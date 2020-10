Premiere im Societaetstheater Dresden: „Ich erwarte die Ankunft des Teufels“

Dresden

Gerade erst am Anfang unserer neuen Zeitrechnung, sprich: zu Beginn der Corona-Wahrnehmung in unseren Breiten, erschien Mary MacLanes Buch „Ich erwarte die Ankunft des Teufels“ in deutscher Übersetzung. Und es ergibt Sinn, dass es in der Zeit des Lockdowns euphorisch gefeiert wurde, fühlte sich doch die Autorin vor mehr als 100 Jahren so eingesperrt in ihrem Leben, wie auch wir es empfanden, als wir nicht mehr shoppen und ausgehen konnten. Wobei die 19-Jährige in einem Kaff in Montana natürlich deutlich größere Einschränkungen zu erdulden hatte. Zumal eine junge Frau mit der Energie, dem Freiheitswillen, der Kraft und der Egomanie dieser Mary McLane.

Laut, lärmend, tragikomisch

Auch Philipp Lux und Oda Jekaterina (ehemals Oda Pretzschner) hat dieses Buch fasziniert. So sehr, dass sie ein Stück daraus machten: eine One-Woman-Show für die große Jekaterina, die jetzt ihre Premiere am Societaetstheater erlebte. Und die Rezensentin, das sei gleich vorweg gesagt, schwankend in Bezug auf ein Urteil entließ.

Der Abend beginnt sehr laut. Lärmend, wie sich auch Mary MacLane gebärdete. Eigentlich wie ein stinknormaler Teenager, der wütend mit dem Fuß aufstampft und „Ich will aber!“ brüllt. „Weil – weil ich doch so toll bin.“ Das nervt, und das soll es wohl auch. Das Problem ist, dass viel mehr da nicht ankommt im Zuschauerraum. Oda Jekaterina macht ihre Sache grandios, sie beherrscht die Tragikomik schlafwandlerisch, sie ist dieses theatralische Geschöpf, das nach den ersten Megaphon-Ansagen die edle Robe ablegt, um den größten Teil des Abends in amerikanisch-keuscher Unterwäsche à la „Unsere kleine Farm“ zu gestalten. Aber die Sätze jener MacLane, die sie von sich gibt, dieses „Ich bin origineller als Mark Twain“ und „Ich bin genialer als Shakespeare“ bleiben eben wie im Buch auch die Behauptungen einer von sich selbst arg überzeugten jungen Frau, die an keiner Stelle belegt werden.

Nun hatte jene reale Mary MacLane, das wird geschickt eingestreut in den Theaterabend, mit eben jenem titelgebenden, tagebuchähnlichen Werk, ihrem Debüt, sensationellen Erfolg. Was nicht unbedingt Originalität oder Genie bezeugt, sondern nur, dass die US-amerikanische Welt Anfang des vergangenen Jahrhunderts bereit war, Frauen einen Aufbruch aus der Enge eines öden Lebens zuzugestehen. Und sei es auch nur in Buchform.

Zusätzliche Kommentare aus der Jetztzeit

Überlegungen in der Richtung werden angedeutet in der Aufführung, aber die feine Ironie, die immer mal wieder in MacLanes Text aufscheint, geht im Theaterdonner doch eher unter. Durch multimediale Elemente wie Bilder, die tatsächlich mit einem guten alten Over-head-Projektor auf eine Leinwand geworfen werden, und Musik von „Sympathy for the Devil“ (!) bis zu „I Will Survive“ sind die 80 Minuten sehr kurzweilig gestaltet.

Nachhaltiger wirken die Passagen, in denen Jekaterina erzählend Ruhe ins Geschehen bringt – aber auch diejenigen, in denen sie sich allein mit Mimik und Gestik ausdrückt. Eine Pantomime mit dem Titel „Choreografie: Marys tägliches Leben mit 19“, deren Tempo in mehreren Durchläufen gesteigert wird, ist ebenso großartig wie eine artistische Einlage, in der sie auf einem Holzstuhl jeglicher Schwerkraft zu trotzen scheint.

Lux und Jekaterina haben die Aufführung an einigen Stellen mit Kommentaren der Jetztzeit versehen – was eher etwas holprig daherkommt. Wenn da beim Reden über die Folgeschäden des Bergbaus in Montana ein Bild Donald Trumps gezeigt wird, ist das ja noch ganz spaßig, die Ausführungen darüber, wie giftig die Hinterlassenschaften des Raubbaus in der Region sind, wirken jedoch fast schon aufdringlich. Und die wütende Feststellung, dass Frauen ihre Rechte nicht bekommen würden, solange sie sich nur für Schminktipps im Internet interessieren, scheint unbeholfen.

Verschollener Kurzfilm adaptiert

Sehr viel überzeugender: Jekaterinas Auftritt mit einer Handpuppe (es ist schon auffällig, wie stark der Anteil an Puppen auf der Soci-Bühne seit dem Amtsantritt von Heiki Ikkola zugenommen hat – was aber natürlich auch ein probates Mittel in Pandemie-Zeiten ist, mehrere Figuren auf der Bühne zu haben, ohne Ansteckungen zu riskieren), die die aufmüpfige siebenjährige Mary MacLane verkörpert, oder auch ein Kurzfilm. 1918 erschien der Stummfilm „Men Who Have Made Love To Me“, in dem MacLane sich selbst spielte – und damit endgültig die Rolle einnahm, die die Gesellschaft ihr nach ihrem Buch aufdrückte; die des verruchten, männermordenden Vamps. Jenen 70-Minüter, der als verschollen gilt, haben Lux und Jekaterina adaptiert und mit viel Liebe zu alten Stummfilm-Streifen – und dem Einsatz von Holger Hübner als jeden einzelnen der sechs Liebhaber – ein Miniatur-Werk geschaffen, das gleichermaßen schmunzeln wie nachsinnen lässt.

Sie hat der Welt drängende Themen geliefert, diese Mary MacLane, und auch wenn sie es teilweise in pubertierender, lärmender Art getan hat: Viel davon ist bis heute aktuell. Schließlich regiert (noch) ein pubertierender, lärmender Mann die wichtigste Nation der westlichen Welt.

Und was ist nun mit dem Teufel? Er ist eine Sehnsuchtsgestalt für die 19-Jährige. Er soll sie erlösen – von „freundlichen, alten Damen“, von „Hüften, die wackeln, wenn man geht“, von „jeder Farbe außer Weiß“ – und letztlich auch von ihr selbst.

Weitere Aufführungen: Sonnabend, 26., 27. und 28. November, jeweils 20 Uhr, Societaetstheater Dresden www.societaetstheater.de

Von Beate Baum