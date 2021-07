Dresden

Es ist bereits die siebente Ausstellung mit Radierungen von Hans und Lea Grundig aus der Sammlung Maria Heiner. Diesmal in einer fast vollständigen Schau der Galerie Mitte mit den zwischen 1933 und 1938 geschaffenen Kaltnadeln, deren künstlerischer Wert nicht hoch genug einzuschätzen ist. Die aus über 60 Blättern bestehende Sammlung – in der Ausstellung 49 von Hans, elf von Lea Grundig – wurde von der Dresdner Ärztin Maria Heiner in mehr als 50 Jahren sorgsam zusammengetragen. Erst zum dritten Mal sind Werkpaare der beiden Künstler zu sehen. Maria Heiner war viele Jahre Lea Grundigs Ärztin und einfühlsame Freundin bis zu deren Tode 1977 auf einer Mittelmeerreise. Sie betreut bis heute Lea und Hans Grundigs Werk und kuratiert auch ihre Ausstellungen.

Die Folge „Tiere und Menschen“ ist ein Reflex Hans Grundigs auf die sich etablierende NS-Ideologie in den ersten Jahren des deutschen Faschismus, ein Aufschrei gegen Verfolgung, Gesinnungsterror, Gewalt, Rassismus und Denunziation. Grundig sah klar das Desaster des Zweiten Weltkrieges und des Holocaust in dem 1938 vollendeten Triptychon „Das tausendjährige Reich“ voraus, das sich in der ständigen Ausstellung des Dresdner Albertinums befindet. Einige Blätter aus der Folge bereiten dieses Tafelbild stimmungsmäßig und künstlerisch vor, wie z.B. die Radierung „Sterben“ von 1937. Hier deutet sich bereits ein surrealer Zug an, der dem späteren Ölbild innewohnt: Zwei geschundene tote Körper schweben im Bildraum, verloren und ohne Halt.

Grundigs Radierungen sind mehr als unverbindliche Aussagen von Allegorien-Weisheiten, die Menschen im Habitus oder im Charakter mit Tieren vergleichen, wie in den Fabeln von Äsop, Lessing oder Gellert. Sie sind grotesk-anklagende, scharf zerlegende Karikaturen der Wirklichkeit des Systems, die unter schwierigen, lebensbedrohlichen Umständen geschaffen wurden, für Hans Grundig aber überlebenswichtig waren, weil in ihnen sein eigener Schmerz sublimiert und mit dem aktiven künstlerischen Tun Lebensstruktur und Widerstand zugleich bewirkt wurden.

Proletarierkinder als erste Modelle

Hans Grundig wurde am 19. Februar 1901 als erstes von vier Kindern des Malermeisters Bernhard Grundig geboren. Er erlernte das Dekorationsmalerhandwerk bei seinem Vater, der ihn auch künstlerisch unterwies. 1920 studierte er an der Dresdner Kunstgewerbe-Akademie bei den Professoren Rade und Frey. 1922 trat er in die Akademie der Bildenden Künste Dresden ein und studierte bei den Professoren Hettner und Gussmann. Dort machte er auch die Bekanntschaft von Otto Dix. 1926 lernte er die 20-jährige Kunststudentin Lea Langer kennen und trat wie sie in die KPD und in die ASSO ein.

Lea Grundig wurde 1906 in Dresden als Tochter eines orthodoxen jüdischen Kaufmanns geboren. Sie studierte, noch nicht volljährig, gegen den Willen ihrer Eltern 1924-26 an der Akademie der Bildenden Künste Dresden. Die Grundigs heirateten 1928 und zogen in ein Hinterhaus der Neustadt, später in eine Atelierwohnung in der Ostbahnstraße 4. Die dort lebenden Proletarierkinder waren ihre ersten Modelle. Die Porträts ihrer Freunde und Genossen haben eine große menschliche Empathie.

