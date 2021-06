Pure Spiellust: „Trilogie der Sommerfrische“ am Staatsschauspiel Dresden

Dresden

„Venedig oder Paris, Rom oder Dresden? Hauptsache: Italien“ – mit einem leicht abgewandeltem Bonmot jüngerer deutscher Fußballgeschichte lässt sich der Fußballherren-EM-Auftakt am Freitagabend beschreiben. Gewonnen hat fast jeder. In Dresden vor allem die Schweiz(er).

Anlass für Worte der Freude

Was war geschehen? Genau 90 Minuten vorm Anpfiff des quasi-antiken Duells junger Ballstreichler in Rom trat Dresdens Staatsschauspielintendant Joachim Klement vor den Vorhang und nahm die Angst vor schlechten Nachrichten gleich selbst: Denn es ist die erste Premiere seit acht Monaten im großen Schauspielhaus (und die erste Vorstellung mit Publikum seit siebeneinhalb Monaten) – ein Anlass für Worte der Freude. Was folgte, war ein phantasievoll überbordender Sommertheaterabend mit aller technischen Finesse in großer Besetzung, ein Rausch für die Sinne, den so nur echtes Theater erzeugen kann. Insofern ist diese Klammer wichtig und richtig: Vor der großen Pause kam Tom Kühnels Gundermann-Revue „Alle oder keiner“ zur gefeierten Uraufführung.

Maßgeblich verantwortlich für die jetzige Renaissance: Rafael Sanchez, Baseler des Jahrgangs 1975, seit acht Jahren Hausregisseur in Köln. Mitsamt seinem bewährten Trio, mit dem er laut Programmheft „lange“, „kontinuierlich“ oder auch „eng“ zusammenarbeitet: Bühnenbildner Simeon Meier ist Züricher, Kostümbildnerin Ursula Leuenberger stammt aus Bern, Komponist Cornelius Borgholte aus Wattenscheid. Gemeinsam beglücken sie seit knapp zwei Dekaden deutschsprachige Bühnen, das Schweizer Trio im Dezember 2016 auch schon mit Falladas „Jeder stirbt für sich allein“.

Nun anderer Tobak, denn geboten wurde Carlo Goldonis „Trilogie der Sommerfrische“, just 260 Jahre reif. Der Venezianer, eigentlich Jurist bis Diplomat, der als Dramatiker Molière nachstrebte und ein Jahr nach dieser Uraufführung am Hofe zu Paris groß herauskam (um dort nach der Revolution verarmt zu sterben), wird hierzulande vor allem dank „Der Diener zweier Herren“ geliebt.

Noch abgeklärter geht es hier zu: Denn die edlen Bürger von Livorno rüsten sich, um wie üblich nach der Weinlese gen Montenero in die wohlverdiente Sommerfrische zu kutschen. Es werden schicke Klamotten und viel Proviant geordert, so genannte gute Freunde ein- und ausgeladen sowie bewährte Netzwerke wie Intrigen rekultiviert. Doch es ist damals im Kleinen wie heute im Großen: Eigentlich sind (fast) alle schon Pleite, helfen können nur Geldspritzen, hier allerorten als Mitgift vermutet. Es geht also um Liebe als Abenteuer in Zeiten geldträchtiger Vernunftehen.

Ein sattes Vierfach-Happy-End

Durch asymmetrische Beziehungsspiele wird nach Irrungen und Wirrungen, Briefen und Boten (mit Doppel-, Kurz-, Diagonal- und Fehlpässen sowie wenigen Abseitsstellungen bei vielen Ecken) das höchstmögliche Paarungspotenzial, ein sattes Vierfach-Happy-End, natürlich erreicht. Doch dass dies wirklich gut ausgeht, liegt nicht nur an Regie und Goldoni, sondern ist bei dieser Besetzung auch zu erwarten: Mit Henriette Hölzel, Jannik Hinsch und Thomas Eisen waren gleich drei von Kühnels toller Gundermann-Revue-Besetzung dabei. Mit Christine Hoppe und Holger Hübner sowie Philipp Lux und Eisen hatte Sanchez (s)ein tragendes Fallada-Quartett am Start. Zählt man Anna-Katharina Muck und Ahmed Mesgarha noch hinzu, kommt man allein bei den sechs Leitgrößen auf 166 Dresdner Jahre gediegener Ensembleerfahrung. So konnte Sanchez – angesichts des Premierendatums und in seichter Erinnerung ans wunderliche Bern anno 1954 – bei der Rom-Alternative auf die bewährte Parole setzen: „Elf Komödianten müsst Ihr sein!“

