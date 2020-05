Record Release bei Dresdner Label: Düstere Aussichten mit Dino Paris

Dresden

Als Dino Paris vor zwei Jahren den Song „Alles wird ganz schlimm“ schrieb, war er ein Ahnungsloser. Er wusste nicht, dass es der Titelsong seines Debüt-Albums sein würde. Und der Musiker hätte auch nicht ahnen können, wie prophetisch der Albumtitel anmuten mag zum Zeitpunkt seiner Veröffentlichung.

Im Spannungsfeld von Deutschpop, Gefrickel und Folk

Nun haben Dino Paris & der Chor der Finsternis die dystopische Debüt-Platte „Alles wird ganz schlimm“ herausgebracht. In einer von Existenzängsten geprägten Zeit erscheint das Release beinahe wie die Erfüllung einer düsteren Prophezeiung.

Hinter dem Künstlernamen Dino Paris & der Chor der Finsternis steckt der Solokünstler Jan Preißler mitsamt Liveband. Der Musiker aus Berlin ist Teil der Noise-Pop-Gruppe „Vögel die Erde essen“ und zudem als Komponist für Theater, Film und Installationen unterwegs. Jetzt bestreitet er als Dino Paris erstmals Solo-Pfade, seine erste Platte ist über das Dresdner Musiklabel Kreismusik erschienen.

Dino Paris steht für verquere Musik im Spannungsfeld von Deutschpop, elektronischem Gefrickel und verspieltem Folk. Die demonstrativ kindlich-naive Einfachheit des Sounds ist den wenigen Akkorden und eingängigen Melodien zu verdanken. Denn eigentlich wollte Dino Paris eine Platte für Kinder aufnehmen.

Die elf Stücke auf „Alles wird ganz schlimm“ vereint zwar tatsächlich ihre Kinderlied-Couleur. Kontrastiert wird die euphorisierende Musik jedoch von bitterbösen Textinhalten, die sich irgendwo zwischen Ironie und Sarkasmus, zwischen Sozialkritik und Schadenfreude bewegen.

Release-Tour im Herbst? Wer weiß

So ist etwa der Songtext von „Nachtrag“ von echten Grabstein-Inschriften abgeschrieben. In „Softeis“ besingt Dino Paris mit Kopfstimme die Vorzüge vom Klimawandel, „SUV“ ist ein Liebeslied an eben diesen wohl klimaschädlichsten Autotyp. Und das Stück „Einfach richtig gut“ ist eine Aneinanderreihung überspitzt plakativer Kalender- und Poesiealbum-Sprüche, wodurch die Frage aufkommt: Ist das ernst oder doch ironisch? Bunt schillernder Gute-Laune-Song oder clevere Parodie auf die deutsche Poplandschaft?

Wie auch immer – feststeht: Dino Paris liebt das Spiel mit den Extremen. So wird knalliger Deutschpop mal eben live mit „Corpsepaint“ vorgetragen, jener furchterregenden Gesichtsbemalung aus der Black-Metal-Subkultur. Auch der bandeigene Namenszusatz „Chor der Finsternis“ ist als Huldigung der Black-Metal-Ästhetik zu verstehen.

Aufgenommen wurde das Album übrigens in Jans Schlafzimmer, seiner Küche, im Zug, am Bahnhof oder auf der Parkbank. Gitarren und Bässe hat Preißler selbst eingespielt, alle Gesangsstimmen selbst eingesungen. Unterstützung erhielt er von Boris Nielsen am Synthesizer, der ihn vor der Coronakrise auch auf Live-Konzerten begleitet hat.

Wann sie das nächste Mal gemeinsam auf einer Bühne stehen werden, bleibt abzuwarten. Alle unmittelbar bevorstehenden Auftritte sind erst einmal abgesagt worden. Vielleicht, hofft Dino Paris, könnte er im Herbst mit seinem Album auf Tour gehen. Denn vielleicht ist dann ja alles gar nicht mehr so schlimm.

Von Junes Semmoudi