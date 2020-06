Raffaels Bildteppiche schmücken Dresdner Alte Meister

Dresdner

Die Corona-Krise hatte zunächst die erste Sonderschau nach Wiedereröffnung der Gemäldegalerie Alte Meister und der Skulpturensammlung bis 1800 der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden auf Eis gelegt. Im Zeichen der Lockerungen lädt nun ab Sonnabend „Raffael – Macht der Bilder. Die Tapisserien und ihre Wirkung“ ein, wie deren Direktor Stephan Koja am Mittwoch mit einiger Freude vor Journalisten bekundete. Anlass der Präsentation ist der 500. Todestag des Renaissancekünstlers in diesem Jahr. Sie ist wesentlicher Teil der diesbezüglichen Würdigungen des Hauses: Erinnert sei an die zu nächtlicher Stunde weit leuchtenden „Sixtinischen Engel“ Peter Baldingers sowie die ab August geplante Ausstellung „Raffaels Madonna mit Kind und Buch aus Pasadena“.

Raum für die aktuelle Sonderschau, der, Corona-Umstände halber, einige amerikanische Leihgaben fehlen, bietet das Winckelmann-Forum, der frühere Gobelin-Saal. Hier hatten Raffaels Dresdner Bildteppiche ab 1960 ihren Platz. Zwischen 1992 und 2003 erfuhren sie dank der Rudolf-August-Oetker-Stiftung eine grundlegende Restaurierung und Konservierung. Bis 2008 waren sie nochmals dort zu sehen, bevor sie eingelagert wurden. Die Oetker-Stiftung war nun auch, wie von Stephan Koja zu hören war, wieder zur Stelle, als es um die Finanzierung der Ausstellung ging, die – geht alles nach Plan - im Herbst nach Columbus / USA reisen wird. Erstmals seit zwölf Jahren kann man Raffaels textile Bildwerke, ergänzt um zahlreiche Leihgaben, nun auf Zeit wieder am „alten“ Ort sehen. Ebenfalls hier hatte Dresden 2012 eine prachtvolle „Sixtina“-Ehrung anlässlich deren 500. Jubiläums erleben können.

Anzeige

Die Macht der Bilder

Betritt man das Winckelmann-Forum, ist man sofort von der „Macht der Bilder“ eingenommen, etwa vom „Opfer zu Lystra“, worauf man direkt zuläuft. Neben der genannten werden „Der wunderbare Fischzug“, „Weide meine Schafe“, „Die Heilung des Lahmen“ und „Die Predigt des Paulus zu Athen“ – also fünf der sechs Dresdner Tapisserien gezeigt. Die Bildwerke nehmen weitgehend den gesamten Saal ein, lassen spüren, dass sie zu ihrer Zeit ein Ausdruck geistlicher wie weltlicher Machtdemonstration und entsprechenden Wohlstands waren, was auch in ihrer Entstehungs- und Verbreitungsgeschichte deutlich wird.

Weitere DNN+ Artikel

Raffael, 1508 von Papst Julius II. nach Rom berufen, hatte ab 1515 im Auftrag Leo X. zehn großformatige Kartons gestaltet, nach denen in Brüssel Bildteppiche für die Sixtinische Kapelle entstanden. Die heute zum Bestand der Vatikanischen Museen gehörenden Werke wurden erstmals Weihnachten 1519 aufgehängt. So konnte der 1520 verstorbene Künstler noch sieben der zehn Teppiche sehen.

In deren Umfeld vollzog sich zugleich eine Verbreitungsgeschichte der besonderen Art: Die Kartons gelangten irgendwann nach Genua, wo sie 1623 der spätere englische König Karl I. erwarb. Er ließ sie als Vorlage für weitere Serien in der englischen Tapisserie-Manufaktur Mortlake verwenden, woher auch die sechs Dresdner Bildteppiche stammen. Die den Aposteln Petrus und Paulus gewidmeten Werke hatte zunächst Graf Flemming erworben, bevor er sie 1728 August dem Starken verkaufte. Diese Geschichte wird in der Ausstellung anhand von Porträts der entsprechenden Persönlichkeiten verbildlicht, die etwa Louis de Silvestre und Anthonis van Dyck schufen.

Lebendige Szenen und beeindruckende Bildsprache

Ein weiterer Bereich widmet sich Bildfindungen und ihrer Wirkungsgeschichte. Besonders zu würdigen sind großformatige Reproduktionen von zwei der zehn Raffael-Kartons – eine gilt dem „Wunderbaren Fischzug“. Sieben der Originale bewahrt heute noch das Victoria & Albert Museum in London. Daneben wird man zahlreicher Grafiken mit Motiven der Teppiche ansichtig. Dies weist auf die Verbreitung der Bildinhalte oder einzelner -konstellationen in ihrer Entstehungszeit und danach. Ebenso werden Verbindungen zu Zeitgenossen, etwa zu Dürer, mit dem Raffael einen regen Austausch pflegte, wie auch Fernwirkungen auf Nachfolger, etwa Rubens oder Poussin, sichtbar.

Insgesamt wird die Schau von mehr als 50 Gemälden, Skulpturen, Druckgrafiken und Zeichnungen, darunter auch von Raffael, vielfältig ergänzt. Besonders positiv ins Auge fällt erneut die Verbindung zur Skulptur durch die Ausstellungsmacher um Stephan Koja und Larissa Mohr. Sichtbar wird, wie stark Raffael, der zeitweise die Ausgrabungen in Rom beaufsichtigte, von der Antike inspiriert war. So finden sich auf Bildteppichen nahezu eins zu eins Figurendarstellungen, deren lebhafte, beredte, die Bildsprache der Zeit revolutionierende Art auf antike Vorbilder weist. Beispielhaft hierfür ist „Der Tod des Ananias“ – eine von zwei Teppich-Leihgaben aus Paris –, der deutliche Parallelen zu einem „Sterbenden“ aus dem 2. Jh. n. Chr. zeigt. Die Lebendigkeit der Szenen auf den Bildteppichen ist einfach umwerfend – auch dank des guten Zustandes. Der Besucher erlebt im Winckelmann-Forum zudem eine Schau, die anregt, den Blickwinkel auf Raffael zu weiten.

6. Juni bis 30. August, geöffnet Di-So 11-17, Fr zusätzlich 17-20 Uhr, Katalog: 48 Euro (Museumsausgabe 34 Euro)

www.skd.museum

Von Lisa Werner-Art