Über all dem schwebt die einzig mittellose, wahre wie standesgemäße Liebe, die Paolo und Brigida (kurz: Paul und Paula) alias Jannik Hinsch und Henriette Hölzel in ihrem jugendlichen Furor ebenso sehenswert ausspielen wie Studiostudent Anton Löwe den Zweitdiener Cecco, der am Ende dem durchtriebenen Anwalt Fulgenzio in Person von Ahmad Mesgarha als allerletzte Pointe dient.

Hölzel darf als besonderer Traum auch einen Song lang durch die Sommernachtsluft schweben. Dieses Spiel mit den rund drei Dutzend pinkfarbenen Schwimmnudeln wirkt in der Prägnanz dann doch ästhetisch übertrieben, weil man sich eigentlich an den wilden Kostümen mit vielen Deutungsmustern wie auch dem in der Tiefe des Raumes durchdachten Bühnenbilds, das jeden der drei Akte neu prägt, nicht genug sattsehen kann und mit dem gespielten wie assoziierten Pointenreichtum genug gefordert ist.

Mehrmals wird sanfter Szenenapplaus erregt – gern beim kurzen Einspiel von Italo-Schlagern, meist nur kurz angedeutet und konterkariert mit einer Art stetem Klassiksoundtrack im Hintergrund. Doch in Summe wahrt Sanchez die Balance in der Distanz zum Kitsch, auch überschreibt er (wie heute üblich, um sich mit Federn Berühmterer zu schmücken) die Geschichte nicht – es bleibt ein Goldoni. Und er gönnt den beiden Zank-Elstern Vittoria und Giacinta als Objekte der Begierde, die sich drei Mal um den herrlich komischen Raiko „Guglielmo“ Küster balgen, jeweils einen wunderbar ruhigen Monolog, den Anna-Katharina Muck und Christine Hoppe genießen. Auch Moritz Dürr besticht als darbende Sabina, die unsterblich in Lux‘ schorrenden Hippie Fernandino verliebt ist.

Auf in die Restspielzeit

Der größte Verdienst des Abends: Die realitätsfernen wie absurden Vorschriften des derzeitigen Probenbetriebs – auf der Bühne vor allem ein stetes Abstandsgebot – bekommt man hier nur mit, wenn man darauf achtet. Sanchez‘ Team gelingt es – selbst wenn man nicht jede Idee sofort entdecken oder bei jeder Albernheit zu wiehern vermag – eine sehnlichst erwartete Neuerweckung des Spieltriebs, dessen Unterhaltungswert weit über alle bisherigen (und höchstwahrscheinlich auch kommenden) Spiele dieser seltsamen Herreneuropameisterschaft hinausgeht. Drei Halbzeiten in 135 Minuten werden geboten – und bei der A-Premiere am Freitag mit einem längeren Applaus als ein gewöhnliches Elfmeterschießen belohnt.

Der längere Premierenapplaus lässt dem Werk einen veritablen Erfolg in Sachen Auslastung und interaktivem Theaterlustfaktor prognostizieren. Der Darstellerbrigade gelingt ein ähnliches fulminantes Mannschaftsspiel wie bei der jüngsten Premiere im Oktober. In Sachen körperlicher Verausgabung und handwerklicher Präsenz verlangt Sanchez wohl noch mehr als Kühnel, so dass sich die elf Freunde auf der Bühne (ebenso wie die Techniker) auf jene Zeiten freuen dürfen, in denen Löhne gerecht nach körperlicher Bewegung, also nach leibhaftigem Kalorienverbrauch, gezahlt werden. Vor allem nach diesem Wochenende – mit dreifacher Trilogie ohne Gegenstück. So startet das Schauspielhaus mit einem echten Hattrick in die Restspielzeit.

Nächste Vorstellungen: 17. & 18. Juni

Von Andreas Herrmann