Lea und Hans Grundig in ihrer Privatbibliothek 1957. Quelle: Privatarchiv Edith Stephan

In den Jahren des Widerstands entdeckte das Künstlerpaar die Kaltnadelradierung für sich und bearbeitete gemeinsame Themen, wie einige Bildpaare mit ähnlichen Titeln in der Ausstellung belegen. Lea Grundigs Vorliebe für das Porträt bekunden zahlreiche Darstellungen von ihrem Ehemann Hans zu verschiedenen Zeitpunkten bis zu seinem Tod 1958. Die Tierallegorie war für Grundig eine Möglichkeit, seinen Frust und seine Bestürzung über Hausdurchsuchungen und Verhaftungen auszudrücken und darüber hinwegzukommen. Dabei diente ihm das Pferd in seiner Würde und seinem Stolz als Gleichnis für die Gejagten und Verfolgten, für eine standhafte Gesinnung in sich wehrender Aktion, Wolf und Hund für die Verfolger und Peiniger der Andersdenkenden. Der Ameisenbär mit seinem langen Rüssel steht für Schnüffler und Denunzianten, das Känguru für die Wachsamkeit im Widerstand. ebenso die beiden Tiger für ein militantes Widerstehen.

Die Kaltnadelradierung wurde dabei auf besondere Weise perfektioniert, sodass sie in ihren Schwarz- und Grauwerten der Aquatinta mit ihren feinen Schattierungen der Flächen zum Verwechseln ähnelt. Beide Handschriften zeichnen sich durch einen expressiv-sachlichen Duktus der Formen aus, die inhaltlich oft in einer surrealen Grundstimmung verfremdet wurden und an die Auffassungen von Dix, Griebel und Grosz erinnern. Lea Grundigs Radierungen (welche die Nähe zur Kollwitz verraten, mit der sie im Briefwechsel stand) wirken dagegen weicher und sublimer, während Hans Grundig die Platte intensiver und radikaler bearbeitete.

Rückkehr nach Dresden

Hans Grundig wurde 1940 in das KZ Sachsenhausen deportiert, während man Lea nach 20 Monaten Haft einen Tag vor dem Abtransport in das KZ Ravensbrück in die Emigration abschob. Auf einem Flüchtlingsschiff erreicht sie Haifa, um danach für ein Jahr in Atlit, einem Internierungslager der Briten, auf die Einreise nach Palästina zu warten. Hans Grundig kam 1946 aus Moskau nach Dresden, nachdem ihm 1944 als Mitglied einer Strafdivision der Wehrmacht der Übertritt zur Roten Armee gelungen war. 1947 wurde er erster Rektor der Dresdner Akademie der Bildenden Künste, aber kurz darauf wegen Unstimmigkeiten über ihr zukünftiges Profil entlassen. 1950 wurde Hans Grundig wieder eingestellt und zum Professor ernannt. Sein Plan vom Erhalt einer Hochschule der freien Künste war aufgegangen, Kunstakademie und Kunstgewerbeakademie wurden zur HfBK zusammengefasst.

Nach zehn Jahren war 1949 Lea Grundig nach Dresden zurückgekommen und für eine Professur vorgesehen. In dieser Zeit versuchte sie, den im Exil entstandenen Holocaust-Zyklus, die Handzeichnungen „Niemals wieder!“, in Buchform herauszubringen. Die Publikation wurde von den zuständigen Instanzen bis zum Ministerpräsidenten abgelehnt. Bitter beklagte sie sich auf einer außerordentlichen Vorstandssitzung des VBKD 1953 über den Umgang der Kulturpolitik mit dem kulturellen Erbe (im Rahmen der Formalismusdebatte). Leas Freund, der Kunstwissenschaftler Erhard Frommhold, sprach von den Vorgängen in den 1950er Jahren als „innerparteiliche Inquisition“, bei denen Freunde Grundigs unter falschen Anschuldigungen verhaftet worden waren. Auf Grund ihrer Biografie und künstlerischen Reife bekleidete Lea Grundig später bis zu ihrem Tode wichtige Ämter.

■ Ausstellung :„Hans Grundig (1901-1958). Tiere und Menschen. Radierungen der 1930er Jahre aus der Sammlung Maria Heiner, Dresden“

■ bis 7. August verlängert

■ Galerie Mitte, Striesener Straße 49

■ bitte anmelden unter Tel: 0179 2979552

■ galerie-mitte.de

Von Heinz Weißflog