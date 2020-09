Premiere im Projekttheater Dresden: „Out Burn“

Dresden

Es gibt so viele Möglichkeiten und Gründe, um durchzudrehen, sich quasi im eigenen Körper zu verstecken. Und dabei mit offenen Augen und zugleich blind stolpernd die Katastrophe anzusteuern, ohne jene mörderische Talfahrt noch aufhalten zu können. Es beginnt ganz alltäglich, bleibt überschaubar, lässt sich irgendwie erklären, begründen. Dazu gehört: Zu viel arbeiten, sich etwas überschätzen, ab und zu lügen, Konsequenzen nicht überschauen, mal ein paar Pillen schlucken, es aber selbst in der Hand haben, sich aus der Misere zu ziehen.

Erklärungen, Lügen, Selbstüberschätzung

Irgendwann jedoch häufen sich die Probleme, spielen Körper und Seele nicht mehr mit, kracht das fragile „Bauwerk“ aus Erklärungen, Lügen, Selbstüberschätzung zusammen. René Rothe und sein Team mit Anja Neukamm, Kristin Mente und Thomas Schwalbe haben die gemeinsame Collage aus Tanz und Schauspiel bezeichnenderweise „Out Burn“ benannt, die nun ihre Premiere im Projekttheater Dresden hatte. Ursprünglich sollte die Produktion im Mai herauskommen - aus bekannten Gründen ist es nun September geworden. Und passt ganz und gar in diese verrückte, verschobene, verdrehte Zeit. Wie in jegliche überhaupt.

Dass René Rothe im Projekttheater in elf Jahren offenbar schon 20 Inszenierungen herausgebracht hat, wie er sagte, klingt mächtig gewaltig. Doch seine Produktionen sind das im Sinne des Wortes eher nicht. Sie bleiben – zumindest in der Erfahrung der bisher gesehenen – in guter Weise überschaubar, prägen sich nachwirkend ein und lassen deutlich persönlichen Spielraum für die Darsteller. Den nutzt bei dieser Arbeit besonders auch Anja Neukamm ( Magdalena) in knapper, glaubwürdiger „Zeichnung“ ihrer Rolle. Sie muss nicht irgendwer sein, kann spürbar auf eigene Weise in das Geschehen eintauchen und assoziieren, wie es kommt, wenn es kommt. Was es ist, wenn es ist.

Keine langen Erklärungen und Deutungen

Man ahnt und weiß es bei diesem „Out Burn“: Etwas muss anders werden, wenn es besser werden soll. Thomas Schwalbe (Sven) hat in der Geschichte wohl weniger Spielraum, aber auch bei ihm erfährt man letztlich manches über das, was er liebt, wie und wo er leben, arbeiten will. Und keiner wird dabei zum Schuldigen abgestempelt. Sympathisch an dieser Aufführung ist auch, dass sie keine langen Erklärungen, Deutungen braucht, vielmehr in knapper, lebendiger Form Entwicklungen über -zig Jahre assoziiert. Die Theaterbesucher müssen dabei selbst über das Nichtgesagte nachdenken, vielleicht auch ihre eigenen Geschichten erfinden.

Mit Kristin Mente ist zudem eine Gestalt mit ins Spiel gebracht, die bewegt und zuweilen auch über Sprachdopplungen quasi szenische Momente des Nach- und Mitdenkens versinnbildlicht. Das wirkt in der Aufführung anfänglich etwas „eingefügt“, bekommt aber zunehmend Substanz, wenn es um Unsagbares, schwer zu Erklärendes, Diffuses geht. Um Auflösung der Urteilskraft, Verlust der körperlichen Präsenz beispielsweise. Bei diesen Wandlungen setzen auch die Bühnengestaltung von Eric Jacob (Dramaturgie/Ausstattung), das Licht von Dirk Wirzbicki sowie die Musik von Ferdinand Nowitzky spürbar erzählerische Akzente.

Von Gabriele Gorgas