Queerfilmfestival  im Dresdner Zentralkino: Von Tiny Tim bis Tove Jansson

Noch bis Sonntag zeigt das Zentralkino im Kulturkraftwerk einige der stärksten queeren Filme, die derzeit in Deutschland zu greifen sind. Allesamt Premieren, einige mit späterem offiziellen Bundesstart, andere in nur exklusiv-einmaliger Aufführung. Eine der wesentlichen Säulen im Kino von Bernhard Reuther, das vor einem Jahr eröffnet hat und nach der siebenmonatigen Zwangspause seit Juli 2021 im Grunde zum zweiten Mal durchstartet, bekommt mit dem Querfilmfestival also ein starkes Fundament. Das Festival übrigens gibt es in zehn weiteren Städten der Republik.

Gutes, lebendiges, spektralfarbiges Kino

Mit dabei sind wieder nationale und internationale Streifen, die vom federführenden Berliner Verleih Edition Salzgeber unter anderem aus renommierten Filmtreffen in der Welt „gezogen“ wurden, so aus London, Rotterdam, Cannes und natürlich auch der diesjährigen Berlinale. Das Anliegen beim Kuratieren ist offensichtlich: Es geht nicht allein um das Geschlechter-Thema, es geht vor allem um gutes, lebendiges, spektralfarbiges Kino – mit Überraschungen.

Beispielsweise der Dokumentarfilm über Tiny Tim ist eine solche. Gerade ist für Werke über Musiker scheinbar eine gute Zeit angebrochen, denn in der Fülle des (Über-)Alltagsangebots finden sich mit Julien Temples wundervoller Collage „Shane“ (natürlich über den legendären Kopf der irischen Pogues, Shane MacGowan) und demnächst mit einem erhellenden Streifen über die nicht minder relevanten Dinosaur Jr. („Freakcene“, ab 9.9., DNN berichten noch) gleich zwei aus dem Genre.

In „Tiny Tim“ geht es um den gleichnamigen Künstler, erzählt von Weird Al Yankovic. Quelle: Verleih

Geworben dafür wird natürlich mit dem ikonischen John-Lennon-Zitat: „Tiny Tim for President! Tiny Tim for Queen!“ Der schwedische Regisseur Johan von Sydow setzt sich auf die Spuren jenes begnadeten US-Künstlers, der weit mehr war als ein bunter Vogel, sondern einer, den man von Dylan bis Hendrix schwer verehrte, der 64 Jahre alt wurde, wundersam sang und die Ukulele im Pop hoffähig machte. (Aufführung: Freitag, 18 Uhr)

Über ihr Drama „Borderline“ sagt Regisseurin Anna Alfieri: „Diesen Film zu machen fühlte sich für mich so an, als würde ich mich einer Herzoperation unterziehen. Ich denke, wenn man sich dazu entschließt, seinen eigenen Schmerz für kreative Zwecke zu nutzen, muss man bereit sein, die Konsequenzen dafür zu tragen – im Guten wie im Schlechten!“ Beides ist im Film explizit enthalten. Tiefste Liebe zwischen zwei jungen Frauen, höchstes Glück, aber gleichzeitig das wiederkehrende Scheitern, weil Anna (die Regisseurin spielt selbst die Hauptrolle) nicht die Fähigkeit besitzt, dieses Glück und diese Liebe dauerhaft zu leben und sich an ihr zu erfreuen. „Borderline“ ist eine sinnliche Wucht! (Aufführung: Freitag, 21.15 Uhr)

Schon von den Mumins gehört?

Ebenfalls aus Italien kommt mit „Hochwald“ scheinbar nur die nächste Geschichte unter Tänzern, was immer deutlicher zum Sujet für Filme taugt. Regisseurin Evi Romen entwickelt aus dem Stoff über zwei junge Männer aber eine hochdramatische Geschichte, die vom Weggehen, Verlieren und Wiederkommen erzählt und gleichzeitig von Stadt und Land. (Aufführung: Sonnabend, 19 Uhr)

Schon von den Mumins gehört? Aber sicher! Wer Kind war (lang ist’s vielleicht her), Kinder hat (die auch mal klein waren) oder Enkel (die gierig sind auf Bild-Geschichten), wird an den nordischen Trollen nicht vorbeigekommen sein. Schöpferin war die Finnin Tove Jansson. Regisseurin Zaida Bergroth legt jetzt mit „Tove“ das erste und gleichzeitig wohl ultimative Biopic über Jansson vor, die als Zeichnerin und Autorin für Kinder und Erwachsene arbeitete, die karikierte und illustrierte, sich der Malerei hingab und von Finnland aus in die Welt begab, aufrecht für sich und andere stritt, Verbindungen zu Gleichgesinnten suchte.

„Tove“ mit der famosen Alma Pöysti in der Hauptrolle ging für Finnland an den Oscar-Start und wurde im Norden Europas zum Publikumshit, ähnlich wie zuvor schon „Astrid“ über Astrid Lindgren. Ihn im Rahmen des 2021er Queerfilmfestivals zu präsentieren, erscheint also fast logisch. (Aufführung: Sonntag, 15 Uhr).

Von Anne Daun