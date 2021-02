Projekt aus Dresden und Radeburg: Mail Art-Stimmen aus dem Lockdown

Dresden

Man braucht nur wenig, um kreativ zu werden und die gegenwärtige Situation zu reflektieren: Eine Postkarte im Format 10 mal 15 cm und eine Idee genügen, wenn man sie als analoge Collage, je nach den eigenen Fähigkeiten und ohne Einschränkung der Stilmittel und Materialien, malerisch oder grafisch gestaltet. So entwickeln sich Malerei, Text, Collage, Fotografie etc. im individuellen Gestalten von Poststücken schnell zur Leidenschaft.

Aus Anlass von Corona entstand das Mail Art Projekt von Petra und Burkhard Schade aus Radeburg gemeinsam mit der Dresdner Malerin Anita Voigt, die zunächst im Netz ihre Freunde und Bekannten aufriefen, sich mit den elementaren und mentalen Folgen der Corona-Pandemie auseinanderzusetzen.

Bereits 400 Karten eingegangen

Das Interesse der drei Künstler/innen zielt darauf, was die Menschen in dieser Zeit bewegt. Welche Gefühle und welche Träume haben sie an sich und den anderen entdeckt, was hat sich für sie verändert und was haben sie dazu gewonnen, sind zentrale Fragen. Absicht ist es, den Menschen eine Stimme aus dem Lockdown zu geben und eine breite Masse dafür zu interessieren, freudig mitzutun.

Die Aktion richtet sich an alle Generationen, ob jung oder alt, an Künstler und Laien gleichermaßen und an Kinder und Jugendliche. „Es soll ein Stimmungsbarometer der Menschen sein, eine Aktion der Hoffnung, des globalen Denkens, aber auch des lokalen Handelns“, schrieb Petra Schade in einem Statement.

Seit Mitte Januar erhielten die Initiatoren bereits 400 Karten aus ganz Deutschland, der Schweiz und Griechenland. Das Ergebnis der Aktion, die Mail Art Sammlung, soll nach dem Lockdown in einer Wanderausstellung deutschlandweit präsentiert werden.

Kontakt und Einsendungen der Postkarten an:

Atelier PeScha, 01471 Radeberg, Dresdner Straße 10 www.atelier-pescha.de/Anita Voigt, 01129 Dresden, Schützenhofstraße 16 www.anitavoigt.de /Burkhard Schade www.lichtschnipsel.de

Von Heinz Weißflog