Dresden

Als die Capella de la Torre angesprochen wurde, sich am Projekt „Singt Schütz!“ mit sächsischen Kantoreien zu beteiligen, sagte sie sofort zu. Das Projekt habe sie begeistert, erinnert sich Leiterin Katharina Bäuml. Nun konnte das Programm, das ursprünglich bereits im Februar starten sollte, beginnen. Nach dem Auftakt im Freiberger Dom endete am Sonntag das erste lange Wochenende in der Himmelfahrtskirche Leuben.

Vielen Köchen gelingt der Brei

So wie in Leuben (Kantoreien der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Dresden-Ost und Kantorei Gruna-Seidnitz) sind jeweils zwei Chöre oder Kantoreien beteiligt. Auch Jugendliche (Freiberg: Jugendkantorei) werden angesprochen. Meist stehen um die 70 Sängerinnen und Sänger hinter Katharina Bäuml, die zunächst ein wenig in Sorge war, wie das klappen wird – vier verschiedene Chöre in vier Tagen. Doch es habe funktioniert, „als würde man das Licht anschalten“. So erlebten es auch die Zuhörer in Altleuben, wo die beiden Kantorinnen Katharina Reibiger und Charlotte Kress ihre Chöre dirigierten.

Die Capella de la Torre (zu deutsch etwa „Turmbläser“) hat ein eigenes musikalisches Gewand. Ihre Instrumente kannte schon Heinrich Schütz, doch verzichtet das Ensemble im Gegensatz zu anderen auf Streicher. Mit Schalmeien / Chalumeau, Dulzian und Posaune bestimmen die Bläser den Ton, sind aber in Besetzung und Stimmlage flexibel. Den tiefen Dulzian tauschte Annette Hils einmal gegen eine kleine Flöte, so wie Frank Pschichholz zwischen Chitarrone und Barockgitarre wechselte.

Dazu – und das ist Teil des typischen Klangbildes – gibt es viele Perkussionsinstrumente (Mike Turnbull). Das erhöht nicht zuletzt den Spaß – auch beim Erarbeiten für die Ausführenden – , manchmal wurde es der Trommeln und Glöckchen aber etwas viel, wie vor dem letzten Stück, Heinrich Schütz‘ „Verleih uns Frieden“ (SWV 354).

Kraftvolle Aufführung

Die Freude am Projekt, am Singen, war den Chören deutlich anzumerken. Nicht nur mit und ohne Begleitung, auch in der Aufstellung gab es in den fünf Werken Variationen. Mit zwei Stücken aus den Becker-Psaltern, „Freut euch des Herrn, ihr Christen all“ (SWV 130, mit Instrumentalensemble) und „Der Herr ist mein getreuer Hirt“ (SWV 120, a cappella) hatte es begonnen, in der Mitte sorgte Hans Leo Hasslers Cantate Domino im Verbund von Chor, Ensemble und Solosopranistin Cécile Kempenaers für den vielleicht expressivsten Eindruck der Gesangsstücke.

„Verleih uns Frieden“ wiederum ging am Ende des Programms allen wohl besonders nahe. Dazwischen präsentierte sich die Capella de la Torre mit Instrumentalwerken von Moritz Landgraf von Hessen (einem Förderer Heinrich Schütz‘), Andrea Falconieri und anderen.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Zuhörer durften schließlich mehr „mitnehmen“ als nur einen guten, schönen Eindruck. Denn Katharina Bäuml hatte mit ihrer Capella unter anderem die Battaglia eines anonymen Komponisten in der Fassung von Johann Caspar von Kerll gespielt. „Battaglia“, erfuhr das Publikum in der Moderation (Martin Krumbiegel), ist eine Schlachtenmusik, wie sie auch in Schütz‘ „Verleih uns Frieden“ mit den Zeilen „ es ist doch ja kein ander nicht, | der für uns könnte streiten“ eingegangen ist.

„Singt Schütz!“ kam an, und so hatte am Ende Hassler die letzten Worte: Tanzen und Springen war als Entsprechung des Projektes eine gute Wahl.

Von Wolfram Quellmalz