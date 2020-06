Quatuor Ébène zu Gast in Dresdner Philharmonie im Kulturpalast

Dresden

Der Auftakt im Februar bei den Konzerten der Dresdner Philharmonie für das Beethoven-Jahr 2020, in denen u.a. Streichquartette mit im zeitlichen Kontext entstandenen Sinfonien gekoppelt werden, war erwartungsgemäß wohl gelungen – nicht zuletzt durch den Qualitätsstandard des französischen Quatuor Ébène. Aber dann machte Corona erst einmal einen dicken Strich durch die Vorfreude auf Kommendes. Doch glücklicherweise hat das Quartett seine Aktivitäten im Zusammenhang mit dem 250. Beethoven-Jubiläum in einer CD-Box dokumentiert, die mindestens genauso ungewöhnlichen Charakter hat wie das Konzept der hiesigen philharmonischen Konzerte.

Beethoven – „Arbeit für ein ganzes Leben“, wie das Ensemble selbst sagt. Irgendwannn in ihrer nun zwanzigjährigen Karriere kam auch für sie der Wunsch, alle seiner sechzehn Streichquartette aufnehmen zu wollen, aber nicht in einer sterilen, technokratischen Studioatmosphäre. Zwischen April 2019 und Januar 2020 unternahmen sie daher insgesamt sieben Tourneen „around the world“ (nur Ozeanien und die Antarktis fehlten), an deren Ende jeweils Live-Aufnahmen am Konzertort standen. Der Cellist des Ensembles, Raphaël Merlin, bezeichnete das Unternehmen als Abenteuerreise, auf der es galt „die Universalität Beethovens zu testen“, seine weltumspannenden, zeitlosen Werte. Den Anfang machten im Juni 2019 das Wiener Konzerthaus und die ersten beiden der Razumovsky-Trias op. 59.

Eine neue Welt tut sich auf

Beethoven schrieb die Quartette 1806 und widmete sie dem russischen Abgesandten am Wiener Hof, Graf Razumovsky, der auch selbst ein begeisterter Geiger und Mäzen war. Bei ihrer ersten öffentlichen Aufführung waren die Hörer geschockt – wegen der damals ungewohnten Länge der Stücke, ihrer eher symphonischen Anlage, dem oft herben, zupackenden Ausdruck der Themen und deren Verarbeitung. Ja, eine neue Streichquartett-Welt hatte sich da aufgetan. Die unverstellte Lust an Beethovens hier offerierter Schroffheit, die Begeisterung und Entdeckerfreude an kompositorischer Dichte und Vielfalt gepaart mit Ehrfurcht vor der von den Interpreten alles abverlangenden Meisterschaft des Jubilars machen den besonderen Reiz dieser Aufnahme aus. Dazu kommt, dass über dem musikalischen Live-Erlebnis knisternde Spannung liegt. Fast wird es zur Nebensache, zur Selbstverständlichkeit, dass Quatuor Ébène trefflich genau den höchst unterschiedlichen Charakter der Quartette herausstellt, ihre Musizierweise gestochen klar, plausibel differenziert und tiefenscharf ist. Bei ihnen geht eben nichts schief!

Gleich mit der eindringlichen Ausbreitung des Kopfthemas durch das Cello im 1. Satz des F-Dur Quartettes, dem fein dosierten Weiterspinnen desselben durch die Mitstreiter und dem schön nuancierten Variieren des Materials wird klar, worauf die große Kunst des Quatuor Ébène besteht: in der interpretatorischen Eintracht, im gegenseitigen Verständnis. Eine Freude ist es, mit dem Ensemble in das dunkle Grau, in die melancholische Tiefe des Adagios einzutauchen. Dabei atmet dieses so gar kein triefendes Pathos, sondern hat Kontur. Und wie herrlich ungestüm und sprudelnd schließt sich der rasante Wirbel des Finales an – perfekt gespielt.

Vielschichtiges Allegro

Im Gegensatz zu beiden Schwesterwerken steht das mittlere der Razumovsky-Quartette nicht in einer Dur-Tonart, sondern in e-Moll. Irgendwie zerrissen wirkt das vielschichtige Allegro, das Quatuor Ébène geradezu unerbittlich und kantig (dabei sehr detailbewußt) zelebriert, regelrecht erschreckend. Umso „versöhnlicher“ wirken dann die weiche Eleganz, die Sanftheit des Molto Adagio oder die bizarre Heiterkeit des Allegretto-Maggiore. Wunderbar wird das Tempo des Presto-Finales austariert, ohne ihm etwas von seinem Überschwang und der Energie zu nehmen.

Quatuor Ébène präsentiert in beiden Fällen allerbestes Virtuosentum (ohne dass dieses Selbstzweck ist), einen untrüglichen Sinn für dynamische wie klangliche Kontrastbildung und vor allem ein von Herzen kommendes Engagement für Beethoven – an allen Pulten und in Gänze. Hoffen wir also auf die nächsten Auftritte des französischen Spitzenensembles bei der Dresdner Philharmonie.

