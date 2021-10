Radebeul

Mit Themen wie Gerichtsbarkeit, Wahrheitsfindung, Erpressung, Geschichten von Macht, Machtmissbrauch oder was sonst noch so alles dazu gehört, sind bekanntlich auch im Theater allgegenwärtig. Und bei allem, was einst wie auch heute noch passiert, spielt der unvollkommene, jeden Vorteil nutzende Mensch eine ganz besondere Rolle. Er ist und bleibt fehlbar.

Zeitlose Menschlichkeit

So betrachtet ist auch das, was in dem 1808 zunächst noch wenig glücklich in Weimar uraufgeführten Stück „Der zerbrochene Krug“ von Heinrich von Kleist erzählt wird, wahrhaft menschlich. Mit allen nur möglichen Konsequenzen. Und es verwundert auch überhaupt nicht, dass Peter Kube als Regisseur dieser jüngsten Premiere an den Landesbühnen Sachsen durchaus daraus keine pure Posse macht. Vielmehr gelingt es ihm und allen an der Inszenierung Beteiligten, auch über den Spaß hinaus die Theaterbesucher zwingend zum Mitdenken zu verführen.

Die Inszenierung erzählt die altbekannte, in Holland verwurzelte Geschichte vom zerschlagenen Krug auf deutlich eigene Weise. Vielleicht nicht immer konsequent genug, besonders auch, was den Schluss betrifft. Oder in Hinblick auf manche Charaktere. Zumal da noch die eigenen Erinnerungen im Kopf herumspuken von früher erlebten Besetzungen, beispielsweise am Schauspielhaus Dresden. Also auch Erwartungen. Doch das ist nicht fair, höchstens wieder menschlich. Und bezeichnenderweise sagte einst Friedrich Hebbel von diesem Kleist-Stück: Es „gehört zu denjenigen Werken, denen gegenüber nur das Publikum durchfallen kann“.

Ist aber nicht zutreffend an diesem Abend. Die Zuschauer der Premiere in Radebeul waren trotz Prozedere beim Empfang und viel zu langen Corona-Ansagen vor Aufführungsbeginn deutlich neugierig und aufmerksam dabei, haben alle Mitwirkenden gebührend und mit viel Beifall bedacht. Irritationen gehören im Theater aber einfach mal dazu. Und so ist es absolut zu akzeptieren, dass Frau Marthe Rull (Julia Vincze) nun eben nicht mit einem beschädigten Riesen-Krug im Arm auf der Bühne erscheint, sondern die Scherben in der Kiste an sich drückt, um den merk- wie denkwürdigen Vorfall zu beklagen. Und es ist amüsant, wie sich der trotz seiner „Blessuren“ in dieser Aufführung sehr agile Dorfrichter Adam (Matthias Avemarg) aus allen Schlingen zu befreien vermag. Sowie als Missetäter so behende durch den Raum springt und argumentiert, dass es eine Freude ist.

Die Bühne lebt und wandelt sich

Überhaupt ist es sympathisch an dieser Inszenierung, wie es hier gelingt, quasi in mehrfacher Hinsicht auf fast zeitloser „Ebene“ zu agieren. Da sind allein schon die Kostüme so abenteuerlich kombiniert, dass es sich auch darüber nachzudenken lohnt. Und es irritiert, wenn schließlich und endlich von den Mitwirkenden die karg gehaltene Ausstattung mit einer begehbaren Ebene aus drei massiven Tischen sowie einer Art überragendem Stehpult, das besonders vom Schreiber Licht (Johannes Krobbach) als Spähort genutzt wird, quasi im letzten Moment der Aufführung noch zur Seite geschafft wird. Im Vordergrund bleiben Eve (Tammy Girke) sowie weit entfernt von ihr der Richter Adam im offenen Türrahmen vor einem gefahrvoll roten Hintergrund.

Das wirkt nicht gerade friedlich oder gar erlösend. Lässt eher ahnen, was nun kommen wird, kommen könnte, kommen muss. Und es ist ganz und gar unwahrscheinlich, dass dabei noch ein gutes Ende zu erwarten ist. Die Zuschauer sind deutlich verunsichert, warten ab, was vielleicht noch passieren könnte, applaudieren erst dann, wenn alle Beteiligten dann endlich auch zum Schlussbeifall auftauchen.

Von Gabriele Gorgas