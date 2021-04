Dresden

Am Sonntag erblickt ein hübsches Baby die Welt: Abends (ab 19 Uhr) in der Neustädter Kultkneipe „Madness“ präsentiert das Folktrio Standard Crow Behavior sein Debütalbum namens „Talking To Space“. Es ist dann zwei Tage alt und enthält zwölf frische Songs – zusammengeführt vom einstigen Startmythos: Konzerte mit nur einem Mikro in der Mitte für drei Stimmen und drei Instrumente, was nicht nur Authentizität verheißt, sondern auch genauer Arrangements und sorgsam abgestimmten Satzgesangs bedarf.

Kammermusikalischer Bluegrass mit Satzgesang

Nun die erste Bilanz im mutigen Eigenverlag, kammermusikalischer Bluegrass und Songwriter-Pop sind versprochen, dazu Texte von „Verantwortung, bewusstem Handeln und weisen Entscheidungen“. Und Geschichten. Natürlich geschieht die erste öffentliche Präsentation dieser Art Selbstgespräche nur zeitlive, also quasi aus der Kulturquarantäne heraus über Linse, Kabel und Bildschirm – ergo als digital reduzierter Netzgenuss auf dem Endgerät wo auch immer. Also ohne Kommunikation, Beifall und Fassbier, dafür mit drei Mikrofonen und einsfuffzig Abstand (in Metern). Aber immerhin: ein Vorgriff auf Zeiten ohne Daunenlocken.

Judith Beckedorf, gebürtige Niedersächsin Jahrgang 1992, kam 2012 aus Hamburg nach Dresden, um Akustikgitarre an der Musikhochschule zu studieren. Seither kennt man sie als Solistin sowie auch als Mitgründerin von zwei Netzwerken: MusiSHEans und MusicSWomen, eins international, eins sachsenweit agierend. Beide mit dem Ziel: spezielle Förderung von Musikerinnen. Ersteres will kurz vorm Frauentag anno 2022 das verschobene erste Festival in der Dresdner Jazztonne nachholen, um ab dann in aller Munde zu sein. Im Trio spielt sie Mandoline und Banjo – neben Steve Voltz an der Akustikgitarre und Filip Sommer an Bratsche wie Mandoline.

Weitgereist, aber in der Neustadt verwurzelt

Steve Voltz – der auch via Voltz Brothers oder Riley & Voltz auftritt – ist gebürtiger New Yorker Jahrgang 1990, hat dort Geschichte studiert und ist vor rund acht Jahren seinem Bruder nach Dresden gefolgt, wo er aktiv mit der Musik anfing und in normalen Zeiten immer sonntagabends im Pub „Tir Na Nog“ spielte. Sein Doppelfaible – also Geschichte und Musik – verbindet sich hier und gipfelt nun im Song „Spotswood Rice“ als wahre Geschichte über einen Sklaven, der einst aus den amerikanischen Südstaaten floh und an der Seite der Nordstaaten kämpfte, um seine Familie zu befreien.

In Sachsens Hauptstadt schon gut bekannt ist Filip Sommer, 1987 geborener Dresdner, der an der hiesigen Musikhochschule Viola und in Leipzig Freie Improvisation studierte, jetzt auch an der Pleiße wohnt, bei Formationen wie Garda, der Sarah-Brendel-Band, Peuker8 oder David-Lübke-Band spielt und schon die gläserne Hamburger „Elphi“ von innen und aus Bühnensicht kennt. Er musizierte schon mit Alin Coen, Blixa Bargeld oder Woods of Birnam und bastelt auch Gitarrenverstärker für die Londoner Audio Kitchen Amps.

Standard Crow Behavior Quelle: PR/Dovile Sermokas

Warum nun aber das „Madness“ als Konzertort für dieses Releasekonzert? „Wir alle drei fühlen uns in der Dresdner Neustadt sehr verwurzelt, und das Madness spiegelt den hiesigen Vibe einfach perfekt wider. Dort finden derzeit ohnehin regelmäßig Streaming-Veranstaltungen statt“, erklärt Beckedorf. So werden auch – jeweils in kleiner, hygienischer Runde – gemeinsam Schallplatten gehört und besprochen. „Einer der Jungs aus dieser Runde, der Grafikdesigner und Musiker Ronny Wunderwald, wird auch unser Konzert am Sonntag moderieren.“

Für Leute, die es nur echt live mögen, steht ein kleines Lichtlein am Ende des Tunnels als Terminchen im Kalender: am 19. Juno im Jazzclub Tonne, bis dahin gibt es das Debütalbum vielleicht schon auf Vinyl – bis dato als Silberling direkt über die Netzpräsenz des Trios für 18 Euronen zu erwerben.

www.standardcrowbehavior.com

Konzertvideo: www.youtube.com/standardcrowbehavior

Von Andreas Herrmann