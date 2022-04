Puppentheatertage und erzgebirgische Landschaftsgemälde auf Schloss Lauenstein

Altenberg

Erstmalig wird im Schloss Lauenstein ein umfangreicher Einblick in die über vierzigjährige Sammeltätigkeit bildender Kunst (vor allem Malerei und Grafik) des Museums gegeben. Angefangen hat alles 1979, mit der Gründung des Museums. Der damalige Leiter Jürgen Albertus legte den Schwerpunkt bei der bildenden Kunst auf die Themen Landwirtschaft und Landschaft. Mittlerweile sind es etwa 300 Kunstwerke, vorwiegend aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Ein (geringer) Teil befindet sich in den Räumen der Dauerausstellung, der überwiegende Teil wurde noch nie gezeigt. Mit der aktuellen Ausstellung präsentieren nun die Leiterin Gabriele Gelbrich und der Kurator Dieter Hoefer über 40 Arbeiten von 29 Künstlern.

Aquarelle von Querner, Farbexplosion von Haselhuhn

Der ehemals in Börnchen lebende Curt Querner ( 1904–1976) ist mit zwei Arbeiten zu sehen. „Landschaft Karsdorf“ von 1960 und das „Gehöft“ von 1942, beides Aquarelle, zeigen seine Meisterschaft. Werner Haselhuhns (1925–2007) „Feld im Sommer“ ist eine Farbexplosion. Das golden und rot schimmernde Getreidefeld wiegt sich im Wind. Ebenso beeindruckend zwei Holzschnitte. „Pferdegespann“ von 1966 macht die Schwere der landwirtschaftlichen Arbeit mit deftigen, groben Schnitten und damit stark kontrastierenden Schwarz-Weiß-Gegensätzen kenntlich.

Erzgebirgs-Motive von Fritz Tröger

Heribert Fischer-Geisings „Schäferei bei Lauenstein“, ein Aquarell von 1952, ist eher von der Neuen Sachlichkeit der 1930er Jahre geprägt. Erstaunlich auch die Arbeiten von Fritz Tröger (1894–1978). In Laske bei Kamenz hatte er seit 1936 sein Landatelier. Hier entstanden viele seiner Landschafts- und Dorfansichten. Dass er aber auch Motive im Erzgebirge fand („Dorfstraße mit Traktor“, Faserstift/Kreide, 1974), wird für viele Kunstfreunde neu sein.

Kornpuppen und Jauchefass

Früher waren sie ein prägendes Element der Sommer- und Herbstzeit: „Kornpuppen“ von Gerhard Schiffel (1913–2002), ein Aquarell von 1952. Hans-Jürgen Reichelts (1956) Arbeiten haben immer etwas Morbides an sich, und doch überwiegt die Neugier, alles genau anzuschauen, um jedes noch so kleine Detail erkennen zu können („Das Jauchefass“, Radierung, 1991).

Paul Michaelis: "Herbst im Osterzgebirge", Öl auf Leinwand, 1973, 140 x 160 cm. Quelle: Repro: Osterzgebirgsmuseum Schloss Lauenstein

Nicht nur sozialistischer Realismus

Eine echte Überraschung ist „Herbst im Erzgebirge“, eine Ölarbeit von 1973 von Paul Michaelis (1914–2005), der Dozent und Professor an der Hochschule für Bildende Künste Dresden und deren Rektor von 1959 bis 1964 war. Dass Michaelis vielen ausschließlich als Maler des sozialistischen Realismus im Gedächtnis blieb, wird seinem Œuvre nicht in Gänze gerecht. Die hier ausgestellte Arbeit zeigt einen Blick auf zwei kleine Berghütten in einem Tal. Ein aufkommendes Unwetter steht wie eine gespenstische Wand im Raum und nimmt einen großen Teil des Bildes ein.

Neuentdeckungen

Den Reiz der Ausstellung macht vor allem aus, Künstler kennenzulernen, von denen wir bisher (noch) nichts gehört haben. Werner Hanskes (1903–1983) „Niklasberg“, das heutige Mikulov im böhmischen Erzgebirge, ist eine lavierte Kreidezeichnung, die den 500-Seelen-Ort aus ungewöhnlicher Perspektive zeigt. Ähnlich die Arbeit von Rudolf Herrmann (1876–1963), ein Aquarell von 1935. Es zeigt „Bärenstein“ im Winter. Sommerlich geht es bei Hans Lindner (1883–1944) zu. „Feldlandschaft mit Spaziergängern“ ist ganz im Stil des französischem Impressionismus gemalt. Eine stimmungsvolle Abbildung eines flüchtigen Moments.

Kurt Preissler: "Vorfrühling in Sayda/Ullersdorf", Kreidezeichnung, 1947, 30 x 43 cm. Quelle: Repro: Osterzgebirgsmuseum Schloss Lauenstein

Kurt Preissler (1893–1968) studierte an der Kunstakademie in Dresden u. a. bei Robert Sterl und Richard Müller. Obwohl ihn Studienreisen nach Dänemark, in die Schweiz oder nach Italien und Polen führten, ließ ihn sein Geburtsort nicht los. In und um Sayda, zwischen Rechenberg-Bienenmühle und Olbernhau gelegen, entstanden seine Dorf- und Landschaftsansichten („Vorfrühling in Sayda/Ullersdorf“, Kreidezeichnung, 1947). Christa Engler-Feldmanns (1926–1997) bekannteste Arbeit war ein Gobelin im alten Dresdner Kulturpalast. Die Malerin und Textilgestalterin stellte mit der Ölarbeit „Erzgebirge“ in naiver Manier erzgebirgische Motive von damals und heute gegenüber.

Eine sehenswerte Ausstellung. Es ist an der Zeit, Kunst und Künstler des Erzgebirges wieder deutlich bekannter zu machen. Es ist noch viel zu entdecken.

bis 8. Mai „Erzgebirgische Landschaften – aus der Sammlung Osterzgebirgsmuseum Schloss Lauenstein“, Osterzgebirgsmuseum Schloss Lauenstein, Di bis So 10 bis 16.30 Uhr, Mo geschlossen

Von Siegfried D. Peter