresdner Geschichtsverein

Das den einleitenden Gedanken von Justus H. Ulbricht vorangestellte Zitat von Durs Grünbein, es sei ein seltsamer Einfall, einen ganzen Kontinent nach einer nackten Frau zu benennen, verleitet den Leser zumindest zum Schmunzeln. Einzelne Facetten europäischer Kultur sollen in Dresden in die Wahrnehmung geführt werden sowie das Zusammenspiel unterschiedlicher künstlerischer, ästhetischer, politischer Interessen und ethnischer Herkünfte. Dabei diene der Blick in die Vergangenheit auch dazu, Zukunft zu gestalten.

Musik, Tourismus, Theater

Hans-Peter Lühr deckt dann eine thematische Serie „ Europa“ in der 36-jährigen Tradition der Hefte auf. Acht Ausgaben rekonstruierten bereits als Erinnerungsarbeit das alte Europa. Seine Probleme, sich als solidarische, moderne Union zu formieren, liegen vielleicht gerade darin begründet, dass es so wenig von seiner Herkunft weiß.

Europäischer Einflüsse auf die Dresdner Hofmusik bis zum 17. Jahrhundert nimmt sich Matthias Herrmann an. Die Stadt sei über lange Zeit Schmelztiegel musikalischer Strömungen von unterschiedlichen Enden des Kontinents gewesen. So entwirft er einen weiten Bogen von Heinrich dem Erlauchten bis zu den italienischen Nachfolgern von Heinrich Schütz.

Marina Lienert rekonstruiert den im 19. Jahrhundert einsetzenden ‚internationalen‘ Tourismus und Victor Vincze bietet als gebürtiger Ungar seine Außenperspektive eines europäischen Migranten auf die Stadt.

Norbert Seidel vom Theater Junge Generation berichtet von den europäischen Kooperationen des größten und zweitältesten Kinder- und Jugendtheaters der Bundesrepublik, von Schwierigkeiten bei Perspektivwechsel und der Wirksamkeitserfahrung, die Kinder und Jugendliche mit ihrer Sicht auf Europa machen.

Kultur sei ohne Interaktion nicht zu denken

Von einer anderen Perspektive schreibt Carena Schlewitt, nämlich von Hellerau als europäischem Zentrum der Künste. Das Festspielhaus ist Heimat für Künstler aus der europäischen und der weiten Welt. Interdisziplinär und international vernetzt ist es im besten Sinne Symbol für ein Europa mit offenen Fenstern und Türen.

Die Landeshauptstadt versteht sich ganz klar als europäische Stadt, führt der im Bürgermeisteramt für Europa zuständige Sven Hacker aus. Wachsende Komplexität kommunaler Aufgaben mache eine sich ständig weiterentwickelnde internationale Zusammenarbeit notwendig. Der für die Kulturhauptstadtbewerbung verantwortliche Kurator Michael Schindhelm reflektiert auf 17, bereits 2018 veröffentlichte Gedanken zur Bewerbung, die allesamt darauf verweisen, dass Kultur Kommunikation ist. Kultur sei demzufolge ohne Interaktion von Menschen und Ausdrucksformen von regionalen bis globalen Kontext nicht zu denken.

Dresden will Kulturhauptstadt werden • Dresden startet heiße Phase zur Bewerbung als Kulturhauptstadt

• Kulturhauptstadt-Was? – Umfrage zeigt: Viele Dresdner wissen von Bewerbung nichts

•DNN-Barometer: Dresden hat den Titel Kulturhauptstadt verdient

Im letzten Aufsatz geben die beiden Lehrerinnen Silke Petermann und Lydia Schöttner Einblick in ein Projekt, bei dem sich Schüler des Gymnasiums Bürgerwiese mit der Wirkung des Expressionismus im digitalen Zeitalter beschäftigten und dessen lokale Geschichte untersuchten.

Ob dieses aufgezeigte Spektrum Kulturhauptstädtischer Europabetrachtungen des schwarz-weißen Heftes mit dem gelben Strich zur Information dient oder zu Gedankenreisen anregt, mag der geneigte Leser gern selbst entscheiden!

Dresden in Europa - Europa in Dresden, Dresdner Hefte 138 (2019), Beiträge zur Kulturgeschichte, hrsg. vom Dresdner Geschichtsverein e.V.

Von Helmut Sachs