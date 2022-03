Rammenau

In einem Bauwerk wie dem Rammenauer Barockschloss erwartet man eine vornehme und gepflegte Ausdrucksweise. „Drauf geschissen“ gehört da wohl eher nicht dazu. Und doch trägt die aktuelle Sonderausstellung, die derzeit im östlichen Kavaliershaus der ländlichen Schlossanlage zu sehen ist, genau diese Bezeichnung. „Allerdings aus einem gutem Grund“, wie die Leiterin des Schlossbetriebs, Ines Eschler, augenzwinkernd versichert. „Geht es doch darin um die Kulturgeschichte des Stillen Örtchens.“

Und die präsentiert sich durchaus vielgestaltig. „Pecunia non olet“ – Geld stinkt nicht – behauptete bereits der römische Kaiser Vespasian. Er war für seine Sparsamkeit berühmt und auch berüchtigt, da diese oftmals zu Lasten seiner Untertanen ging. So führte Vespasian eine Steuer für das Aufstellen von Gefäßen ein, in denen Gerber und Tuchwalker den Urin von Passanten sammelten. Das darin enthaltene Ammoniak reinigte zwar das Gewebe, stank aber nach einiger Zeit bestialisch. Ganz anders als das Geld, welches der Kaiser auf diese Weise einnahm. „Geld stinkt nicht“ – dieser Spruch hat also einen durchaus ernsthaften Hintergrund.

Vespasians Steuer war das erste Mal in der Geschichte, dass die menschlichen Ausscheidungen zum Politikum wurden, aber bei weitem nicht das letzte Mal. „Das zeigt sich daran, wie man die Fäkalsprache und die dazu passenden Utensilien in US-amerikanischen Wahlkämpfen verwendete und auch heute noch verwendet“, sagt Peter Knierriem. Der Leiter des Staatlichen Schlösserbetriebes Rochlitz (Mittelsachsen), eines Schwesterbetriebes des Rammenauer Schlosses, hatte die Idee für die Ausstellung und fungiert auch in Rammenau als deren Kurator. „Am Spannendsten finde ich die Toilettenbürsten mit den Gesichtern von George Bush und Osama Bin Laden. Diese Form der Verunglimpfung politischer Gegner kennen wir in Europa kaum, in den USA hat sie dagegen eine lange Tradition“, weiß Peter Knierriem.

Ein Novum für ein uraltes Thema

Die Ausstellung „Drauf geschissen“ war neben ihrem Herkunftsort, dem Schloss Rochlitz, unter anderem schon in Delitzsch, Storkow und in der Saalburg, einem früheren Römerkastell in Hessen, zu sehen. „Jeder Standort trägt ein wenig zur Vielfalt bei und modifiziert die Ausstellung“, betont der Kurator. In Rammenau kann man daher vieles zur barocken Toilettenkultur erfahren. Beispielsweise, dass die Damen der feinen Gesellschaft ein „Bourdalou“ mit sich führten, ein an eine Suppenschüssel erinnerndes Porzellangefäß, dass ihnen dabei half, unter ihren mehrschichtigen Kleidern die Notdurft zu verrichten. „Das passierte im Festsaal, denn Toiletten in der Form, wie wir sie heute kennen, gab es damals in den Schlössern nicht“, weiß Peter Knierriem. Legendär ist beispielsweise die Art und Weise, wie sich sich die Gräfin Cosel auf Burg Stolpen erleichtern musste: Auf einem Erker mit einem nach unten offenen Loch. „Auch in Schloss Rammenau gibt es keine historischen Toiletten“, bestätigt Schlossleiterin Ines Eschler. Dafür gab es hier Möbelstücke, innerhalb derer sich das Toilettenbecken in einer vermeintlichen Kommode verbarg. Modernere Exemplare verfügten sogar über eine Wasserspülung. Und noch eine weitere Besonderheit prägt die Ausstellung speziell in der ostsächsischen Barockschlossanlage: „Erstmals erfolgt eine künstlerische Auseinandersetzung mit dem Thema Toilette“, freut sich Peter Knierriem.

Dafür sorgt die Malerin Barbara Graf, Absolventin der Hochschule für Bildende Künste Dresden. Sie gewährt Einblicke hinter normalerweise verschlossene Türen – durchaus intime, aber keineswegs bloßstellende Einblicke. Die Ausstellung ist noch bis zum 7. August im östlichen Kavaliershaus des Barockschlosses Rammenau zu sehen.

Von Uwe Menschner