Rainald Grebes Krisenstück „Einmeterfünfzig“ feiert Premiere am Dresdner Schauspielhaus

Sie scheinen zunächst nichts Rechtes mit sich anfangen zu können, wie sie apathisch am Proszenium sitzen und einzelne Gedankenschnipsel von sich geben. Die klingen etwa so wie die Fragmente des Theateralltags aus dem Lautsprecher. Multiinstrumentalist Dietrich Zöllner lässt sein Cello melancholisch schmachten, assistiert vom bewährten Reinald-Grebe-Partner Jens-Karsten Stoll an den elektrischen, anfangs aber gar nicht elektrisierenden Tasten. Man flüchtet in komisch wirkende Rituale wie die Essensbestellung in der Kantine.

Sie dürfen nicht, wie sie wollen

Ist es auch Stumpfsinn, hat es doch Methode! Man begreift sie erst allmählich, wenn der immer wieder wie Big Brother observierend niederfahrende Lautsprecher die Verdikte der Generalkrise verkündet: Einsfuffzich Abstand genügt auf der Bühne eigentlich gar nicht, sechs Meter für exzessiv Sprechende, Verzicht auf körperliche Szenen, selber schminken, kein Gruppenduschen! Überall lauern die Aerosolwolken! Assistiert wird Big Brother von einem viel sympathischeren kleinwüchsigen König im Rollstuhl oder in einem spießigen Mini-Rollgarten. Auch mit Klaus-Dieter Werner, der merkenswerte Weisheiten von sich gibt, arbeitet Grebe oft zusammen.

Allmählich dämmert es den hygienevorschriftsgemäß im Dreisesselabstand platzierten Zuschauern im Dresdner Schauspielhaus: Diese Schauspieler dürfen nicht, wie sie wollen und schon immer gewollt haben. Und fast noch schlimmer als die Spiellust staut sich die unbefriedigte Eitelkeit. Sie mucken zunächst aber noch nicht auf, sondern klammern sich wie die verstörte Inspizientin an Rituale und an die Vergangenheit. Den Ariadnefaden in der manchmal etwas labyrinthisch anmutenden Szenenfolge bildet die gewohnte szenische Vorschau auf die kommende Spielzeit. Kabarettpreisträger, Liedermacher und Theatermacher Reinald Grebe darf sich dabei getrost selbst referieren, wenn er auf seine vergangene Sarrasani- und auf seine in die nächste Spielzeit verschobene Münchhausen-Inszenierung am Staatsschauspiel Dresden anspielt.

Dem Affen Zucker geben

Wohl nur noch die Generation Grauschleier jauchzt, wenn Ahmad Mesgarha tatsächlich in seiner strapsigen Hauptrolle der „Rocky Horror Show“ von 1993 im Arenazelt aufersteht, als das Schauspielhaus umgebaut wurde. Er habe zehn Jahre gebraucht, um sich von diesem Etikett befreien zu können, plauderte er einmal. Zur gleichen Generation zählt die zeitlose Anna-Katharina Muck, die mit Mesgarha ein hinreißendes Tandem von Rampennarzissten bildet. Beide vermissen den Applaus und das große Solo. Der Ponto-Preisträger Mesgarha hat es im wahrsten Wortsinn satt, ein halbes Jahr statt Theater Familienabendbrot angerichtet zu haben. Und Muck ist tief geknickt, als für ein Requisit aus ihrer Brecht-Johanna-Rolle nur 30 Euro geboten werden.

Ihnen gegenüber steht die nicht minder bühnensüchtige und auffallend musikalisch begabte Generation Schauspielstudio. Nach und nach erwachen sie gemeinsam aus der lethargischen Beschwörung des Theatermythos. Aus der Elegie wird eine Huldigung an die Droge Theater. „Ich will Arbeit!“, wird gerufen, und zwar solche, „wo man Aerosole rausknallen“ und den großen Bühnentod sterben kann. Jetzt ist beim Autor und den Spielern Leidenschaft spürbar, jetzt wird dem Affen und der Bühnenmaschinerie Zucker gegeben, jetzt gerät „ Einmeterfünfzig“ zu der angekündigten „Theaterphantasie“. Mit durchgesteckten Kartons, aufblasbaren Ganzkörperkondomen, einem Riesenreifrock und einem endlosen Mützenschild wird der Mindestabstand persifliert. Romeo und Julia rollen einen Pas de Deux in durchsichtigen Riesenkugeln und versuchen, sich irgendwie zu küssen. Für eine Mikrosekunde wird tatsächlich geküsst, auweia, wenn das das Gesundheitsamt sieht!

Intensiver Premierenapplaus

Grebe wäre nicht Grebe, wenn nicht auch grübelerregende Sentenzen vorkämen. Der Mensch als der Risikofaktor generell, wegen seiner Hybris mit der Tendenz zur Selbstabschaffung, die Phantasie von einem posthumanen botanischen Theater. Köstlich das Video von einem grün überwucherten Saal! Und natürlich die leidige Systemrelevanz. Sind die Künste nicht per se für die Seele unverzichtbar? „Müssen wir das alles neu verhandeln?“, klagt die Inspizientin. Die echte hat übrigens nach der im März ausgefallenen Macbeth-Premiere ein Lego-Theaterchen gebaut.

Der große Kleinwüchsige dankt am Ende „allen, die verzichtet haben“. Bei allem parodistischen Witz klagt Reinald Grebe nicht plakativ wie viele derzeitige Hungerkünstler den Verzicht auf den Verzicht ein. „So kommt es denn zum Schluss heraus, dass Schauspiel ein famoses Haus“, ließe sich Wilhelm Busch abwandeln. Auf verspielte, mit anspruchsvollen Liedern gewürzte, nicht immer dramaturgisch stringente Weise bewusst werden und bewusst machen, was wir mit unseren abendländischen Bühnen haben. Der intensive Premierenapplaus ließ darauf schließen, dass das Publikum ebenso empfindet.

Von Michael Bartsch