„Eleganz ist das Gleichgewicht von Proportion, Emotion und Überraschung“, meinte einmal der italienische Modeschöpfer Valentino Garavani, der zumindest vielen Frauen ein Begriff ist. Nun lebten die beiden Meissner Porzellangestalter Johann Joachim Kändler und Peter Reinicke sowie der Pariser Antoine-Robert Bunon zwar deutlich früher als der 1932 geborene und noch immer lebende Garavani, aber zusammen schufen sie eine Pendule (eine mit ei­nem mechanischen Pendel als Taktgeber ausgestattete Uhr), die sich durch ein absolutes Gleichgewicht von Proportion, Emotion und Überraschung auszeichnet, sprich Eleganz pur ausstrahlt.

Eleganter Luxus aus der Vergangenheit

Es war im tiefsten 18. Jahrhundert, als gewiefte wie ihr Handwerk verstehende Pariser Luxuswarenhändler eine neue Mode kreierten: Sie ließen diverse Luxusgüter, zu denen auch Meißener Porzellanfiguren gehörten, mit feuervergoldeten Bronzemontierungen und französischen Porzellanblüten zu dekorativen Ensembles kombinieren.

So entstanden aufwendige Leuchter, Schreibzeuge oder Kaminuhren, deren einzelne Teile nicht unbedingt in einem inhaltlichen Zusammenhang standen. So auch auf der abgebildeten Pendule, die im Bayerischen Nationalmuseum in München ausgestellt ist. Hier flankiert ein musizierendes türkisches Pärchen eine Dame im höfischen Kostüm, die einen Papagei mit Kirschen füttert.

Ein hinter ihr stehender Harlekin ahmt die Dame in spöttischer Manier nach und zielt damit auf die pikante Symbolik, galt die Kirsche doch als Symbol der Jungfräulichkeit, die man nicht leicht verschenken sollte.

Die Figuren wurden in Meißen gefertigt, die Blumen um 1745/1750 in der Porzellanmanufaktur Vincennes. In Paris erfolgte dann die Montierung der 55,5 Zentimeter hohe Prunkpendule aus Hart- und Weichporzellan und vergoldeter Bronze. Die Uhr gelangte 1966 als Geschenk des Freundeskreises des Bayerischen Nationalmuseums e. V. in die Sammlung des Hauses.

Von Christian Ruf