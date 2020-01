Rauminstallation „Library of Exile“ in Dresden zu sehen

Dresden

Die Tragödie „Almansor“ gehört zu den Jugendwerken des Dichters Heinrich Heine. Sie ist nicht weiter bekannt, wohl aber der darin geschriebene Satz: „Kennst du das Land, wo erst die Bücher brennen? Das war ein Vorspiel nur, dort, wo man Bücher verbrennt, verbrennt man auch am Ende Menschen.“ Dieser Satz findet sich an der Rauminstallation „library of exile“, die der britische Künstler und Autor Edmund de Waal geschaffen hat und die nach einer ersten Station auf der Biennale in Venedig in Dresdens Japanischem Palais zu sehen ist.

Gewürdigt werden soll das Werk von Schriftstellern, die gezwungen waren und sind, zwischen den Kulturen und Sprachen „zu wandern“. Die Bibliothek enthält mehr als 2.000 Werke von Exilautoren, die in die verschiedensten Sprachen übersetzt wurden. Auffallend ist, dass es ausnahmslos Bücher mit lateinischen Buchstaben sind.

Vom antiken Alexandria bis hin zu Aleppo und Timbuktu

Die Außenwände von de Waals „Bibliothek des Exils“ sind mit flüssig aufgetragenem Porzellan überzogen; handschriftlich, oft kaum bis gar nicht leserlich, sind darauf mehr oder minder in Augenhöhe die Namen von Städten festgehalten, die einst Bibliotheken aufwiesen, die aber verloren gingen. Der zeitliche Rahmen spannt sich vom antiken Alexandria bis zu Aleppo und Timbuktu. Im nächsten Raum des Japanischen Palais, das ja zeitweise auch als Bibliothek diente, werden die Besucher dann eingeladen, sich zu setzen und zu lesen, ihre Namen in ein Exlibris einzutragen oder in einem „book of exile“ ihre persönliche Geschichte von Flucht und Migration zu hinterlassen.

Im Raum davor wiederum sind in dieser Gemeinschaftsschau der Porzellansammlung und der Staatlichen Ethnografischen Sammlungen Sachsen 18 Teller aus einem Meissener Tafelservice von ca. 1760 ausgestellt bzw. deren aus Scherben zusammengeflickte Überreste. Sie werden als „eindringliche Zeugnisse von Vertreibung und Verlust, aber auch von Restitution und Versöhnung“ gewertet und stammen aus der Sammlung des Dresdner Bankiers Gustav von Klemperer, der Ende 1938 nicht ganz zwei Monate nach der Reichspogromnacht mit seiner Familie fliehen musste.

Die Sammlung wurde vom NS-Regime konfisziert, danach wurde lange darüber gestritten, was damit passieren sollte, erst ein Erlass Adolf Hitlers verfügte, dass alle Objekte in den Besitz des Landes übergehen sollten. Die Teller wurden beim Bombardement 1945 stark beschädigt. Nach dem Krieg wurden einige ganze Stücke und noch viel mehr Scherben wiedergefunden und sehr viel später an die Familie restituiert. Edmund de Waal erwarb die Teller auf einer Auktion und bat die japanische Künstlerin Maiko Tsutsumi, sie in der traditionellen Kintsugi-Technik mit goldenem Lack wieder sichtbar zusammenzufügen, was aber nicht darauf abzielte, die „Spuren der Geschichte reinzuwaschen“, sondern diese Spuren sichtbar zu machen, wie de Waal erklärt.

In einem weiteren Raum findet sich die Installation „Corner I und II“ der in Warschau geborenen Künstlerin Zuzanna Janin. Dass mit deren weißen Stoffbahnen aus weißer Fallschirmseide Fragen nach Identität und Heimat verarbeitet würden, ist schwer nachvollziehbar. Mit „The Well“ suggeriert der philippinische Künstler Mark Justiniani durch Spiegelungen nach unten einen in die Unendlichkeit fortgesetzten Raum, in dem, so die Idee, „Illusion und Wirklichkeit ineinander übergehen“. In der Mitte des „Brunnens“ liegt ein Stapel Bücher „als Sinnbild des Wissens“.

Blick auf das 1930 nach Dresden gekommene Damaskus-Zimmer

Abgerundet wird die Schau durch die Möglichkeit, einen Blick auf das 1930 als Schenkung nach Dresden gekommene Damaskus-Zimmer zu werfen, dessen Sanierung nach 22 Jahren bald vor dem Abschluss steht. Die Verbindung zur „Bibliothek des Exils“ besteht u. a. darin, dass kalligraphische arabische Inschriften zentraler Bestandteil des Bildprogramms dieses Zimmer sind. Die Schriftbänder stellen die Anfangsverse eines Gedichts von Muhammad al-Ghazali aus dem 12. Jahrhundert dar. Das Gedicht basiert auf einem in Versform umformulierten Gebet, u. a. heißt es etwa: „Es wäre unser Übel, wenn du uns den Zugang zu deiner Pforte verwehren würdest.“

Mehr zum Damaskus-Zimmer werden die DNN berichten, wenn es in Gänze wiederauferstanden ist. Es soll, so der Ansatz, im „neuen kulturellen Kontext wiedererstehen“ und „in der Diaspora“ Brücken etwa zu syrischen Flüchtlingen in Dresden schlagen, auch mittels einer arabischen Beschriftung neben der deutschen und englischen.

bis 16. Februar, Japanisches Palais, Eintritt frei

www.skd.museum

Von Christian Ruf