Die erste Stadiontournee mag es sein, doch fremd ist der Band, die live so gern klotzt, statt zu kleckern, das Stadion an sich nicht. Genau genommen ist die Wahl des Ortes konzeptionelle Formvollendung: der (Wett-)Kampf, der Männerrasen, der Testosterongeruch, die zwischenmenschliche Grenzüberschreitung, das Gebrüll und Enthemmung allenthalben. Wenn diese Genitalzentrifugen nicht schon in der Landschaft stünden, hätte Rammsteins Stage Designer sie für diese Tournee unter Umständen genau so entworfen. Mit ohne Dach über der Bühne. Denn dort und nicht nur dort, sondern auch an weiteren im Stadionrund verteilten Masten, lodern unentwegt Flammenstöße, quillt schwarzer Rauch zur getragenen wie euphorisch bejubelten Gänsehaut-Eröffnung durch „Was ich liebe“: „Was ich liebe/das wird verderben/was ich liebe/das muss auch sterben“. Weißer Nebel zu dieser Dialektik wäre albern. Bei Rammstein ist folgerichtig auch das Konfetti schwarz.

Ins Schwitzen gekommen sind Carsten Becker und seine Kollegen vom Dresdner Beatpol, dem damaligen Star Club, bereits zum „Striezel-Beat“ im Dezember 1996: „Die Band kündigte uns an, ihr nagelneues Pyroequipment ausprobieren zu wollen“. Keine leichte Übung im Briesnitzer Club, der auch schon in der frühen Zeit davor die Band auf der Bühne hatte. Die Erinnerung daran bleibt mit einem wohlwollenden Schmunzeln verbunden.

Fast ein Vierteljahrhundert später nun also das Rudolf-Harbig-Stadion. Zwei Abende hintereinander. Jeweils 25 000 Leute. Ausverkauft in no time. Denn Rammstein haben abseits ihrer Polarisierung für eine weltweite Fangemeinde fleißig gesammelt: Metal-Fans, Hardrocker, Industrial-Anhänger, Brachialromantiker, Akademiker und Automechaniker, dazu brave Bürger, die ein akustisches Projektionsventil für ihr inneres Tier gefunden haben, und die drei besoffenen Typen von der letzten Dorfkirmes sind augenscheinlich auch da.

Einen Bogen zu spannen, unter dem sich ein eigentlich herrlich derart gemischtes Publikum im Vierviertel-Stampfrock vereint, ist durchaus ein Kunststück. Zu „Links 2-3-4“ geht das besonders gut. Gleich an zweiter Stelle der Setlist positioniert, bringen Rammstein eine erstaunliche Bewegung in die schiere Masse und versuchen damit wohl auch ein weiteres Mal den einen oder anderen gedanklichen Krampf zu lösen: Ihr Herz schlägt links, noch einmal für alle zum Mitschrei(b)en.

Schon als der Song 2001 erschien, schrammte er haarscharf an der Erklärung von Kunst vorbei, die bei Rammstein vornehmlich und programmatisch das Hässliche im Innern nach außen kehrt, Abgründe in die Höhe spiegelt, an Tabus zerrt. Die schwierigen ästhetischen Projektionsflächen sind geblieben, die Ambivalenzen haben stets einen ordentlichen Streitwert. Wer dockt da noch alles an? Besonders helle sind Leute mit rechtsextremer Gesinnung, die sich auf einem Rammstein-Konzert wohlfühlen, vermutlich nicht. Womöglich reicht das Kokettieren mit dem Songtitel, ohne den Text ansatzweise gebacken zu bekommen: Deutschland/meine Liebe kann ich dir nicht geben/übermächtig/überflüssig/Übermenschen/überdrüssig/wer hoch steigt/der wird tief fallen/ Deutschland, Deutschland über allen“.

