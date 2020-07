Pirna

„Jede Bewegung, jede Haltung ist Mitteilung“, sagt der Bildhauer und emeritierte Professor der Dresdner Kunsthochschule Helmut Heinze, „den Geist kann man ja nicht modellieren.“ Die dreidimensionalen Künste werden von Fragen nach Form, Proportion, Material und Raum bestimmt – bis heute, wie die Ausstellung zur Dresdner Bildhauerschule in den Bastionen von Pirna-Sonnenstein zeigt.

In den drei Türmen und auf den Freiterrassen der ehemaligen Wehranlage werden für die Dauer von zwei Jahren fast 80 Plastiken, Skulpturen und Installationen präsentiert, die von bekannten Lehrerpersönlichkeiten stammen, die seit Anfang des 19. Jahrhunderts an der Dresdner Kunsthochschule wirkten oder noch wirken: Ernst Rietschel, Ernst Julius Hähnel und Johannes Schilling, Georg Wrba, Karl Albiker und Eugen Hoffmann, Hans Steger, Gerd Jaeger und Helmut Heinze, bis hin zu Ursula Sax, Klaus Schwabe, Klaus-Michael Stephan, Detlef Reinemer, Martin Honert und Barbara Wille.

Anzeige

Im Wandel politischer Systeme

Mit dieser ersten Zusammenschau ihrer Werke – darunter viele, die lange nicht ausgestellt waren und von den Nachfahren geliehen werden konnten – leistet die von Kuratorin Christiane Stoebe lange vorbereitete Präsentation mehrerlei: Zum einen stellt sie einen Beitrag zur Dresdner Stadt- und Kulturgeschichte dar, schließlich haben viele der vertretenen Künstler das Aussehen Dresdens mit baugebundenen und freistehenden Arbeiten geprägt. Zum anderen werden hier wichtige Abschnitte der Geschichte der Hochschule für Bildende Künste (HfBK) als Institution im Wandel politischer Systeme sichtbar wie auch Aspekte der Geschichte der Bildhauerei vom Ende des Klassizismus bis zur unmittelbaren Gegenwart.

Weitere DNN+ Artikel

Skulpturen brauchen Licht und Luft, denn Material und Oberflächenbearbeitung müssen bei geeigneter Beleuchtung und aus der Nähe betrachtet werden. Die Forderung nach genügend Platz löst die Schau überwiegend ein, denn die Werke werden in den verzweigten Gemäuern der Festungsanlage präsentiert, die reich ist an Durchbrüchen und Durchblicken. Und: Angesichts epidemiologisch begründeter Skepsis gegenüber Aufenthalten in geschlossenen Räumen mit anderen punktet diese Schau mit offenen und halboffenen Arealen, durch die ein stetes Lüftchen weht.

Pirna Skulpturensommer 2020 Quelle: Jens Dauterstedt

Vor allem im Freien, auf den Terrassen lassen sich unterschiedliche Blickwinkel, Nah- und Fernsicht sowie die Bearbeitung der Rückseiten vieler Figuren studieren. Die Lichtsituation im Innern dagegen ist nicht für alle Arbeiten optimal; gerade in den dunkleren Bereichen wird mit Lampen und Spots gearbeitet, deren Beleuchtung an Tageslicht oder ein ausgefeiltes museales Lichtkonzept nicht heranreicht.

Es ist das Verdienst (und Wagnis) dieser Schau, dass sie die Werke eines Künstlers nicht separiert von jenen der Kollegen zeigt, sondern eine Durchmischung versucht. Das funktioniert gut bei Künstlern in einem Lehrer-Schüler-Verhältnis oder Werken mit gemeinsamen Bezugspunkten: Die Büsten, Statuetten und Denkmalsentwürfe der Begründer der sogenannten Dresdner Bildhauerschule etwa, wie die Verkleinerung des Weimarer Goethe-Schiller-Monuments von Rietschel neben Arbeiten Hähnels und Schillings in Sichtachse. Zusammen machen sie das ständige Abwägen zwischen Repräsentation und Individualität in der Bildhauerei jener Zeit greifbar.

Karl Albikers tänzerische „Giulietta“, die eine Art Auftakt im ersten Turm bildet, sowie die männlichen und weiblichen Aktfiguren von Hans Steger, Gerd Jaeger, Walter Arnold, Arndt Wittig und Heinze im Anschluss deklinieren Körperhaltungen und die daraus resultierenden unterschiedlichen Ausdrucksgehalte durch. Hier werden Entwicklungsstränge und Kontinuitäten von der Weimarer Republik bis zur figürlichen Plastik in der DDR erkennbar, ohne lineare Verläufe zu postulieren.

Ausstellung mit Mehrgewinn

Je jünger die Exponate, umso deutlicher sind ihre unterschiedlichen Ansätze und Prinzipien, sodass die gemeinsame Präsentation eine besondere Herausforderung darstellt. Ursula Sax’ Serie zum umbauten Raum mit den kleinen archaisierenden Terrakotta-Arbeiten „Turm“, „Tempel“ und „Wall“ von 1994/2014 ist im dritten Turm etwas separiert platziert und funktioniert so, vor Mauerwerk als Kommentar zu Architektur und Raum recht gut. Martin Honerts comicartige Kindheitsreminiszenz „Bande“ in Polyester und Edelstahl von 2002 ist überzeugend, berührend und witzig – doch mit Klaus-Michael Stephans expressivem „Stürzenden Pferd“ und „ Noli me tangere“ verträgt sie sich nicht. Auch nicht mit Barbara Willes Videoarbeit „Tunnel|Passage“ von 2005/16, wenngleich man beide keinesfalls missen möchte. Willes leise und kluge Arbeit ist hier als Kommentar auf die Geschichte des Ausstellungsortes zu lesen, der einstigen NS-Tötungsanstalt von zehntausenden psychisch Kranker.

In diesem Raum wagt die Ausstellung vielleicht zu viel, aufs Ganze betrachtet aber gewinnt sie eine Menge: Ein Spektrum der Bildhauerei, Plastik, Installations- und Raumkunst der vergangenen zwei Jahrhunderte bekommt in dieser Zusammenschau von inhaltlich, formal und materiell unterschiedlichen Strömungen seinen Auftritt – und zwar nicht als dekoratives Anhängsel oder didaktisches Begleitmaterial zur Malerei, sondern als Körper- und Raumkunst eigenen Werts.

Pirnaer Skulpturensommer 2020/21: Die Dresdner Bildhauerschule – von Ernst Rietschel bis heute.

Bastionen Festung Sonnenstein, Schlosshof 2–4 (Schlossterrasse), Pirna. bis 27. September,

Mittwoch bis Sonntag sowie feiertags 13 bis 17 Uhr geöffnet. Fortsetzung ab Mai 2021 mit Begleitprogramm. Siehe: www.pirna.de/skulpturensommer

Von Teresa Ende