Premiere von Monika Marons Essays in Dresden-Loschwitz

In ihrem neuen Buch „Krumme Gestalten, vom Wind gebissen“ zeichnet Monika Maron ein vielseitiges, anregendes, Widerspruch provozierendes Selbstporträt ihrer Gedankenwelt – in 13 Essays, entstanden in 30 Jahren. Die 1941 geborene Berliner Schriftstellerin, die 1988 nach Westdeutschland ging, nachdem ihr Debütroman „Flugasche“ 1981 nur dort und nicht in der DDR erscheinen durfte, zeigt sich als wache Querdenkerin.

Es gibt schwächere Texte und beeindruckende

Sie offenbart ihre tiefe Verbundenheit mit der Natur, mit der dürftigen, doch schönen Landschaft im östlichsten Zipfel Vorpommerns, durch die ein „bissiger Wind“ weht. Sie zeigt uns ihren Hund als Persönlichkeit. Sie ärgert sich über Pauschalurteile, stellt gängige Denkklischees in Frage, etwa das über die Besonderheit von Frauen in der Kunst: „Ob meine Kreativität weiblicher Natur ist, weiß ich nicht.“

Es gibt schwächere Texte ohne besondere Note, etwa den über das Altern. Dann wieder beeindruckende, beispielsweise das Porträt über die jüdische „erzählende Dichterin“ Ida Fink, die sich weigert, Tote zum Material für Literatur zu degradieren, ihnen ein Stück Biografie zurückgibt, „indem sie die Übergänge aus der Normalität in das Unbegreifliche beschreibt“. Monika Maron bekennt sich zur Tradition der Aufklärung, verteidigt als Atheistin die säkulare Demokratie, auch gegen Vertreter des Islam, die Religion über den Staat stellen oder in ihrem Namen Menschen töten. Sie ruft all jene zu Solidarität auf, „die für ein freiheitliches, säkulares Europa streiten, unabhängig von ihrer Herkunft und ihrem Glauben“, religionskritische Musliminnen eingeschlossen. Das tut sie in ihrer Rede zum Lessingpreis 2011 sehr differenziert. Wer ihr Feindschaft gegenüber Muslimen vorwarf, hätte besser zuhören sollen. Zu Recht polemisiert sie gegen jene, welche die große Keule schwingen nach der Formel: „Kritik am Islam gleich Islamophobie gleich Rassismus“.

Klagen aus dem Schmollwinkel heraus

Doch in den folgenden Jahren nimmt ihr Unbehagen an „genderisierter Sprachverstümmelung“, Hunderttausenden Windrädern und Hunderttausenden Einwanderern sowie Drohungen mit dem Weltuntergang durch Klimawandel zu. Bei geringster Kritik werde man „rechter Gesinnungsart“ verdächtigt. Statt mit Argumenten gegenzuhalten, klagt sie aus dem Schmollwinkel heraus und verliert darüber ihr früheres Differenzierungsvermögen. Etwa, wenn sie erst erklärt, ihr liege es fern, die Bundesrepublik mit der DDR zu vergleichen, sie dann aber gleichsetzt, indem sie von einer Deutungsmacht spricht, „die blindlings mit Verdächtigungen und Diffamierungen um sich werfen darf“. Diese Diffamierungen gibt es, vor allem in den sogenannten „sozialen Netzwerken“. Seriöse Kritik jedoch auch.

Warum nur beruft sie sich bei der Gleichsetzung mit der DDR auf ihr „Gefühl“? Eine Intellektuelle, die sich acht Jahre zuvor Lessing und Moses Mendelssohn verpflichtet zeigte? Auch mit denen gingen Gegner damals nicht zimperlich um. Mehr vom Selbstbewusstsein und Esprit der beiden großen Aufklärer täten den Texten Monika Marons gut, Vernunft, kluger Witz statt Wut, statt Verbitterung und „galligem Gelächter“. Bauchgefühle sollten nicht das letzte Wort haben. Sie wären das Ende des Meinungsstreits.

Monika Maron: Krumme Gestalten, vom Wind gebissen. Essays aus drei Jahrzehnten. Edition Buchhaus Loschwitz. 112 S., 17 Euro

Die Buchpremiere mit der Autorin am heutigen Freitag m Kultur-Haus Loschwitz ist ausverkauft.

Von Tomas Gärtner