Aber mindestens ein paar Verwirrte sind da, die schon Probleme haben, ihre Platznummern richtig zu lesen, und daher auf unseren Plätzen sitzen. Da hilft auch kein freundlicher Hinweis, wir sind sofort die „links-grün-Versifften“, die „jetzt hier überall sind“, und D., meine Begleiterin (mit deutsch-syrischen Vorfahren) ist die „Kaffeebohne“. Ich überlege kurz, ob ich etwas über die „links-versiffte“ Künstler-Community von Feeling B oder Lindemanns Punkbands erzähle. D. überlegt, ob sie erzählt, dass sie schon 1995 bei Rammstein im Jugendclub in Riesa, wo sie aufgewachsen ist, mit ein paar Versprengten am Nachmittag gefeiert hat, als die beiden Pöbler womöglich den Bandnamen noch nicht mal buchstabieren konnten. Wir lassen es. Denn genau deswegen ist sie heute hier: Die geile Show bis zum Ende erleben. 1995 musste sie um acht zu Hause sein, und der letzte Bus fuhr vor Konzertende.

Bis zum Ende der reichlich zweistündigen Show passiert noch das Allermeiste: Mit schwungvoller „Sehnsucht“ entfacht die sechsköpfige Combo eine an Fahrt aufnehmende Bühnenshow, die hier und da der Selbstironie operettenhafte Spitzen verleiht. Der überdimensionierte Puppenwagen, der für „Puppe“ auf die Bühne rollt und – Überraschung – Feuer fängt etwa, oder Keyboarder Flake, der endlich von den Laufbändern herunterkann, auf denen er schon den ganzen Abend läuft und läuft und in die Tasten haut, um seinen Gegenentwurf-Glitzeranzug gegen einen feuerfesten zu tauschen, um von Lindemann mit Kochmütze und Flammenwerfer versuchshalber gegart zu werden.

Die Rache am Peiniger soll auf den Fuß folgen! Doch der hat noch andere Leichen im Keller. Beziehungsweise auf dem Friedhof. Eine gräbt er jede Nacht wieder aus: „Heirate mich“ klingt und gelingt wie die später am Abend triumphierenden „Du riechst so gut“ und „ Rammstein“ so scharfkantig und hervorragend, dass sich die noch vom allerersten Album „Herzeleid“ stammenden Songs im Vergleich zu manchem etwas aufgeschwemmten Arrangement („Pussy“) oder eingetrödelter Hitlastigkeit („Sonne“) regelrecht in das Erlebnis eingravieren. Da läuft auch das Feuerwerk-Stakkato mit mathematischer Genauigkeit. Und nicht zuletzt Gitarrist Paul Landers darf sich in dessen Glanz zu Recht hervorgehoben sonnen.

So schnell leiern Rammstein nicht aus. Man(n) tanzt auch eine Kraftwerk-Reminiszenz. Plötzlich sind die Herren verschwunden und tauchen auf der kleinen mittigen Bühne mitsamt den französischen Damen des wunderbaren Duos Jatekok wieder auf, die im Vorprogramm Rammstein-Songs auf dem Flügel interpretierten, Gemüter damit im Allgemeinen beruhigten und nun die Band selbst für ein hochtheatralisches „Engel“ erneut begleiten. Die Heimreise erfolgt in Schlauchbooten über das Händemeer der Fans. Dazu hätte es das zugleich beeindruckende Handylichtermeer gar nicht gebraucht. Dass die auch hier innewohnende, an die Romantik angelehnte lyrische Kraftmeierei Lindemanns noch einmal mehr kraftvolles Profil produziert, ist wenig verwunderlich. Da rollt das R von ganz allein.

Zumindest dessen kann man ab einem gewissen Punkt überdrüssig werden. Aber das ist Geschmackssache. Ebenso wie das kurz vor Schluss dann doch erschütternd rührig geratene „Ohne dich“. Da tröpfelte es schon wieder ein wenig an der Stelle, auf die es am späten Nachmittag noch so heftig geregnet hatte, das zwischenzeitlich das bereits angereiste tapfere Stehpublikum den Innenraum verlassen musste. Nach dem großen Schluss-Knall leert sich das Stadion mit sichtlicher und allgemeiner Entspannung. Am nächsten Tag gibt es das ganze dicke Brett nochmal.

