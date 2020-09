Premiere in Dresden: „Sie mich auch“ in der Herkuleskeule

Dresden

Der modernen Betroffenheitskunde zufolge sind alle Unterschiede zwischen Menschen, etwa Männern und Frauen, nur ein gesellschaftliches Konstrukt. Andererseits jammern in diesem Land unglaublich viele, weil sie sich aus den unterschiedlichsten Gründen von offenbar doch anders gearteten Mitbürgern diskriminiert, zurückgesetzt und verkannt fühlen. Ständig ist einer wegen irgendwas beleidigt, das hat auch Philipp Schaller, der neue künstlerische Leiter der Herkuleskeule, erkannt. Deshalb stellt er seinem Programm „Sie mich auch!“, das am Dienstag unter einschlägigen Corona-Bedingungen Premiere hatte, vorsichtshalber Warnhinweise voran, etwa dass er mit den Mitteln der Ironie arbeite, und zwar ohne vorher zu sagen, wann. Oder auch, dass es zur Grundidee der Satire gehöre, Grenzen zu überschreiten.

Vorbemerkungen , Zwischenbemerkungen , Nachbemerkungen

Bei diesen Hinweisen zum besseren Verständnis belässt Schaller es aber nicht. So wie manche nach der Methode „Von hinten durch die Brust ins Auge“ verfahren, wenn sie zu faul oder feige sind, etwas direkt anzusteuern oder anzusprechen, so folgen bei ihm auf allerlei Vorbemerkungen fast umgehend die Nachbemerkungen, die nur kurz von einer Zwischenbemerkung unterbrochen werden. Denn sicher ist sicher. Die Diskussion um seine Berufskollegin Lisa Eckhart, die diffamiert und diskreditiert wird, ist ihm nicht entgangen. Sie wird auch noch im Gefühl jener moralischen Überlegenheit geführt, das die Linken sogar fast noch mehr für sich reklamieren würden als die Rechten, wie der an sich bekennende linke Schaller durchaus erkannt hat.

Anzeige

Er widmet sich aber auch anderen Feldern. Man muss schon komisch gestrickt sein, wenn man den Sprachpanschern durchgehen lässt, dass es künftig nicht mehr „ Folter“, sondern „alternative Verhörmethode“ heißt. Und wo soll das hinführen, wenn ein Kind Rechtschreibung nach der Methode „Schreiben, wie man hört“ lernt? Das kann, wenn dies in Dresden, Niederbayern oder auf der Schwäbischen Alb so erfolgt, nur katastrophal enden.

Weitere DNN+ Artikel

Zuschauerschwund nach der Pause

Und immer wieder begibt auch Schaller sich nolens volens doch auf das heikle Feld der Deutungskämpfe rund um die moralische Überlegenheit. Ihn stört, dass Seehofer eine solche an den Tag legt, allerlei Gags und Pointen offenbaren – da kann er nicht aus der Kabarettistenhaut – dass er selbst dies auch tut. Ansonsten hält er es gern mit Rosa Luxemburg, die einst schrieb: „Dann sieh, daß Du Mensch bleibst: Mensch sein ist vor allem die Hauptsache. Und das heißt: fest und klar und heiter sein, ja heiter trotz alledem und alledem, denn das Heulen ist Geschäft der Schwäche.“

Klipp und klar lässt Schaller die nach der Pause nicht signifikant kleiner gewordene Zuhörerschar wissen, dass er keine Lösungen, keine Antworten habe, das sei auch nicht seine Aufgabe als Kabarettist. Er gedenke auch nicht, das Publikum von wo auch immer abzuholen, zumal es in der Regel zu Missverständnissen führe, wenn man vermute, wo einer sitze oder stehe. Zu den Vorbemerkungen gehört die Bitte ans Publikum, von ihm keine Haltung zu erwarten – auch das ein sehr ungewöhnliches Eingeständnis, denn gerade die (selbstverständlich einzig und allein) richtige Haltung unterstellen sich Kabarettisten und ihre Anhänger gern gegenseitig.

Keine Chance dem Fatalismus

Schaller ist da anders, er räumt ein, dass er in seiner Haltung schwankt, dass sie beeinflussbar ist. Letztlich blitzt aber dann doch immer wieder seine Haltung auf, ob es nun um die Flüchtlingsfrage, die Komplexität des deutschen Humors oder etwa die Positionen von AfD oder auch CSU geht. Es stößt ihm auf, dass Städte wie Ueckermünde, Schwedt oder auch Hoyerswerda „sich auflösen“, dass Länder wie Saudi-Arabien von der Liste der Schurkenstaaten gestrichen werden, wenn sie signalisieren, „unsere Waffen zu kaufen“. Mag sein, dass sich anders als mit Fatalismus die Welt nicht ertragen lässt, wie Schaller gegen Ende des Bemerkungsreigens sinniert, aber letztlich wird klar, dass er dem Fatalismus keine Chance zu geben gedenkt.

nächste Aufführungen: 11., 13. & 20. September

www.herkuleskeule.de

Von Christian Ruf